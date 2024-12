Dvakrát hořelo, teď půjde k zemi. Kino ve Staré Roli nahradí stacionář

„V tuto chvíli finalizujeme všechny podklady k tomu, abychom mohli podat žádost o demoliční výměr,“ uvedl náměstek primátorky Miroslav Vaněk. Předpokládá, že výměr by město mohlo získat přibližně koncem ledna.

Poté bude v soutěži vybírat firmu, která objekt zbourá. Práce by podle odhadů mohly stát okolo deseti milionů korun.

Platný demoliční výměr pro starorolské kino mělo vedení města už před pěti lety. Tehdy ve vyčištěném prostoru chtělo ponechat park. Řeč byla i o parkovacím domě nebo komunitním centru. Oprava zchátralého objektu zůstává i pro nynější vedení města nerentabilní, proto půjdou budovy v příštím roce k zemi.

„Místo kina by tam měl vzniknout denní stacionář pro pečovatelskou službu i s parkováním. Nyní jsme zadali vypracování studie. Projekt bychom chtěli přihlásit do dotačního titulu spravedlivé transformace. To se ale bavíme až o roce 2027,“ doplnil Vaněk.

Uvedl také, že po demolici zůstane vyčištěný prostor možná i několik let prázdný a zatravněný. Se zázemím pro sociální služby by na místě kina vzniklo i parkoviště pro terénní sociální pracovnice. Ty svá auta nyní parkují u KV arény. Tam ale zázemí nemají, což není dlouhodobě únosné.

Kino ve Staré Roli nefunguje více než 20 let. Budova chátrá a podle Vaňka v ní dvakrát vypukl požár, který zavinili lidé bez domova. „Pálili dřevěné sedačky a vybavení kina. Teď je objekt zabezpečen proti neoprávněným vstupům,“ řekl.

Nevyužívané kino sousedí s Lidovým domem s víceúčelových sálem a restaurací. Lidový dům před několika lety prošel celkovou rekonstrukcí za 60 milionů korun. Kromě koncertů a kulturních akcí zde pravidelně zasedá i karlovarské zastupitelstvo.