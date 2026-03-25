Výrobce silikonů Wacker převzal nový závod v Karlových Varech, zaměstná až 200 lidí

Jitka Dolanská
  15:11
Globálně působící chemický koncern a přední výrobce speciálních silikonů Wacker vstupuje do Karlových Varů. Společnost už převzala dokončenou budovu nového výrobního areálu, který pro ni připravil developer Panattoni spolu s investiční společností Accolade. Nyní probíhají instalace technologií. Vzniknout by zde mělo až 200 pracovních míst.
Firma WACKER nabídne až 200 pracovních míst. Zleva: Milan Kratina (CEO, Accolade), Robert Smutný (výrobní ředitel pro Českou republiku, WACKER), Florian Martin Krinner (Managing director, WACKER), Vladimír Müller (Business Development Manager, Panattoni) a Pavel Sovička (generální ředitel pro Česko a Slovensko, Panattoni). | foto: Pannatoni Business Park Karlovy Vary

Společnost Wacker rozšiřuje své výrobní kapacity, aby uspokojila rostoucí poptávku po speciálních silikonových produktech. Jakmile bude závod v Panattoni Business Parku Karlovy Vary plně v provozu, bude vyrábět špičkové typy silikonového kaučuku.

Mezi tyto materiály patří produkty, které vytvrzují jak při pokojové teplotě, tak při zvýšených teplotách. Budou se používat v řadě rychle se rozvíjejících odvětví, včetně automobilového průmyslu, energetiky, elektromobility, lékařské techniky, výroby domácích spotřebičů a elektrotechniky.

Začala stavba nové haly pro výrobce silikonu, práci v ní najde 200 lidí

Závod v Karlových Varech bude druhým výrobním závodem společnosti v České republice. V Plzni společnost Wacker vyrábí hotové silikonové směsi už od roku 2007.

„Karlovy Vary se stanou novým a důležitým pilířem našich aktivit v Evropě. Posílí to naši pozici předního výrobce speciálních silikonů, které jsou žádané na všech klíčových růstových trzích,“ říká Tom Koini, vedoucí divize Silicones společnosti Wacker.

Firma WACKER nabídne až 200 pracovních míst. Zleva: Milan Kratina (CEO, Accolade), Robert Smutný (výrobní ředitel pro Českou republiku, WACKER), Florian Martin Krinner (Managing director, WACKER), Vladimír Müller (Business Development Manager, Panattoni) a Pavel Sovička (generální ředitel pro Česko a Slovensko, Panattoni).
Hnacími silami jsou podle jeho slov elektromobilita, obnovitelné zdroje energie a rozšiřování energetických sítí, které vyžadují špičkové materiály. „Abychom byli schopni tuto poptávku dlouhodobě uspokojovat, musíme již nyní položit základy pro náš budoucí růst. S novými výrobními zařízeními v Karlových Varech otevíráme další kapitolu v úspěšné historii našeho silikonového podnikání,“ doplňuje Tom Koini.

Nový závod vznikl v lokalitě Bohatice na severovýchodním okraji města. Zaujímá plochu zhruba 25 tisíc metrů čtverečních a kromě výrobních prostor nabízí i laboratoře a zkušební zázemí pro testování a vývoj. Je navržen tak, aby splňoval nejpřísnější nároky na moderní výrobu s vysokou přidanou hodnotou.

Nová výrobní hala v Karlových Varech pro předního výrobce speciálních silikonů WACKER.

„Vytvořili jsme pro Wacker prostor, který nabídne zázemí pro špičkovou výrobu a R&D, tedy výzkum a vývoj, a tím i kvalifikované pracovní příležitosti pro obyvatele Karlovarského kraje,“ uvádí Pavel Sovička, generální ředitel společnosti Panattoni pro Česko a Slovensko. V novém závodě najde práci zhruba 200 lidí, převážně kvalifikovaných odborníků.

Areál pro firmu připravovali od roku 2016

Milan Kratina, CEO Accolade, upřesňuje, že areál v Karlových Varech společnost pro takto významnou investici připravovala od roku 2016. „Region má velký potenciál. Teď do něj vstupuje společnost s prvotřídními technologiemi, která vytváří kvalitní pracovní místa a plánuje zde působit po dlouhá léta,“ vyzdvihuje.

Louka i splachování dešťovou vodou. Průmyslové haly v Chebu intenzivně zelenají

Provoz haly je navržen s důrazem na maximální energetickou efektivitu bez využití fosilních paliv. Areál je vybaven řadou energeticky úsporných technologií, jako například tepelnými čerpadly, přípravou na fotovoltaické panely, systémy rekuperace tepla a šetrného hospodaření s dešťovou vodou. Budova cílí na prestižní mezinárodní certifikaci udržitelnosti BREEAM New Construction na vysoké úrovni Excellent.

