Čerstvý mistr světa v něm kromě minerální vody Mattoni použil tropickou aloe vera, lokální řapíkatý celer a cordial Paragon Rue Berry. Vůni podpořil zástřikem tekutým aroma s tóny zeleného jablka. Za šestadvacetiletou historii mezinárodního šampionátu je to počtvrté, co zvítězil Čech.
„Je to fantastický pocit, který zatím stále zpracovávám. Myslím, že mi to všechno naplno dojde až později. V hlavě je to ještě čerstvé,“ popsal své pocity hned po soutěži Jan Lukas.
Porota se při výběru zaměřuje zejména na chuťovou harmonii, atraktivnost vzhledu a inovaci každého koktejlu. Soutěžící měli za úkol připravit v časovém limitu šesti minut originální nealkoholický koktejl, který bude obsahovat minerální vodu Mattoni a vynikne nejen chutí, ale zároveň musí splňovat limity pro zdravý životní styl včetně nízké kalorické hodnoty.
Nealkoholické drinky se i podle zkušeností barmské federace stávají v poslední době stále populárnější. „Nealko koktejly už dávno nejsou jen doplňkem, ale staly se nedílnou součástí životního stylu, která si zaslouží své místo na slunci. Běžně udávají celosvětové trendy a dlouhodobě dokazují, že i drinky bez alkoholu mohou být chutné, originální a zábavné,“ řekl ředitel soutěže Mattoni Grand Drink Radek Poláček.
Soutěž se pořádá jednou za dva roky, přičemž v mezidobí se konají národní kola.
Program doplnily koncerty houslistky Kasperlin a zpěvačky KAYA. Nechyběla barmanská show předešlého mistra světa Mattoni Grand Drink 2024 Martina Vogeltanze. Celým dnem provázel moderátor Libor Bouček.
Vybrané soutěžní koktejly z letošního ročníku Mattoni Grand Drink budou návštěvníci Karlových Varů moci ochutnat i v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026, který se bude konat od 3. do 11. července.
Letošní světové mistrovství bylo součástí zahájení 669. lázeňské sezony v Karlových Varech. Největší lázeňské město v České republice a jedno z nejznámějších v Evropě přilákalo tisíce návštěvníků.
Pramenům požehnal papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo, městem prošel historický průvod, na mnoha místech hrála hudba. Nechyběly jarmarky, výstavy, dílničky pro děti, v prostoru před hotelem Thermal se konal gastronomický festival.