Karlovarské kluby získaly čas, mohou se vyhnout dřívějšímu zavírání

Jedná se o podniky lokalitě vymezené ulicemi Jaltská, Davida Bechera, Zeyerova a Dr. Engla. Jejich provozovatelé musejí například zamezit přecházení hostů z klubu do klubu, omezit jejich hlučnost na ulicích, maximálně se snažit dodržovat noční klid nebo zřídit kuřárny uvnitř klubů a barů.

Do 1. června pak chce město jednat se všemi provozovateli podniků v této části města. Cílem je zlepšit situaci v lokalitě. Ta je podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové dlouhodobě tristní.

„Do srpna loňského roku zde proběhlo v rámci preventivních opatření téměř 200 kontrol. Kvůli covidové situaci přitom byly podniky dlouho uzavřené. Ve stejném období městská a státní policie vyjížděly k 24 případům rušení nočního klidu, rvaček i fyzického napadení. V roce 2019 zde 37krát zasahovala záchranka u úrazů či případů intoxikace. O rok později jich bylo 19. Policie České republiky řešila předloni 13 trestných činů, vloni 11,“ popsala v číslech situaci primátorka.

Na město v minulosti přišlo několik petic od obyvatel okolních domů. Petenti vyzývali radnici, aby situaci řešila. „Problém trvá déle, než od roku 2019. Petici jsme na radnici předali v prosinci 2018. Podporujeme přijetí vyhlášky,“ řekl na jednání zastupitelstva advokát Jan Horych.

Existuje ovšem i petice za zachování provozu podniků v nezměněné podobě. „Když sečteme elektronické podpisy a ty na papírových arších, dostaneme se přibližně k číslu 1800 signatářů,“ uvedl Pavel Jiřík, majitel jednoho z podniků v této části Karlových Varů.

Možnost dál jednat o budoucnosti s městem však vítá. „Určitě se budeme snažit splnit podmínky, které nám město dalo. Na druhou stranu ale od radnice chceme větší součinnost například na poli prevence,“ zdůraznil podnikatel.

Hledání kompromisu

To ve svém příspěvku do diskuse naznačil i někdejší náměstek Jiří Klsák. „Problém s rušením nočního klidu je letitý a zhoršil se po přijetí protikuřáckého zákona. Chyby ale nevidím jen na straně podnikatelů. Musíme je hledat na obou stranách. Je spousta argumentů pro a proti, musíme najít kompromis,“ uvedl.

Navrhoval, stejně jako několik dalších opozičních zastupitelů, stáhnout projednávání obecně závazné vyhlášky města a vrátit se k jednacímu stolu. „Na ty, kteří se na něm nebudou chtít podílet, by město mělo být přísnější,“ dodal.

Stáhnout vyhlášku z pořadu jednání se ovšem nepodařilo. Stejně tak Vlastimil Lepík neuspěl s návrhem, aby v souvislosti s tímto problémem město upravilo rozpočet pro příští rok tak, aby mohla městská policie nabrat do stavu dva strážníky navíc.

Záměrem obecně závazné vyhlášky je omezit provozní dobu podniků. Ty by podle ní měly zavírat hodinu po půlnoci. Půlroční odklad účinnosti vyhlášky je tak kompromisem. Pokud by v této lhůtě nedošlo k radikálnímu zlepšení situace, vstoupila by v platnost.