Mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, ne sjezdovka, uznal soud a snížil pokuty

Autor: ,
  18:20
Krajský soud v Plzni změnil rozsudek karlovarského okresního soudu a uznal, že stavba Lesů Jáchymov mezi areály Klínovec a Neklid je lesní cestou, a ne sjezdovkou. Výrazně proto snížil pokuty, které okresní soud udělil společnosti, z 9,5 milionu na jeden milion korun, a bývalému jednateli ze 400 000 na 100 000 korun. Zároveň zrušil veškeré zákazy činnosti pro bývalého jednatele a povinnost uveřejnit rozsudek.

Úsek lesní cesty označované jako rondo, která je propojkou mezi lyžařskými areály na Klínovci a Neklidu. | foto: Město Jáchymov

Krajský soud v Plzni v úterý přehodnotil původní rozsudek ve věci trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí. Na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že nebylo prokázáno, že by ke stavbě z roku 2018 bylo zapotřebí stavební povolení, a především, že nejde o sjezdovku, ale o lesní cestu.

Tento závěr je v souladu s dlouhodobou argumentací společnosti Lesy Jáchymov. Inspekční orgány ochrany přírody ale poukazovaly na to, že jde o propojení dvou sjezdovek, areálu Klínovec a Neklid.

„Pro nás je podstatné to, že soud uznal, že jde o lesní cestu a že cesta slouží svému účelu. Využívají ji lesníci pro svoz dřeva, záchranné složky, ale i turisté, cyklisté, v zimě lyžaři. A samozřejmě důležité je, že soud uznal, že nešlo o úmysl poškodit životní prostředí. K nějakým chybám při přípravě stavby cesty zřejmě došlo, ale původní rozsudek byl extrémně přísný,“ řekl starosta Jáchymova František Holý (Místní).

Kácelo se kvůli sjezdovce, řekl soud. Za mýcení u Klínovce dal pokutu 9 milionů

Jednatel Lesů Jáchymov Marek Pencák uvedl, že podstatná byla právě změna právní kvalifikace. „Ačkoli byl uložen snížený trest, zásadní je pro nás fakt, že soud opustil konstrukci o nelegální sjezdovce a potvrdil charakter stavby jako lesní cesty,“ řekl Pencák.

Městská společnost bude podle něj muset zřejmě i sníženou pokutu zaplatit, i když se zvažuje ještě dovolání. „Ale ve společnosti byly už dříve alokované prostředky na případnou pokutu, takže i když to nyní zaplatíme, nebude to příjemné, ale původní výše pokuty by byla likvidační,“ řekl.

Právní zástupkyně společnosti podle Pencáka počká na doručení písemného znění rozsudku a teprve poté se rozhodne, jestli se firma a město obrátí na dovolací soud. Podle něj je to ale pravděpodobné.

Nepostradatelná komunikace

Rozhodnutí soudu v Plzni přivítal i Skiareál Klínovec. Podle zástupce areálu Petra Zemana je lesní cesta pro logistické a funkční propojení areálů Klínovec a Neklid zcela nepostradatelná, zajišťuje nezbytnou obslužnost a je nepostradatelným prvkem infrastruktury, který umožňuje vnímat celé středisko jako jeden funkční celek. Její parametry navíc prokazatelně zvyšují bezpečnost návštěvníků a umožňují bezproblémový průjezd techniky Horské služby, což bylo od počátku jedním z požadavků.

„Respektujeme rozhodnutí soudu ve vztahu k procesním pochybením stavebníka. Pro nás je však stěžejní, že samotná existence a strategická funkce této infrastruktury nebyla zpochybněna. Těšíme se na brzké dokončení procesu dodatečného povolení souvisejících terénních úprav ze strany Krajského úřadu Karlovarského kraje, čímž bude celá záležitost administrativně uzavřena,“ doplňuje Zeman.

Soud své rozhodnutí v úterý odůvodnil tím, že ačkoli jde o lesní cestu, pochybení spatřuje v jejím nadstandardním rozsahu a v tom, že některá povolení od orgánů ochrany životního prostředí byla získána až dodatečně. Míru společenské škodlivosti však posoudil jako výrazně nižší než soud první instance.

Společnost Lesy Jáchymov od počátku argumentovala tím, že vybudováním cesty reagovala na potřeby moderního lesního hospodaření, prevenci kůrovcové kalamity a na požadavky horské služby pro zajištění rychlejšího a bezpečnějšího zásahu v oblasti.

Paralelně s trestním řízením pokračuje i správní řízení o dodatečném povolení stavby u Krajského úřadu Karlovarského kraje. Ten již dříve konstatoval, že samotná stavba lesní cesty povolení podle stavebního zákona nevyžaduje, předmětem řízení jsou jen související terénní úpravy.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Kdysi důl, v budoucnu turistický ráj. Těžaři začnou měnit jezero Medard

Z bývalého dolu, dnes jezera Medard u Sokolova, se stane místo pro rekreaci, bydlení i podnikání. SUAS Group, sesterská skupina Sokolovské uhelné, chce na začátku příštího roku začít stavět...

Už zbývá jen pár kilometrů. Stavba páteřní cyklostezky Ohře vrcholí

Cyklostezka Ohře se rozroste z Chebu do Pomezí nad Ohří. Stavba úseku o délce 4,5 kilometru za téměř 53 milionů korun právě začala. Práce potrvají do prosince 2026, silničáři zároveň opraví i...

