Konkurence multiplexu i úbytek diváků. Kino Čas hledá nového provozovatele

Jitka Dolanská
  10:39
Město Karlovy Vary hledá nového provozovatele kina Čas. Kulturní stánek, který patří k tradičním promítacím sálům v době karlovarského filmového festivalu, totiž opouští dlouholetá nájemkyně Alena Jáchymová. Důvodem je nová konkurence, kterou se stal na konci července loňského roku otevřený multiplex Premiere Cinemas v obchodním centru Varyáda, i pokles zájmu o návštěvy kin obecně.
Fotogalerie3

Pro kino Čas v Karlových Varech hledají nového provozovatele. V době filmového festivalu patří k tradičním promítacím sálům.

Výběrové řízení na nového provozovatele už běží, nabídky je možné podávat do 6. května v zalepené obálce.

„Aktuálně je vypsané výběrové řízení na nájemce. Očekáváme, že se někdo přihlásí. Jak by to bylo v opačném případě, to nemohu předjímat. Protože v nedávné době došlo k rekonstrukci kina, budeme bývalému provozovateli vyplácet kompenzaci za nainstalované sedačky a nosič plátna,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

V podmínkách tendru je i možnost, že nový provozovatel bude moct v prostoru kina provozovat nějaké přidružené aktivity a činnosti, jako jsou například koncerty nebo komorní divadelní představení. „Podmínkou ale je, že zde kino zůstane zachované a bude k dispozici pro filmový festival a další akce pořádané či podporované Statutárním městem Karlovy Vary,“ doplnila Kyselá.

Pro kino Čas v Karlových Varech hledají nového provozovatele. V době filmového festivalu patří k tradičním promítacím sálům.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Jak vyplývá ze zveřejněných podmínek, kino Čas chce město pronajmout za minimální měsíční nájemné 18 tisíc korun bez DPH. Jde o pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Vedle nabídnuté výše nájemného město přihlédne i k předložené koncepci budoucího provozu kina. Zájemce musí mít živnostenské oprávnění k provozu kina a minimálně tři roky jej i provozovat.

Město vyžaduje také praxi s 3D digitální technologií, a mimo jiné i potvrzení, že uchazeč není dlužníkem státu ani města Karlovy Vary.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.