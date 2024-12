Věřím, že fyzikům spadnou šupiny z očí, říká autor převratné teorie o vesmíru

Matrix, Horizont události, Interstellar. Názvy mnoha významných filmů sci-fi naskakují příznivcům tohoto žánru v okamžiku, kdy se baví s Ladislavem Tunou. Podnikatel z Ostrova vydává knihu Podstata všeho s podtitulem Odkrytá tajemství vesmíru. Formou jednoduchých otázek a odpovědí v ní odkrývá to, co doposud kryla rouška tajemství. „Vesmír je ve své podstatě úplně jednoduchý,“ tvrdí autor. Pravdu, jak ji vidí on, přitom nosí v hlavě už více než čtyři desítky let.

Když bychom ještě zůstali u sci-fi, podle Hlubiny myšlení, superpočítače z románu Stopařův průvodce po galaxii, je odpovědí na základní otázku života, vesmíru a vůbec, číslo 42. Co vyšlo vám?

(smích) Je to naprostý nesmysl. Základních částic vesmíru je 24.

Ale vážněji. To, abyste dokázal sepsat takovou teorii, předpokládá rozsáhlé znalosti fyziky. Kdy vám tato přírodní věda učarovala?

Už na základní škole. Měli jsme učitele, který v nás pěstoval zájem o vesmír a fyziku vůbec. Veškeré ty souvislosti mě vždy fascinovaly. Co mě naopak rozčilovalo, byly nezodpovězené otázky. Jednou takovou pro mě je, z čeho jsou základní částice? To mi leželo v hlavě a já si říkal, že ji musím rozlousknout. Chtěl jsem to vědět, a tak jsem si to dal za úkol.