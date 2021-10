Karlovarský magistrát omezí bary a diskotéky, budou muset zavírat dřív

Nejpalčivěji se problém týká podniků v okolí křižovatky ulic Dr. Davida Bechera a Jaltská. Podnikatelé s krokem radnice nesouhlasí a chystají se bránit.



O tom, jak by měla vypadat otevírací doba těchto podniků po přijetí vyhlášky, zatím na magistrátu nerozhodli. „Jakým způsobem provoz podniků omezíme budeme řešit v listopadu. Nedokážu nyní říct, jestli bude zavírací hodina o půlnoci, v jednu, anebo třeba ve dvě,“ naznačila primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová. Nicméně že k omezení dojde, je podle ní jisté.



Důvody, proč Karlovy Vary začínají pracovat na podobné vyhlášce, jsou už několik let stejné. Chování hostů nočních podniků na veřejném prostranství.



„Jde o to, že se život z barů přenáší do veřejného prostoru,“ vysvětlil Marcel Vlasák, velitel karlovarské městské policie. I když podle jeho zkušeností stížností v poslední době zejména kvůli počasí ubylo, problém jako takový přetrvává.

„Před nedávnem jsme tam řešili případ, kdy host jednoho z podniků vyhrožoval na ulici lidem,“ potvrdil velitel. Na podobné chování hostů klubů, barů a diskoték, si lidé žijící v okolí stěžují dlouhodobě. „Vzniklo dokonce i několik petic,“ naznačil Vlasák.

V Jaltské ulici už 16 let podniká Pavel Jiřík, majitel koktejlového baru Barracuda. „Nikdy jsem neměl žádné problémy ani s městskou, ani se státní policií. A teď mi chtějí omezit mé podnikání,“ řekl na adresu magistrátu Jiřík.

„Je to omezování svobody“

Podobné vyhlášky podle něj do demokratické společnosti nepatří. „Vidím v tom omezování svobody podnikání. Je to spíš bolševické už jen proto, že ačkoliv se mého podniku vyhláška rovněž dotkne, nikdo mě nepozval na jednání na magistrátu města a o chystaných omezeních jsem se dozvěděl až z médií,“ řekl podnikatel.

Pokud by podle něj mělo skutečně dojít k omezení provozní doby podniků v této části města, budou se jejich provozovatelé bránit. „Dokážeme si udělat pořádek ve svých podnicích, ale na ulici, kde nemáme žádné pravomoci, by to měla mít na starosti městská či státní policie,“ dodal Jiřík.

„Vyhlášku jsem zatím nečetl. Uvidíme, co v ní bude, a podle toho budeme postupovat dál,“ uvedl František Volf, majitel prostor, v nichž dnes funguje klub Molly. Provozovatelé pěti podniků v ulicích Jaltská a Dr. Davida Bechera chtějí podle něj postupovat jednotně.



„Mám už domluveného právníka, který by případně zastupoval všech pět subjektů, kterých se vyhláška dotkne. Ozvat se chceme i na prosincovém zastupitelstvu, kde se to bude projednávat,“ doplnil Volf.

Vyhláška, kterou chce město omezit provozní dobu podniků, není podle velitele strážníků Marcela Vlasáka v rámci republiky ničím výjimečným. „Jinde bez problémů fungují už několik let,“ potvrdil na základě zkušeností kolegů velitelů z jiných koutů republiky Vlasák.



Tomáš Trtek, první náměstek primátorky, počítá s případným soudním sporem s podnikateli.

Kromě této vyhlášky ovšem musí magistrát upravit i vyhlášku o nočním klidu, která byla doposud v rozporu se zákonem. Ministerstvo vnitra upozornilo úřad, že nelze na úrovni radnice upravovat dobu, kdy noční klid platí. Podle zákona je to mezi 22. a 6. hodinou, v Karlových Varech ale vyhláška připouštěla v noci ze soboty na neděli jako mezní hodinu půlnoc.