Spor o vodu na Klínovci graduje. Ústavní soud se zastal Božího Daru

Stížnost společnosti Skiareál Klínovec ve věci připojení jeho staveb na vrcholku Klínovce na vodovod z Božího Daru odmítl ve čtvrtek Ústavní soud. Božídarská radnice bere tento verdikt jako své...

Anežka Česká na Chebském hradě. Filmaři tu budou natáčet novou sérii

Do Chebu se sjedou filmaři. Vybrali si Chebský hrad, kde budou od 14. do 18. září natáčet část historické minisérie Anežka. Pro návštěvníky bude v této době památka uzavřena. Zajímavé lokace štaufské...

Na Zličíně vznikne P+R parkoviště pro 600 aut, současné plochy jsou plné už ráno

Na Zličíně vznikne místo nové stanice metra B a dvou parkovacích domů pouze pětipatrová budova s P+R parkovištěm pro šest stovek aut. Tendr na jeho výstavbu za stovky milionů v pondělí schválili...

Mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, ne sjezdovka, uznal soud a snížil pokuty

Krajský soud v Plzni změnil rozsudek karlovarského okresního soudu a uznal, že stavba Lesů Jáchymov mezi areály Klínovec a Neklid je lesní cestou, a ne sjezdovkou. Výrazně proto snížil pokuty, které...

2. září 2025  18:20

Bývalá železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem už patří cyklistům

Více než osm kilometrů měří nová cyklotrasa spojující města Loket a Horní Slavkov. Vyrostla na roky neprovozované železniční trati. Cestu se štěrkovým povrchem pro cyklisty i pěší dnes otevřela...

2. září 2025  15:23

Lidová hudba z celého světa. Karlovarský folklorní festival slaví třicátiny

Karlovarský folklorní festival, který se bude konat od středy do neděle, slaví 30 let existence. Opět zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem. Letošního ročníku se zúčastní 17 souborů, z toho...

2. září 2025  12:30

V Chebu se má příští rok otevřít zubní klinika, o dalších kraj jedná

Nedostatek zubařů v Karlovarském kraji mají pomoci řešit zubní kliniky. První se otevře v chebské nemocnici už v prvním čtvrtletí příštího roku. V pavilonu C, kde dříve bývala porodnice, buduje...

2. září 2025  8:53

Na Zličíně vznikne P+R parkoviště pro 600 aut, současné plochy jsou plné už ráno

Na Zličíně vznikne místo nové stanice metra B a dvou parkovacích domů pouze pětipatrová budova s P+R parkovištěm pro šest stovek aut. Tendr na jeho výstavbu za stovky milionů v pondělí schválili...

1. září 2025  17:25

Josef März končí na postu primáře chirurgie karlovarské nemocnice

Dlouholetý primář chirurgického oddělení Karlovarské krajské nemocnice a její někdejší ředitel končí na postu primáře. Vedení nemocnice o tom informovalo na sociálních sítích. Novým primářem se od...

1. září 2025

Ujíždějící motorkář boural na výjezdu z kruháče, po svých daleko neutekl

S lehkými zraněními skončil v nemocnici dvaačtyřicetiletý motorkář, který se v Mariánských Lázních pokoušel ujet policejní hlídce. Při výjezdu z kruhové křižovatky nezvládl řízení a havaroval, jeho...

1. září 2025  11:28

Dvě eura za den vězení. Odškodnění pro „kopečkáře“ je směšně nízké, míní advokát

Více než pětatřicet let po sametové revoluci se Český stát stále po všech stránkách nevypořádal s oběťmi železné opony. Lidé, kteří byli za totality při cestě přes hranice zadrženi a bez soudu...

1. září 2025  9:30

Anežka Česká na Chebském hradě. Filmaři tu budou natáčet novou sérii

Do Chebu se sjedou filmaři. Vybrali si Chebský hrad, kde budou od 14. do 18. září natáčet část historické minisérie Anežka. Pro návštěvníky bude v této době památka uzavřena. Zajímavé lokace štaufské...

31. srpna 2025  9:15

Pondělní návrat dětí do školy budou komplikovat uzavírky na silnicích

Silničáři přes prázdniny sice opravili řadu silnic, ale řidiči musejí i nadále počítat s omezeními a uzavírkami, které budou v Plzeňském a Karlovarském kraji komplikovat pondělní návraty dětí do...

31. srpna 2025  8:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pastelkovné v mnoha formách. Od kufříků pro děti po peníze pro školu

Statisíce korun poskytují každoročně některá města v Karlovarském kraji na podporu prvňáčků. Peníze však nemíří přímo ke školákům nebo jejich rodičům. Radnice je předávají základním školám, které za...

30. srpna 2025  8:45

Údery kopyt, velkolepý průvod. Do ulic Chebu se vrací Valdštejnské slavnosti

Údery kopyt, ržání koní, velkolepý průvod a provolávání slávy. Cheb dnes po dvou letech opět slavnostně přivítá vévodu Albrechta z Valdštejna i s jeho družinou a ozbrojeným doprovodem. V průběhu...

29. srpna 2025  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.