Stavbu knihovny v Chodově komplikuje zdražování, městu poradí právníci

„Obrátil se na nás zhotovitel s tím, že chce otevřít jednání o nové ceně. Nutí ho k tomu současná situace kolem války na Ukrajině, kdy dochází k enormnímu nárůstu cen vstupních materiálů, zejména oceli. Začíná být problém akci ufinancovat, možná budeme diskutovat také o prodloužení termínu dokončení,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že válka narušila některé dodavatelské řetězce.

Na radnici sice požadavky zhotovitele podle starosty chápou, ale město se na druhou stranu musí chovat jako řádný hospodář. Proto si v současné době nechává zpracovat ekonomicko-právní analýzu pro jednání o budoucnosti stavby nové knihovny.

„Jsme veřejný zadavatel a musíme ctít legislativu. Potřebujeme znát rámec, kam můžeme jako město a řádný hospodář zajít, abychom mohli odpovědně posoudit všechny směry našeho budoucího rozhodnutí, jako je například zastavení stavby, pozdržení či přesoutěžení akce,“ vysvětlil starosta, proč se radnice obrátila na právní kancelář. Její vyjádření by měl mít na stole do měsíce.

Podle původního předpokladu měla přestavba pekárny vyjít na 40 milionů korun. Polovinu této částky se však radnici podařilo zajistit z dotačního programu na revitalizaci brownfieldů. Tu by radnice nerada svými dalšími kroky ohrozila. První čtenáře přitom měla knihovna přivítat už letos na podzim.

Prodraží se i karlovarská Goethova lávka

Do podobné situace se nedávno dostala i firma Bauing KV, která pro Karlovy Vary vyrobila novou Goethovu lávku. „Bezprostředně poté, co jsme zakázku získali, totiž stoupla na komoditních burzách cena železa na dvojnásobek. Za vysoutěženou cenu nebylo možné lávku vyrobit,“ popsal potíže při vzniku konstrukce jednatel Bauing KV Jiří Sára.

Zhotovitel tehdy stál před otázkou, jak vůbec zakázku dokončit. „Jsem Karlovarák a město mám rád. Rozhodli jsme se proto, že ztrátu absorbuje naše společnost. Radnice neměla možnost, jak cenu navýšit,“ řekl jednatel.

To potvrdil náměstek primátorky Petr Bursík. „Ve smlouvách nemáme žádnou doložku ohledně situace, kdy se zvyšuje cena materiálu,“ uvedl Bursík. Jinak je to ovšem u chystaných projektů. „Predikce hovoří o desetiprocentním nárůstu cen, což by se projevilo v konečných hodnotách zakázek,“ vysvětlil náměstek.

Jako příklad uvedl třetí etapu rekonstrukce Vřídelní kolonády. Za tu by mělo podle prvotních odhadů město zaplatit kolem 130 milionů. Vzhledem k vývoji cen by se však podle něj mohla cena šplhat ke dvěma stům milionům korun.