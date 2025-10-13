Do Sněmovny vykroužkovali starostu „se škraloupem“. Lidé zapomínají, říká politolog

  13:28
Přezdívalo se jim mlátičky. Členové Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti se do historie někdejšího Československa zapsali jako nástroj pro potírání protirežimních aktivit. Jedním z nich byl i současný starosta Sokolova a nově zvolený poslanec Petr Kubis (ANO). Své někdejší působení u jednotky nezastírá, označení „mlátička“ ale důrazně odmítá. „Plukem prošla celá řada policistů,“ říká.

Nový poslanec Petr Kubis (ANO). | foto: ČTK

Petr Kubis v řadách VB působil v letech 1987 až 1989. „Byl jsem příslušníkem Pohotovostního pluku VB, což byla zároveň střední škola,“ vysvětluje Kubis. Nástupní školou podle něj prošla celá řada policistů.

Jak ale zdůraznil, nikoho z pozice člena pluku nemlátil. „Po internetu koluje fotografie příslušníka pohotovostního pluku, který pravděpodobně předvádí nějakou osobu. Opakovaně jsem označován, že ten policista jsem já,“ říká sokolovský starosta.

V Karlových Varech dosáhl Babiš ještě lepšího výsledku než celorepublikově

V souvislosti s touto fotografií již dříve podal trestní oznámení pro pomluvu. „Policie konstatovala, že fotografie byla pořízena v srpnu 1989. V té době jsem už příslušníkem pluku nebyl. Policie prošla i archivy, kde byly dohledány rozkazy k zásahu. Ani zde nebylo uvedeno mé jméno. Na fotografii nejsem a ani jsem nemohl být,“ tvrdí Kubis.

V nedávných volbách byl suverénně nejúspěšnějším skokanem v Karlovarském kraji na kandidátce ANO. Původně byl na 14. místě, téměř 3 900 preferenčních hlasů jej ale vystřelilo až do Sněmovny. Dostal se na druhé místo hned za lídryni hnutí Renatu Oulehlovou. Jen v Sokolově dostal 786 kroužků.

Hned ale naznačil, že stojí před nelehkým rozhodováním. Vedle toho, že je v čele Sokolova, působí také na kraji jako náměstek hejtmanky. „Sedět na třech židlích nechci, ani se to nedá zvládnout,“ řekl. Které z funkcí se vzdá, zatím neprozradil.

Lidé si chtějí umýt svědomí, říká politolog

Politolog Filozofické fakulty ZČU Přemysl Rosůlek dává fakt, že ve sněmovních volbách uspěli lidé se „škraloupem“ z minulosti, do vztahu s politickou kulturou v zemi. „Ta není valná,“ domnívá se.

Tolerance vůči tomu, co se dělo v době komunismu, je podle něj ve společnosti velká. „Část společnosti už podobné věci ani nezajímají. Může to být dané i tím, že si mnoho lidí potřebuje ‚umýt vlastní svědomí‘, protože v době komunismu mlčeli a nebyli součástí rebelie, kterou představovaly řádově stovky disidentů,“ řekl Rosůlek.

Zrcadlí to podle něj stav, kdy lidé zapomínají na to špatné a vyzdvihují to dobré. „Zapomínají ovšem na spoustu negativních věcí, které s sebou život v komunismu nesl,“ dodal Rosůlek.

Jiným starostům preferenční hlasy nepomohly

V Karlovarském kraji v parlamentních volbách kandidovalo celkem pět starostů. Ve „svých“ městech sice většinou uspěli, k zisku mandátu jim ale ani preferenční hlasy nepomohly.

V Nejdku nejvíce bodovala tamní starostka Ludmila Vocelková z ANO. Od místních voličů dostala 260 kroužků, suverénně nejvíce, ANO v Nejdku vyhrálo se ziskem téměř 42 procent. Vocelková ale není mezi trojicí zvolených poslanců.

Nahořklý úspěch: ze sněmovny vypadl skokan Kulhánek. Kubis může slavit

Nejvíc preferenčních hlasů v Libavském Údolí na Sokolovsku dostala Petra Nachtmann Gajičová na kandidátce STAN. K posunu jí to v krajských číslech nepomohlo, navíc STAN nezískal v Karlovarském kraji jediného poslance.

Podobně dopadli i Motoristé sobě. Navíc starosta Martin Gruber z Březové na Sokolovsku, který byl na kandidátce na pátém místě, obdržel od voličů jen tři preferenční hlasy.

Vysokou volební účastí se chlubí v Pramenech na Chebsku, z 86 voličů jich k volební urně přišlo 74. Pětatřicet z nich volilo ANO, sedmičkou na téhle kandidátce byla místní starostka Michala Málková. Ta dostala 27 preferenčních hlasů, v celém kraji pak 2351. Po sečtení hlasů se stala pátou náhradnicí.

Výsledky - Karlovarský kraj

ANO 2011

42,49 %
strana získala 57 555 hlasů
3
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

15,4 %
strana získala 20 871 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,94 %
strana získala 14 828 hlasů
0
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

10,21 %
strana získala 13 837 hlasů
0
-1

Motoristé sobě

7,28 %
strana získala 9 868 hlasů
0
0

Česká pirátská strana

6,49 %
strana získala 8 801 hlasů
0
-1

Stačilo!

4,09 %
strana získala 5 548 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,04 %
strana získala 1 414 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,45 %
strana získala 611 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,29 %
strana získala 405 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,29 %
strana získala 403 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,19 %
strana získala 264 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,18 %
strana získala 255 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,14 %
strana získala 202 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 201 hlasů
0
0

Volt Česko

0,1 %
strana získala 140 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 102 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 82 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 52 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.