Areál se nachází nedaleko dálnice D6 a evropské silnice E442, což zajišťuje rychlé spojení s Německem i Slovenskem. Navíc leží pouhé dva kilometry od železničního nádraží Karlovy Vary s výborným dopravním spojením na Sokolov a Cheb.

13. června 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

Archeologové přepsali historii hradu Loket, je výrazně starší, než se myslelo

Hrad Loket je starší, než se doposud vědělo. Archeologové objevili zbytky...

Hrad Loket mění dějiny příhraničního regionu Karlovarského kraje. Památka je přibližně o sto let starší, než dosud ukazovaly výsledky vědeckých zkoumání. Novinku prokázaly poslední výzkumy...

Liberec nepustil karlovarské fanoušky do haly. Prali se mezi sebou, přijela i policie

Před libereckou brankou se strhla šarvátka.

Hokejisté Karlových Varů odjížděli z Liberce v dobré náladě. Zvládli oba zápasy a ve čtvrtfinálové sérii vedou. Zato některé jejich fanoušky potkaly i horší chvíle. Pár z nich se totiž na druhé...

Obec Šemnice zůstává rozdělená, stavební povolení na most znovu neprošlo

Most přes řeku Ohři v Šemnici bude kvůli havarijnímu stavu uzavřen. (7....

Situace okolo roky uzavřeného mostu přes řeku Ohře, který malou obec Šemnice na Karlovarsku rozděluje na dvě poloviny, se dostává do patové polohy. Krajský stavební úřad opět smetl ze stolu žádost o...

25. března 2026  9:27

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:27

Rekonstrukce Vřídelní lávky začne po filmovém festivalu, vyžádá si miliony

Pohled na karlovarskou Vřídelní kolonádu z Divadelní lávky

Karlovy Vary chtějí letos zahájit opravu Vřídelní lávky. Přemostění řeky Teplé, které je součástí Vřídelní kolonády, je ve špatném stavu a pro veřejnost až na dobu každoročního filmového festivalu...

24. března 2026  15:46

Tisíce párů rukavic i vzácné textilní vzorníky v Aši ohrožuje spodní voda

Ašský zámeček, sídlo tamního muzea, potřebuje rekonstrukci.

Ašské národopisné a textilní muzeum se topí ve vodě. Do historické obytné budovy na Mikulášském vrchu, která stojí na místě vyhořelého zámku rodu Zedtwitzů, masivně proniká zemní vlhkost. Muzeum...

24. března 2026  9:43

Město Chodov řeší zanedbané teplovody, opravy vyjdou na desítky milionů

Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od...

Zanedbaná údržba, absence důležitých součástí, závady a průsaky vody, havarijní stav některých částí. Tak popsal stav tepelných zařízení, které před několika dny na základě soudního rozhodnutí...

23. března 2026  13:46

Žádný dodatečný trest pro Weatherbyho za faul na Tomka. Pavlík zaplatí pokutu

Bitka hráčů Liberce a Karlových Varů po ošklivém zákroku Weatherbyho na...

Liberecký útočník Jasper Weatherby nedostane dodatečný trest za faul na karlovarského Petra Tomka ve druhém zápase čtvrtfinále play off hokejové extraligy. O rozhodnutí disciplinární komise...

23. března 2026  12:15

Sokolov opraví střechu Hornického domu, památku pokryjí červené tašky

Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto...

Město Sokolov pokračuje v opravách Hornického domu. Kulturní památka získá ještě letos novou střechu. V souladu s požadavkem památkářů bude dominantu náměstí Budovatelů nově zdobit krytina z...

23. března 2026  10:44

Liberec nepustil karlovarské fanoušky do haly. Prali se mezi sebou, přijela i policie

Před libereckou brankou se strhla šarvátka.

Hokejisté Karlových Varů odjížděli z Liberce v dobré náladě. Zvládli oba zápasy a ve čtvrtfinálové sérii vedou. Zato některé jejich fanoušky potkaly i horší chvíle. Pár z nich se totiž na druhé...

22. března 2026  15:32

Archeologové přepsali historii hradu Loket, je výrazně starší, než se myslelo

Hrad Loket je starší, než se doposud vědělo. Archeologové objevili zbytky...

Hrad Loket mění dějiny příhraničního regionu Karlovarského kraje. Památka je přibližně o sto let starší, než dosud ukazovaly výsledky vědeckých zkoumání. Novinku prokázaly poslední výzkumy...

22. března 2026  9:04

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

21. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:33

Matadoři v čele obcí jdou znovu do voleb. „Máme spoustu rozdělané práce,“ shodují se

Ilustrační snímek

Dlouholetí političtí matadoři vedou řadu měst a obcí v Karlovarském kraji. Někteří už od devadesátých let minulého století. A mnozí chtějí v práci pro obec pokračovat. Jak budou úspěšní, se ukáže na...

21. března 2026  8:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.