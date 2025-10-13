Do Sněmovny vykroužkovali starostu „se škraloupem“. Lidé zapomínají, říká politolog

Petr Kubis v řadách VB působil v letech 1987 až 1989. „Byl jsem příslušníkem Pohotovostního pluku VB, což byla zároveň střední škola,“ vysvětluje Kubis. Nástupní školou podle něj prošla celá řada policistů.
Jak ale zdůraznil, nikoho z pozice člena pluku nemlátil. „Po internetu koluje fotografie příslušníka pohotovostního pluku, který pravděpodobně předvádí nějakou osobu. Opakovaně jsem označován, že ten policista jsem já,“ říká sokolovský starosta.
V Karlových Varech dosáhl Babiš ještě lepšího výsledku než celorepublikově
V souvislosti s touto fotografií již dříve podal trestní oznámení pro pomluvu. „Policie konstatovala, že fotografie byla pořízena v srpnu 1989. V té době jsem už příslušníkem pluku nebyl. Policie prošla i archivy, kde byly dohledány rozkazy k zásahu. Ani zde nebylo uvedeno mé jméno. Na fotografii nejsem a ani jsem nemohl být,“ tvrdí Kubis.
V nedávných volbách byl suverénně nejúspěšnějším skokanem v Karlovarském kraji na kandidátce ANO. Původně byl na 14. místě, téměř 3 900 preferenčních hlasů jej ale vystřelilo až do Sněmovny. Dostal se na druhé místo hned za lídryni hnutí Renatu Oulehlovou. Jen v Sokolově dostal 786 kroužků.
Hned ale naznačil, že stojí před nelehkým rozhodováním. Vedle toho, že je v čele Sokolova, působí také na kraji jako náměstek hejtmanky. „Sedět na třech židlích nechci, ani se to nedá zvládnout,“ řekl. Které z funkcí se vzdá, zatím neprozradil.
Lidé si chtějí umýt svědomí, říká politolog
Politolog Filozofické fakulty ZČU Přemysl Rosůlek dává fakt, že ve sněmovních volbách uspěli lidé se „škraloupem“ z minulosti, do vztahu s politickou kulturou v zemi. „Ta není valná,“ domnívá se.
Tolerance vůči tomu, co se dělo v době komunismu, je podle něj ve společnosti velká. „Část společnosti už podobné věci ani nezajímají. Může to být dané i tím, že si mnoho lidí potřebuje ‚umýt vlastní svědomí‘, protože v době komunismu mlčeli a nebyli součástí rebelie, kterou představovaly řádově stovky disidentů,“ řekl Rosůlek.
Zrcadlí to podle něj stav, kdy lidé zapomínají na to špatné a vyzdvihují to dobré. „Zapomínají ovšem na spoustu negativních věcí, které s sebou život v komunismu nesl,“ dodal Rosůlek.
Jiným starostům preferenční hlasy nepomohly
V Karlovarském kraji v parlamentních volbách kandidovalo celkem pět starostů. Ve „svých“ městech sice většinou uspěli, k zisku mandátu jim ale ani preferenční hlasy nepomohly.
V Nejdku nejvíce bodovala tamní starostka Ludmila Vocelková z ANO. Od místních voličů dostala 260 kroužků, suverénně nejvíce, ANO v Nejdku vyhrálo se ziskem téměř 42 procent. Vocelková ale není mezi trojicí zvolených poslanců.
Nahořklý úspěch: ze sněmovny vypadl skokan Kulhánek. Kubis může slavit
Nejvíc preferenčních hlasů v Libavském Údolí na Sokolovsku dostala Petra Nachtmann Gajičová na kandidátce STAN. K posunu jí to v krajských číslech nepomohlo, navíc STAN nezískal v Karlovarském kraji jediného poslance.
Podobně dopadli i Motoristé sobě. Navíc starosta Martin Gruber z Březové na Sokolovsku, který byl na kandidátce na pátém místě, obdržel od voličů jen tři preferenční hlasy.
Vysokou volební účastí se chlubí v Pramenech na Chebsku, z 86 voličů jich k volební urně přišlo 74. Pětatřicet z nich volilo ANO, sedmičkou na téhle kandidátce byla místní starostka Michala Málková. Ta dostala 27 preferenčních hlasů, v celém kraji pak 2351. Po sečtení hlasů se stala pátou náhradnicí.