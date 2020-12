Karlovarský kraj je stále bez nového vedení, nezvolil ho ani napopáté

„Každý týden tady slyšíme, že do dalšího jednání budeme mít novou koalici. Pokud se ani za 66 dnů nepodařilo ji ustavit, nedokážu si představit její budoucí funkčnost,“ poznamenala Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Narážela tím na vleklé jednání takzvané Jednadvacítky (STAN, Piráti, VOK, Místní, SNK1) s koalicí K5 (ODS a KDU-ČSL s podporou jednoho hlasu SNK1). Tato jednání zatím stagnují kvůli požadavkům ODS. K5 si po posledních rozhovorech nárokuje post hejtmana, radního a uvolněného zastupitele.

Podle Karla Jakobce, lídra společné kandidátky ODS a KDU-ČSL, je tento požadavek jen modifikací nabídky, která leží na stole už několik týdnů.

„Tedy, že K5 může mít prvního náměstka, radního a uvolněného zastupitele. Jen místo prvního náměstka chceme hejtmana, respektive hejtmanku, kterou nanominovali oni za nás. Nepředpokládali jsme, že by v tomto schématu mohl být nějaký problém. Docela nás přístup Jednadvacítky překvapil. A s tím jsme se rozešli,“ komentoval jednání Jakobec.



Navrhované rozdělení funkcí, tedy že by K5 měl hejtmana, radního a uvolněného zastupitele, je podle jeho názoru ideální. „Kdyby na to partneři kývli už při posledním jednání, nebylo by o čem se bavit a dnes bychom podepisovali koaliční smlouvu,“ uvedl Jakobec.



Rozhodne regionální rada ODS

Na regionální radě ODS, která se sejde 7. prosince večer, nicméně předloží původní návrh klubu 21. Tedy ten, že K5 bude mít prvního náměstka, radního a uvolněného zastupitele.



„Regionální rada je svébytný orgán, nedokážu tedy odhadnout, jak hlasování dopadne. Je možné, že z něj vyjdou ještě jiné návrhy,“ řekl před zasedáním rady Karel Jakobec.

„My jsme další varianty nezvažovali, nicméně jsme dostali informaci, že KDU-ČSL požádala ODS o přehodnocení stanoviska a regionální rada je svolána na dnešní odpoledne. Proto nám nezbývá, než souhlasit s přerušením jednání,“ konstatoval lídr STAN Petr Kulhánek (KOA).



Ve 45členném zastupitelstvu získalo ANO 13 mandátů, STAN osm mandátů a Piráti šest mandátů. Po čtyřech mandátech má koalice ODS a KDU-ČSL, hnutí Místní a SPD. Tři mandáty získalo hnutí VOK a SNK1. Blok 21 zastupitelů a blok K5 se už shodly na programových cílech i na koaliční smlouvě. Spor ale nadále trvá o složení rady a postu hejtmana.