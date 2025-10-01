Keramka v novém. Začala stavba moderního komplexu karlovarské střední školy

V Karlových Varech ve středu oficiálně začala stavba nového komplexu Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské (SUPŠKS) a rekonstrukce její původní budovy. S náklady 1,17 miliardy korun s DPH korun půjde o jednu z největších investic Karlovarského kraje za poslední roky.
Model budoucí podoby karlovarské Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské tak, jak ji navrhla kancelář Petr Hájek - Architekti. | foto: ČTK

Stávající objekt střední školy dozná po rekonstrukci zásadních změn.
Nový školní areál má podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové sloužit i pro případný start veřejnoprávní vysoké školy.

Současná kapacita keramické školy je zhruba 350 studentů. „Až tady vyroste nová budova a zrekonstruuje se ta, co už je dlouho zavřená, navýší se kapacita zhruba na 650 studentů,“ uvedla hejtmanka.

Kapacita budovy podle ní nakonec může být ještě vyšší v případě jiného dispozičního uspořádání. „V tom návrhu jsou galerie, jsou tam ještě další prostory, které by ještě mohly být popřípadě studijní,“ vysvětlila Mračková Vildumetzová.

V říjnu začne velká modernizace keramické školy, po opravě přijme více studentů

Kromě nových oborů by areál mohl poskytnout zázemí i v prvních letech existence veřejnoprávní vysoké školy, o kterou kraj už roky usiluje. Jak doplnila hejtmanka, vysoké školství musí být nastartováno už v roce 2027, protože v tu dobu se očekává demografický vrchol a bude nejvyšší počet studentů, kteří by na vysokou školu v regionu mohli nastoupit.

Také proto se kraj připravuje i na možnou stavbu další školní budovy vedle SUPŠKS. Pozemky už kraj má a existuje i studie umístění budovy určené pro vysokou školou.

Kromě toho začal kraj jednat o možnosti získat do vlastnictví areál bývalé solivárny ve středu města. V současnosti patří nápojové skupině Mattoni 1873, ale dlouhou dobu je bez využití. Podle Mračkové Vildumetzové by tam mohlo vzniknout zázemí pro vysokou školu nebo i některé střední školy, koleje, internát a podobně.

Rekonstrukce historické budovy a stavby nového objektu SUPŠKS byla zařazena mezi prioritní projekty dotačního programu Spravedlivá transformace pro Karlovarský kraj. Díky tomu může kraj získat na dotacích až 85 procent nákladů. První etapa stavby by měla být hotová v roce 2027, druhá etapa, včetně výstavby nové budovy, má skončit v roce 2028. Celkové náklady by mohly dosáhnout 1,57 miliardy korun.

Průzkum ukázal, že stavitelé historickou budovu keramické školy ošidili

Původní historická budova střední školy se v současné době nevyužívá. Důvodem je havarijní stav betonu původní stavby. Škola vyučuje v přilehlých budovách, postavených za socialismu. Tyto objekty by měly ustoupit stavbě nové, moderní, prosklené vícepodlažní budově, která opravenou historickou budovu obklopí.

Ta vznikne podle návrhu architektonické kanceláře Petr Hájek - Architekti. Firma v Karlových Varech navrhla i vestavěný sál v Císařských lázních. SUPŠKS bude také po Císařských lázních druhou nejdražší investicí kraje za poslední roky.

