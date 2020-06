Historickou budovu karlovarské školy obklopí moderní prosklená přístavba

„Jejím úkolem bylo vybrat ze tří oslovených architektonických ateliérů nejúspěšnější návrh. Na tom, že to bude ten od pana architekta Hájka, byla shoda 95 procent. Rada Karlovarského kraje proto doporučila zastupitelstvu, aby práce pokračovaly na této studii,“ řekl krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů.

O vítězném návrhu by měli zastupitelé rozhodovat na zářijovém zasedání, mezitím chce hejtmanství připravit vše na výběrové řízení. „Zvítězila varianta, která zachovává přibližně dvě třetiny budovy školy, která byla postavena v roce 1921. Tu obestaví moderní prosklená budova do písmene L, která dá naší škole perspektivu na dalších osmdesát nebo sto let,“ popsal radní.

Cena za novou podobu uměleckoprůmyslové školy se podle něj pohybuje okolo 620 milionů korun včetně projektových prací. Jen oprava staré části vyjde podle Josefa Janů na zhruba 400 milionů korun.



„Proto si myslím, že navýšení není tak ohromné a získáme kompletně novou hezkou budovu,“ podotkl.

Oprava a stavba uměleckoprůmyslové školy by mohla začít nejdříve příští rok na podzim, pokud by ji kraj platil čistě z vlastních peněz. Josef Janů se ale domnívá, že by kraj udělal mnohem lépe, kdyby počkal na další dotační období Evropské unie. „Jsem přesvědčený, že bude projektům tohoto typu nakloněné, a mohli bychom tak získat minimálně padesát až sedmdesát procent z evropských peněz,“ řekl.

Zástupci kraje nejprve vytvořili zadání architektonické studie se stavebním programem, loni v létě na ni vypsali výběrové řízení. „Oslovili jsme třicet architektonických kanceláří, které mají zkušenosti s podobnou stavbou,“ uvedla tehdy Jana Kaválková, vedoucí krajského oddělení územního plánování.

Kraj dostal deset nabídek a z nich pak pracovní skupina vybrala právě tři kanceláře, které zpracovaly studii. Kromě ateliéru Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. šlo ještě o Škarda architekti a také Pelčák a partner architekti, s.r.o. Kanceláře dopředu znaly honorář, takže se nejednalo o soutěž. Zájemci si mohli tři vybrané studie prohlédnout na webových stránkách krajského úřadu.

Problémy s nejstarší školní budovou se objevily v dubnu 2017. Kvůli prasklinám měli studenti a učitelé zakázaný vstup do některých učeben a škola přesunula výuku do jiných prostor. O měsíc později se museli na základě rozhodnutí stavebního úřadu urychleně vystěhovat obyvatelé tamních bytů. V červenci 2018 odebralo nejstarší budově Ministerstvo kultury památkovou ochranu. O zachování její podoby se však snažily všechny tři studie z užšího výběru.

„Díky památkové ochraně v bezprostřední minulosti patří historické objekty školní a obytné budovy jako jedny z mála k autentickým dochovaným stavbám, které jsou z hlediska péče o stávající a budoucí rozvoj charakteristického obrazu městské čtvrti Rybáře nepostradatelné,“ připomíná na svém webu Kancelář architektury města Karlovy Vary, která se o budoucnost školy rovněž zajímá.