Obce plánují využít majetek po armádě, poslouží k bydlení i podnikání

„Kasárny v Klimentově zabírají možná čtvrtinu obce. Je to obrovský kolos na ploše téměř padesát tisíc metrů čtverečních se spoustou budov, z nichž některé se už rozpadají,“ popsala současnou situaci starostka Velké Hleďsebe Jaroslava Brožová Lampertová.

Podle jejích slov by jen likvidace domů, které jsou ve špatném technickém stavu, přišla na desítky možná stovky milionů korun. A na to obec nemá peníze. Nadějí je program Restart.

„Nechci se spoléhat na dotace. Nicméně když nám to stát takto dal, tak očekávám, že se k tomu nějak postaví, že nám pomůže. Pro nás je to obtížně řešitelný problém, a to říkám velmi kulantně,“ uvedla starostka.

Dodala, že jakmile bude mít obec v ruce nový územní plán, na který čekala pět let, chtěla by za pomoci dotací v kasárnách vybudovat malou průmyslovou zónu, kde by bylo možné bydlet i podnikat, a část pozemků vyčlenit pro stavbu rodinných domů.

S vojenskými objekty mají zkušenost i Ašští. Například bývalá kasárna Kelner dnes slouží k bydlení, z kasáren ve Východní je ubytovna. Další areály už takové štěstí neměly, dnes už nestojí.

„Perličkou jsou Horní Paseky, kde byly dva paneláky a několik finských domů pro sovětské vojáky. Když odešli, město domy upravilo na byty a do oblasti obnovilo pravidelnou autobusovou dopravu. Nedávno jsme tam modernizovali vytápění a úpravnu pitné vody,“ konstatoval mluvčí města Aš Milan Vrbata.

Také na území obce Lipová stávalo několik vojenských objektů. K prosperitě měla nejvíc nakročeno bývalá rota Mýtina, z níž měl vyrůst domov pro seniory ze zahraničí.

„Za projektem stála česko-holandská společnost. Jenže takřka před otevřením český vlastník firmy zemřel a celý záměr padl. Dům postupně rozebrali nenechavci. Další vojenský objekt na Dyleni posloužil soukromému majiteli jako zástava za úvěr. Dnes je to ruina, navíc s ekologickou zátěží. Uvnitř jsou kotle a nádrže na mazut, je to časovaná bomba,“ vyjádřil obavy starosta Lipové Vladimír Duda.

Areál na Zlatém vrchu zchátral, musel jít k zemi

Bývalý armádní areál na Zlatém vrchu v Chebu získalo město do vlastnictví v roce 2002. Jenže jej deset let nesmělo komerčně využít. Teprve po uplynutí lhůty mohli Chebští začít připravovat využití kasáren. V té době už byly domy zchátralé, staly se rejdištěm bezdomovců a tak šly před dvěma lety k zemi (podrobněji v článku Kasárna Zlatý vrch v Chebu jdou k zemi. Nahradí je rodinné domky).

Areál, který leží na jihovýchodním svahu s výhledem na historické centrum, chce město využít jako rozvojovou oblast pro vznik bytových a rodinných domů. Lokalitu bude nutné zasíťovat a postavit páteřní komunikace. K tomu město hledá vhodného developera.

Další šancí na rozvoj je areál bývalého kláštera milosrdných sester, který za totality sloužil jako kasárna. Dnes už rozlehlý objekt ani kostel nestojí, pozemky jsou v soukromých rukou.

V bývalých kasárnách v Sokolově mají v současnosti své provozovny podnikatelé. Některé plochy v místě bývalých kasáren prodalo město Sokolov na výstavbu rodinných domů a podle místostarosty Sokolova Jana Picky bude možné v této lokalitě v budoucnu nabídnout další parcely.

Na území větší části kasáren v okolí Husitské a Vítězné ulice vznikla již v předchozích letech nová čtvrť rodinných domů a podnikatelské inkubátory, určené pro menší výrobní firmy. Celkově město do lokality s pomocí dotací investovalo přes 130 milionů korun, prodejem pozemků se vložené náklady vrátily.

V Karlových Varech už bývalé kasárny ve Dvorech zcela zmizely. Vzniklo zde centrum krajských institucí. Část budov byla přestavěná na krajský úřad a krajskou knihovnu, zázemí tu mají záchranná služba nebo krajské ředitelství policie. Kraj zde plánuje také stavbu společného operačního střediska integrovaného záchranného systému.