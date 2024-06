Soud rehabilitoval zatčeného Němce, který si útěk na hranicích rozmyslel

Tak trochu omylem se dostal do potíží ve svých dvaadvaceti letech Němec Klaus Borowski. V srpnu 1973 se vydal do tehdejšího Československa, aby se dostal přes hranice na Západ. Přijel vlakem do Chebu a odtud autobusem do Pomezí. Jenže když viděl strážní věž a pohraničníky, dostal strach.