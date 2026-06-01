Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Z někdejší ostudy je výkladní skříň. V Hranicích otevřeli novou knihovnu

Jitka Dolanská
  9:50
Masarykovo náměstí v Hranicích má novou dominantu. Zchátralý dům s propadlou střechou, který roky hyzdil nově upravený centrální prostor města, se změnil na knihovnu a muzeum. Přestavba, za níž stojí architekti Jolana Zdobinská a Petr Kostner, přišla na téměř 30 milionů korun bez daně a trvala půldruhého roku.
Fotogalerie3

Zchátralá budova v centru Hranic na Ašsku se změnila ve výstavní prostor města. | foto: FB Hranice

Městu se na stavbu kulturního centra podařilo získat dotaci od Ministerstva kultury ve výši 14,8 milionu korun.

„Co nepokryla dotace, hradilo město ze svého rozpočtu. Další peníze stálo vnitřní vybavení,“ informoval starosta Hranic Daniel Mašlár.

Přiznal, že průběh rekonstrukce provázela spousta komplikací. To byl také důvod, proč vedení města požádalo ašského římskokatolického faráře P. Richarda Poláka, aby dům na náměstí s číslem popisným 666 pokropil svěcenou vodou.

Unikátní projekt prověřila zima. Na Ašsku lidé topili směsí zemního plynu a vodíku

Knihovna pro děti i dospělé, která se do nového přestěhovala z bývalých jeslí v areálu mateřské školy, bude v provozu od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin. V místě vznikla také nová kreativní dílna a malá muzejní expozice, která se věnuje obyvatelům města, historii a současnosti Hranic.

„Je to menší prostor s výstavními panely. Pojali jsme ho spíš jako takový impuls pro lidi, aby nám dodali své vzpomínky a artefakty, které doma mají, a pomohli nám sami místo dotvořit,“ řekl starosta.

Někdejší ruina v centru Hranic se zaskvěla v novém.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

V objektu, který se stal výkladní skříní náměstí, je i jeden byt a dva apartmány, které slouží ke krátkodobému pronájmu. Město by sem chtělo přesunout i kavárnu, kterou ve víkendovém režimu provozuje v kulturním domě. Hosté by zde měli k dispozici terasu s výhledem na náměstí a protilehlý svatostánek, před kterým stojí bílý kůň, symbol města.

Objekt na náměstí v Hranicích původně sloužil jako obchodní dům. Později zde byly byty, bistro a další obchůdky. Po roce 1989 byl opuštěný a vyhořel. Město jej koupilo v roce 2014 v dražbě.

Turisty v nouzi zachrání skříňka se sušenkami, pivem i zapalovačem

„Původně se mluvilo o tom, že zde vyroste nová radnice. Ale ukázalo se, že by to bylo velmi nákladné a navíc by to obyvatelům města nic zásadního nepřineslo,“ vysvětlil starosta s tím, že součástí projektu jsou rovněž úpravy okolí domu. Podle architekta by měla knihovna dotvořit centrum města a prorůst s náměstím, které před zhruba deseti lety prošlo zásadní proměnou.

O založení knihovny v Hranicích se žádné dokumenty nedochovaly. Tamní pamětníci však vzpomínají, že v 50. letech minulého století působila ve městě Osvětová knihovna. Sídlila v kulturním domě Beseda v prostoru, kde později vznikl malý sál pro loutkové divadlo. Přírůstkové seznamy současné knihovny začínají v listopadu roku 1960. V roce 1969 zde začal působit profesionální knihovník.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů,...

Hledá se nejlepší stavba Karlovarského kraje uplynulého čtvrtstoletí

Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech

Zimní stadion v Chebu, zrekonstruovaný statek Bernard v Královském Poříčí či nová hala karlovarského letiště. To je jen zlomek staveb, mezi kterými může veřejnost až do 19. června vybírat tu...

Klučina Arham si získal české policisty a videem z Varů okouzlil internet

Malý chlapec z Indie okouzlil Karlovy Vary. Policistům podával ruku, video...

Na sociálních sítích se stala hitem videa s malým chlapcem cizího původu, kterak je v Karlových Varech fascinován policisty. Na jednom z nich si s nimi třese rukou, na jiném mu zase jeden z policistů...

Po Josefovském jaru přišlo stepní počasí. A o víkendu Krušnohoří čeká razantní změna

Pohled na teploměr nebyl v pátek ráno v Krušných horách příjemný.

Nemilé ranní překvapení čekalo v pátek na obyvatele městeček a vísek v Krušných horách. Teplota na řadě míst klesla pod nulu, námraza ozdobila rostliny a potrápila řidiče, kteří museli před vyjetím...

Unikátní sídlo spolku Schlaraffia bylo plné humoru. Teď se otevře veřejnosti

Dům ve Vrbenského ulici, kde sídlil recesistický spolek Schlaraffia. Dnes patří...

Unikátní možnost nahlédnout do tajemných prostor s fascinující minulostí dostanou v pátek 29. května návštěvníci kostela Církve československé husitské v chebské Vrbenského ulici. Neobyčejná budova s...

