Karlovarskou primátorkou je opět Pfeffer Ferklová, koalice má těsnou většinu

Své posty obhájili i náměstci primátorky Martin Dušek a Lubomír Kovář (oba ANO) a Miroslav Vaněk (Karlovaráci). Novým náměstkem byl zvolen Václav Skuhravý (Karlovaráci).
Rada města byla zvolena opět devítičlenná. Pět členů je uvolněných, tedy plně placených, jde o primátorku a čtyři její náměstky. Čtyři radní nebudou pro výkon funkce uvolněni, nebudou tedy plně placeni.
ANO má pět radních, Karlovaráci čtyři členy rady města. Zvoleni byli také dva pověření zastupitelé za ODS, Petr Bursík a Tomáš Lehečka. Pro toto rozložení hlasovalo 18 ze 34 přítomných zastupitelů.
Zastupitelé se v Karlových Varech sešli k ustavujícímu zasedání až dnes, tedy týden po zákonem stanoveném nejzazším termínu. Podle mluvčí ministerstva vnitra Hany Malé ale není opožděně svolané ustavující zasedání zastupitelstva Karlových Varů v rozporu se zákonem.
„Resort neobdržel žádný podnět k prověření postupu města. Na takto opožděně svolané zasedání nelze samo od sebe pohlížet jako na zasedání uskutečněné v rozporu se zákonem,“ uvedla. Pozdější termín pro ustavující zasedání není podle ní ani důvodem k tomu, aby se považovala za nezákonná usnesení, která na něm budou přijata.
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ANO, Karlovaráci a ODS. V krajském městě zřejmě povládne staronová koalice
V říjnových komunálních volbách sice ANO v Karlových Varech proti předešlým volbám oslabilo, přesto vyhrálo se ziskem 26,43 procenta hlasů a deseti mandáty.
Druhá v pořadí skončila koalice Vary+, která spojuje hnutí KOA, Piráty, TOP 09 a KDU-ČSL, získala 22,74 procenta hlasů a devět mandátů. Po šesti mandátech pak získali Karlovaráci a Starostové a nezávislí (STAN), dva mandáty mají i SPD a ODS.