Stavba letecké záchranky v Karlových Varech začne v září, kraj má povolení

Karlovarský kraj získal stavební povolení pro vybudování areálu letecké záchranné služby, která bude sídlit v blízkosti Letiště Karlovy Vary. Má to zvýšit dostupnost rychlé zdravotní pomoci v kraji, kam dosud létají vrtulníky záchranářů z Plzně nebo Ústí nad Labem.
Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského kraje. Sídlo bude mít v areálu karlovarského letiště. | foto: Vizualizace: Siebert + Talaš / Zdroj: Karlovarský kraj

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise z ANO se o budoucím provozovateli základny, která má být hotová na konci roku 2027, ještě jedná. V úvahu připadá Armáda ČR nebo soukromý subjekt.

Zahájení stavby se předpokládá letos v září. Letecká záchranná služba by pak měla být uvedena do provozu zhruba v polovině roku 2028. Předpokládané náklady projektu jsou 160 milionů korun bez DPH.

Podle Kubise je získání stavebního povolení velký úspěch. „Jsem velmi rád, že nejen obyvatelům, ale i návštěvníkům našeho regionu bude v případě potřeby k dispozici letecká záchranná služba, o jejíž zřízení jsme dlouhodobě usilovali,“ uvedl Kubis.

Podle dosavadních informací by měla leteckou záchrannou službu v Karlovarském kraji provozovat soukromá společnost, která vzejde z výběrového řízení. To ale bude až v roce 2029, tedy rok poté, co bude základna už připravená. Podle Kubise tak stále přichází v úvahu to, že by karlovarskou leteckou záchrannou službu mohla převzít armáda.

Noční lety jako argument pro armádu

To prosazuje i bývalá hejtmanka a současná senátorka za Sokolovsko Mračková Vildumetzová z ANO, která žádá vládu, aby nad Karlovarským krajem létali i nadále piloti Armády ČR. „V současné době k nám létají vojenští záchranáři z Líní. Mají větší stroje, které dokáží přepravit dva pacienty, a navíc mohou létat i v noci. To je samozřejmě velký benefit, protože služba je zajištěna denně po celých dvacet čtyři hodin,“ uvedla senátorka.

Dodala, že o věci jedná se zástupci armády i premiérem Andrejem Babišem z ANO. Právě noční lety, které může zajišťovat pouze Armáda ČR nebo Policie ČR, jsou podle senátorky silným argumentem. Dalším je skutečnost, že stavbu nové základny financuje Karlovarský kraj, a nedává tedy velký smysl předat nový objekt soukromému dopravci, aby zde začal podnikat.

Základnu bude podle projektu tvořit hlavní budova s hangárem pro dva vrtulníky a garážovým stáním pro tři zásahová vozidla s administrativním zázemím, dále pak obslužné plochy (zpevněné provozní, letecko-provozní a dopravně obslužné) a samostatná budova technického a technologického zázemí. Na heliportu bude možný provoz v režimu využití prostředků NVIS (Night Vision Imaging Systems - zobrazovací systémy nočního vidění).

V současné chvíli pokračují práce na zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele.

