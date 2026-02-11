Objekt restaurace je ve špatném stavu, město ho proto nebude pronajímat pro provozování restaurace a připraví jeho rekonstrukci. Chystá výběr projektanta oprav.
„Pojízdné občerstvení tam umístíme na celou letní sezonu, to znamená od 1. dubna do 30. září, aby měli návštěvníci Jeleního skoku zajištěné plnohodnotné občerstvení a vstup na toalety. V tomto duchu by měla proběhnout jak letošní tak příští sezona,“ řekl náměstek primátorky Miroslav Vaněk.
Výběrové řízení bude vyhodnoceno během března a bude záležet na jeho výherci, kdy food truck přistaví a otevře. Mělo by to být nejpozději do konce dubna.
Provozovatele občerstvení bude magistrát vybírat jednak podle ceny nájemného, která by měla být nejméně osm tisíc korun měsíčně, ale i podle koncepce, jak by food truck chtěl provozovat.
„Záměr by měl obsahovat i posezení na terase u restaurace a správu sociálních zařízení uvnitř,“ řekl náměstek.
Jasným požadavkem je otevírací doba denně včetně víkendů a svátečních dnů, kdy je v lázeňských lesích návštěvníků zvlášť při pěkném počasí mnoho. Smlouva bude uzavřena na rok s možností prodloužení na pět let.
Občerstvení formou food trucku zajišťuje město v posledních letech také na náplavce řeky Ohře a ve volnočasovém areálu meandr.
Podle Vaňka zhruba rok potrvá příprava projektové dokumentace rekonstrukce restaurace a město zatím bude hledat vhodné dotační tituly a finance na samotné opravy.
„Jakmile bude opravená a bude v komfortním stavu, bude následně hledat využití. Buď opět formou pronájmu nebo ve spolupráci s městskou společností Správa lázeňských lesů a parků, že bychom Jelení skok provozovali stejně jako je tomu u Linhartu nebo Goethovy vyhlídky,“ dodal náměstek Vaněk.
Objekt potřebuje výraznější rekonstrukci
Restauraci se město pokoušelo neúspěšně pronajmout loni v únoru. Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden zájemce s nabídkou, která nebyla pro město přijatelná. Po neúspěchu první soutěže se radnice rozhodla podmínky výběrového řízení změnit.
V létě potom město uzavřelo smlouvu s nově vybraným nájemcem, kterou ovšem v říjnu vypovědělo. Nájemce totiž nezaplatil kauci, nájem ani energie a navíc prováděl neschválené stavební práce. Původní dlouholetý nájemník, kterému skončila smlouva předloni, provozoval restauraci 16 let.
Dřevostavba taneční kavárny s výletní restaurací nemá za sebou žádnou výraznější rekonstrukci. Potřebuje ji především kvůli zprovoznění kuchyně. Restaurace leží nedaleko turisticky oblíbeného vyhlídkového místa v lázeňských lesích. Dostat se tam lze lanovkou přes rozhlednu Diana nebo lesními pěšinami. Autem jen s povolením vjezdu do lázeňské zóny.