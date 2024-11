Kasárna v Klimentově zbourají, místo nich tu budou stromy pohlcovat uhlík

Nejprve mělo v bývalých kasárnách ve Velké Hleďsebi vzniknout laboratorní centrum, podnikatelský inkubátor a středisko sdílených služeb. Chystala se také výstavba zmíněné nové obytné čtvrti s téměř dvěma stovkami rodinných domků a bytové domy. Později se mluvilo o nákupních centrech, nové školce a škole.

„Vybydlené domy tu straší více než dvě desetiletí. Už z nich odpadávají některé části, místy je odervaná střecha. Do budov zatéká, jsou prolezlé plísněmi a vlhkostí. Celý areál musíme střežit, aby se tu nikdo nezranil a aby zde nevznikaly černé skládky,“ popsal neutěšený stav roky nevyužívaných staveb starosta Velké Hleďsebe Pavel Zteiskar. Podotkl, že rekonstrukce, o níž se v minulosti hodně mluvilo, je v současných podmínkách prakticky nereálná.

„Musely by se přivést nové inženýrské sítě, ty původní jsou z poloviny minulého století. Dalším problémem jsou samotné budovy, které byly původně postaveny ke zcela jiným účelům. Jejich přestavba a využití v civilním sektoru nedává za současné situace ekonomicky smysl,“ vyjmenoval Zteiskar důvody, proč se většina zastupitelů nakonec přiklonila k variantě demolice a přípravě lokality pro budoucí využití.

Bourací práce by měly začít co nevidět. Za likvidaci čtyř panelových domů a dvou objektů, které sloužily jako technické zázemí, obec zaplatí celkem 13,5 milionu korun plus daň necelých 3,5 milionu.

„Ze Státního fondu podpory investic se nám podařilo získat dotaci, která pokryje všechny uznatelné náklady. Daň bohužel půjde za obcí. Abychom dodrželi podmínky dotace, budeme muset po vyčištění prostoru na místě vysázet listnaté stromy, které se stanou přírodními pohlcovači uhlíku,“ přiblížil budoucnost lokality starosta.

Podotkl, že udržitelnost projektu je deset let. „Pak se uvidí, co bude s lokalitou dál. Podle územního plánu se jedná o jedinou rozvojovou plochu v obci. V budoucnu by tak zde mohly vyrůst rodinné či bytové domy nebo i menší provozovny. O tom ale rozhodnou ti, co přijdou po nás,“ konstatoval starosta.

Suť využijí i jako podklad pod komunikace

Vedle zeleného lesíku na místě vznikne i deponie druhotných materiálů. Ty obec plánuje později využít jako podkladovou vrstvu pod komunikace či chodníky.

Potíž je podle starosty v tom, že dotace pokryje pouze zhruba třetinu toho, co by obec zaplatila za uložení sutin na skládku. Proto se v Hleďsebi rozhodli, že stavební odpad roztřídí podle materiálu. Třeba na beton, kterého je tu velké množství, cihly a podobně. Poté se všechno podrtí a na místě uloží k budoucímu využití.

„Nezdá se to, ale druhotný materiál, který získáme, bude mít hodnotu nějakých pět milionů korun. Takže my sice zaplatíme tři a půl milionu, ale získáme materiál na zpětné zasypání základů a ušetříme peníze za část štěrku, který se běžně dává jako podkladová vrstva silnic,“ dodal Zteiskar.

Areál kasáren ve Velké Hleďsebi byl vybudován na ploše přibližně 50 hektarů v padesátých letech minulého století. Sloužil jako výcvikové a ubytovací středisko pro asi 2500 vojáků až do roku 2004.

V roce 2006 byl celý areál bezúplatně převeden na obec Velká Hleďsebe, ale s podmínkou, že nesmí být po určitou dobu komerčně využíván. Tím starost státu ohledně nevyužívaných kasáren skončila. Pro malou obec v sousedství Mariánských Lázní to ale byl danajský dar. S jeho následky se vyrovnává dodnes.

Loni v únoru v klimentovských kasárnách odstřelili čtyřicet metrů vysoký komín.