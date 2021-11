Kvůli Burianovi dostal K. H. Frank obuškem, píše historik o karlovarských tabu

„Německá vláda nad lázeňským městem skončila v pátek 15. června 1945. Tehdy na rozkaz českého velitele města zařadili do odsunu také osm tisíc německých vojáků, kteří bloudili po Karlových Varech. Nákladními auty je odvezli do Božího Daru, kde dostali doklady a byli vyhoštěni do Saska,“ uvedl autor.

Bez povolení věže začali rolovat na start a vzlétli. Po dvanácti minutách přeletěli hranici. Spočítali si svůj náskok. Věděli, že MiG-17 po startu ze Žatce dosáhne hranice za pět minut a může je sestřelit. Spoléhali na opožděnou komunikaci mezi letištěm a velitelstvím protivzdušné obrany. Vyšlo to.