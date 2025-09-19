O wellness je zájem, do prvního ročníku studia nastoupilo ve Varech 33 zájemců

Jitka Dolanská
  10:41
V prostorách bývalé školy na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech se otevřel nový semestr bakalářského programu Kinantropologie – Wellness specialista. Do prvního ročníku nastoupilo třiatřicet studentů. Dalších šestnáct, kteří pokračují ve studiu druhým rokem, letos čekají praxe ve sportovních a společenských organizacích a institucích ve městě.
První studenti nového vysokoškolského oboru Fakulty pedagogické ZČU Kinantropologie – Wellness specialista

Praktický nácvik masáží umožní nově vybavená učebna fyzioterapie.

Studijní program v Karlovarském kraji nabízí Fakulta pedagogická Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni. Zaměřuje se na komplexní přípravu odborníků v oblasti wellness, fitness a pohybové rekreace.

Během výuky se studenti seznamují se základními biomedicínskými disciplínami, jako jsou anatomie a fyziologie, získávají také hluboké znalosti z věd o pohybu člověka. Obor je zároveň koncipován jako profesní, tudíž zahrnuje nemalou část praktické výuky. Nechybí ani kurzy angličtiny a němčiny.

Lázně, cvičení, strava. První studenti se připravují na práci ve wellness

Zajistit výuku však podle děkana zřizující Fakulty pedagogické ZČU Pavla Mentlíka není jednoduché. Karlovarská pobočka se tak neobejde bez podpory univerzity, kraje, který školu podpořil částkou půl milionu korun, a města. To v posledních letech zmodernizovalo objekt bývalé školy na nábřeží Jana Palacha, aby se sem mohli vrátit studenti.

Dnes zde vedle pobočky univerzity působí hned několik školských institucí. Přesunuli se sem studenti soukromé střední školy veřejnoprávní Trivis, která sídlila v budově České pošty.

„Vážíme si spolupráce s Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni, která se rozhodla působit v Karlovarském kraji. Je pro nás důležité, aby vysokoškolské vzdělávání bylo dostupné přímo v našem regionu a mladí lidé nemuseli odcházet za studiem jinam,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

„Kromě toho, že usilujeme o vznik samostatné veřejné vysoké školy, zásadní je pro něj nás i spolupráce s jednotlivými fakultami našich univerzit. Do budoucna bychom rádi, aby se nabídka studia ještě rozšiřovala. Vše ale záleží na podpoře státu, která je pro rozvoj vysokoškolského studia v regionu naprosto zásadní a bez níž se prostě neobejdeme,“ dodala hejtmanka.

V Karlových Varech začala výuka nového vysokoškolského oboru Fakulty pedagogické ZČU Kinantropologie – Wellness specialista (30. 9. 2024)

Vstoupit do diskuse

O wellness je zájem, do prvního ročníku studia nastoupilo ve Varech 33 zájemců

