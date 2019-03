Historické lyže, dobové oblečení. To byl závod Kiwi Cup u Božího Daru

Kiwi Cup je známý tím, že se koná za každého počasí a třikrát jej organizátoři pořádali dokonce zcela bez sněhu. Letos ovšem měli na podmínky štěstí. „Kiwi Cup děláme proto, aby se lidé se starými lyžemi sešli. Jde hlavně o ten zážitek. Je to krásná jízda,“ řekl ředitel závodu Ota Šimánek. Telemark označil za styl, který člověka učí lyžovat.

„Máte při něm stejný postoj, jako když se kloužete po ledovce. Získáte stabilitu a padáte z menší výšky a bezpečně, protože telemark vás, na rozdíl od dnešního lyžování, nepustí do větší rychlosti, než zvládáte,“ popsal.



Zájemci na Neklidu soutěžili v několika kategoriích, mezi které patřil telemark dobový i novodobý. Řada závodníků se snažila umocnit své výkony správně namazanými skluznicemi. „Je to těžké. Musíte vyzkoušet, jestli lyže pojedou, nebo nepojedou,“ usmíval se Roman Nepožitek, který dřevěné ski vyrábí.

Používá na ně jasanové dřevo a jejich váhu odhadl na zhruba dva kilogramy. Novodobé lyže jsou přitom i těžší. Ota Šimánek se domnívá, že správná příprava ski je tak trochu alchymie, sám skluznici nevoskuje.

Absolutní počátky Kiwi Cupu sahají až do osmdesátých let minulého století a může na ně popelnice. Jednou na Velikonoce byl Ota Šimánek s přáteli v Karlových Varech na „šupačce“. Už měli trochu upito a čekala je poslední ulice. „Přede mnou šel jeden kluk s pomlázkou, otevřel popelnici, koukl do ní a vytáhl sto let staré lyžáky. Vypadaly, jako když je vytáhnete z botníku. Říkal jsem si, že to jsou parádní boty,“ vzpomínal ředitel závodu.

Nálezce si je chtěl sice nechat, ale byly mu malé. Ota Šimátek si je nachal podrazit a používal je jako pohorky. „Teprve rok poté sem na Neklid přitáhla jedna kamarádka staré dřevěné lyže. Říkal jsem si, že to musíme vyzkoušet a napadl mě telemark,“ popsal. Tento styl nikdy předtím neviděl, ani nezkoušel.

Zaujalo to ovšem i ostatní, a tak na Neklidu vznikly první závody jen tak pro legraci. Pak se z nich stal Kiwi Cup, a to podle alkoholu, který je tradičně provázel. „Tady jsme na horách a k horám patří hospoda. Každý rok jsme kromě piva pili také panáky, a protože nastala doba Zelené a zelená je barva kiwi, vznikl název Kiwi Cup,“ vysvětlil Ota Šimánek.