Z někdejší ostudy je výkladní skříň. V Hranicích otevřeli novou knihovnu

Zchátralá budova v centru Hranic na Ašsku se změnila ve výstavní prostor města.

Masarykovo náměstí v Hranicích má novou dominantu. Zchátralý dům s propadlou střechou, který roky hyzdil nově upravený centrální prostor města, se změnil na knihovnu a muzeum. Přestavba, za níž stojí...

1. června 2026  9:50

Výstava o tajemném dole přinesl chebskému muzeu Zlatého mamuta

Instalace výstavy mapující příběh cínového dolu Sauersack

Zlatého mamuta, Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie získala interaktivní výstava Muzea Cheb o tajemném cínovém dole Sauersack vysoko v Krušných horách. Zaujalo zejména propojení...

31. května 2026  10:10

170 let sladkého potěšení. Oplatky z Mariánských Lázní slaví výročí

Lázeňské oplatky z Mariánských Lázní slaví 170 let.

Dvě tenké kulaté oplatky spojené náplní a zapečené ve speciálních formách. Tak vypadá dobrota, která už řadu let neodmyslitelně patří k lázeňským městům na západě Čech. Tradiční lázeňské oplatky...

30. května 2026  9:20

Referendum odmítlo v krušnohorské Ryžovně stavby, Ústavní soud ho posvětil

Lokalita Ryžovna v Krušných horách

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost města Boží Dar a jeho zastupitelstva na referendum, které se ve městě konalo loni v říjnu. Obyvatelé v něm rozhodli o zákazu veškeré výstavby v katastru Ryžovna...

29. května 2026  9:56,  aktualizováno  14:41

Po Josefovském jaru přišlo stepní počasí. A o víkendu Krušnohoří čeká razantní změna

Pohled na teploměr nebyl v pátek ráno v Krušných horách příjemný.

Nemilé ranní překvapení čekalo v pátek na obyvatele městeček a vísek v Krušných horách. Teplota na řadě míst klesla pod nulu, námraza ozdobila rostliny a potrápila řidiče, kteří museli před vyjetím...

29. května 2026  11:56

Nová poliklinika za desítky milionů lékaře neláká, zájem o ordinace je malý

Ilustrační foto

Zájem o pronájem ordinací ve vznikající poliklinice v budově bývalé hygienické stanice v Sokolově je malý. Město ale zatím nezvažuje, že by prostory nabídlo i k jiným účelům, než je zdravotní péče....

29. května 2026  11:35

Dozorce, kterému při převozu utekl vězeň, vyvázne bez trestu

Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...

Trestní stíhání dvaašedesátiletého dozorce z kynšperské věznice, jemuž při převozu odsouzených jeden z nich utekl, podmíněně zastavil státní zástupce Roman Šustáček. Generální inspekce bezpečnostních...

28. května 2026  13:48

Jsme sehraní. Třeba i u piva! Na nervy si tolik nelezeme. Černoch a Beránek vypráví

Premium
Karlovarské duo Jiří Černoch a Ondřej Beránek brání Jespera Jensena Aaba z...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Pořád jsou spolu. Celou sezonu v Karlových Varech. Teď i na mistrovství světa. A co víc, ani v zápasech se od sebe téměř nehnou. „Občas už si musíme jeden od druhého odpočinout,“ zasmějí se Jiří...

28. května 2026

Unikátní sídlo spolku Schlaraffia bylo plné humoru. Teď se otevře veřejnosti

Dům ve Vrbenského ulici, kde sídlil recesistický spolek Schlaraffia. Dnes patří...

Unikátní možnost nahlédnout do tajemných prostor s fascinující minulostí dostanou v pátek 29. května návštěvníci kostela Církve československé husitské v chebské Vrbenského ulici. Neobyčejná budova s...

28. května 2026  10:20

Ve sto letech přeletěli oceán. Veteráni z USA zavítali do západních Čech

Harry „Happy“ Humason a Arnold Strauch, století američtí veteráni, kteří se...

Do Česka přijeli američtí veteráni 2. světové války Arnold Strauch a Harry Humason. Oba se jako devatenáctiletí mladíci podíleli na osvobozování Československa. A oba už oslavili sté narozeniny. Po...

27. května 2026  17:05

Zaparkované auto se rozjelo a nabouralo jiné, zalarmoval strážníky kolemjdoucí

Nedbale zabrzděné vozidlo se v karlovarské Ondřejské ulici dalo do pohybu.

Netradiční srážku dvou aut řešili na sklonku minulého týdne strážníci v karlovarské Ondřejské ulici. Ani v jednom vozidle totiž v okamžiku střetu neseděl řidič.

27. května 2026  11:42

Kristus jako vítěz. Nejstarší pravoslavný chrám ukáže vzácný kříž s relikvií

Nový oltářní kříž veřejnost poprvé spatří v pátek 29. června 2026 při Noci...

Novým oltářním křížem se vzácnou relikvií se chlubí nejstarší pravoslavný svatostánek v republice, chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních. Lidé si jej budou moci prohlédnout při letošní Noci...

27. května 2026  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.