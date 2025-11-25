Karlovy Vary mají náhradu za poničenou douglasku, vánočním stromem bude smrk

Autor:
  10:18
Karlovy Vary o první adventní neděli přece jen rozsvítí svůj vánoční strom. Původní douglasku, která se poškodila při kácení a instalaci, nahradil sedmnáct metrů vysoký smrk ztepilý z Tuhnic.
Vánočním stromem v Karlových Varech bude letos smrk ztepilý z Tuhnic. První...

Vánočním stromem v Karlových Varech bude letos smrk ztepilý z Tuhnic. První pokácený strom pro Karlovy Vary se během instalace poničil. (24. listopadu 2025) | foto: Magistrát města Karlovy Vary

Vánočním stromem v Karlových Varech bude letos smrk ztepilý z Tuhnic. První...
Letošní karlovarský vánoční strom před hotelem Thermal je třicet let starý a...
Vánoční trhy v Karlových Varech
Vánočně vyzdobený autobus MHD v karlovarských ulicích
9 fotografií

„Hlavním symbolem karlovarských Vánoc bude padesátiletý, zhruba sedmnáct metrů vysoký smrk ztepilý,“ informovala mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

Jehličnan váží téměř tři tuny a v pondělí ho pokáceli v zahrádkářské kolonii ve čtvrti Tuhnice. Ještě tentýž den smrk usadili před hotel Thermal.

„Pracovníci Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary jej zapustili do otvoru na prostranství a upevnili do speciálního stojanu. Vánoční strom se tyčí do výšky šestnácti metrů,“ pokračuje mluvčí.

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

V průběhu čtvrtka na něj nainstalují osvětlení a ozdoby a nic už nebude bránit tomu, aby byl v neděli v 18 hodin slavnostně rozsvícen.

Původně stála před hotelem Thermal douglaska tisolistá. Při kácení, náročné nakládce, převozu a následné instalaci se ale ulomilo a popraskalo několik větví. Ty by pak vánoční výzdobu a případný sníh nemusely unést. Kvůli bezpečnosti a také kvůli estetičnosti se proto rozhodlo, že se musí najít náhradník.

Douglasku v pondělí odstranili a v úterý přivezli strom nový. „Větve zužitkujeme na výzdobu města a na ochranu parkových záhonů před zimou. Kmen zpracují na palivové dřevo,“ vyjmenovala Helena Kyselá.

Na Staroměstském náměstí přes noc vztyčili vánoční strom. Rozsvítí ho v sobotu

Už v sobotu ožije lázeňské centrum Karlových Varů vánočními trhy, které skončí až 1. ledna. I letos bude jejich středobodem prostranství před Mlýnskou kolonádou.

Novým prvkem letošního adventního programu bude naučná stezka Vánoční lázeňská mise a také filmová projekce pro rodiny s dětmi v sále Thermalu na první adventní neděli. Hlavními hvězdami doprovodného programu na Mlýnské kolonádě se letos stanou Jakub Děkan, Milan Peroutka, Igor Orozovič, Berenika Kohoutová a Radka Fišarová.

Město budou opět křižovat vánoční speciály hromadné dopravy. V sobotu 29. listopadu vyjede do ulic populární autovláček.

Vánočně vyzdobená souprava s vyhřívanými vagony bude jezdit na trase Tržnice – Vánoční trhy – Divadelní náměstí – Tržnice odpoledne a v podvečer. Na běžných linkách MHD bude nasazen vánoční autobus s bohatou výzdobou exteriéru i interiéru.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Osobní vlak Českých drah vykolejil na trati do Německa, projel návěstidlo

Vlak Českých drah v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční trati z Karlových...

Osobní vlak Českých drah (ČD) v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční železniční trati z Karlových Varů do Německa nedaleko německého města Johanngeorgenstadt. Strojvedoucí i cestující motorové...

Auto se střetlo s blikající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

Na křižovatce v Chebu se srazilo osobní auto se sanitou jedoucí k pacientovi.

K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na majáky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté, hasiči i zdravotníci. Ti do nemocnice převezli celkem šest lehce zraněných. Byly mezi nimi i čtyři...

Otevření části dálnice D6 u Lubence se odsouvá, na stavbě se vyskytly problémy

Vrtání pilot pro budoucí estakádu přes Bílenecký potok na stavbě dálnice D6...

Zprovoznění první části dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku se odsouvá na jaro příštího roku. Důvodem jsou problémy při zakládání stavby. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) původně...

Františkovy Lázně opravují kavárnu, úvěr by stačil na roční provoz celého města

Vizualizace budoucí podoby Sadové kavárny ve Františkových Lázních.

Františkovy Lázně opravují jednu z dominant pěší zóny, historickou Sadovou kavárnu. Na projekt si radnice vzala úvěr, který se téměř rovná ročnímu rozpočtu města. Hotovo by mělo být příští rok v...

Jako detektivka. Historik objevil stopu umělce z Krásna až v Moravské Třebové

Dům, na jehož výzdobě se podílel krásenský rodák, si v Moravské Třebové nechal...

Až v Moravské Třebové objevil amatérský historik a spisovatel Luděk Jaša z Františkových Lázní stopu práce krásenského umělce Willyho Russe. Tvůrce známých egerlandských kamen zde v rané fázi své...

Karlovy Vary mají náhradu za poničenou douglasku, vánočním stromem bude smrk

Vánočním stromem v Karlových Varech bude letos smrk ztepilý z Tuhnic. První...

Karlovy Vary o první adventní neděli přece jen rozsvítí svůj vánoční strom. Původní douglasku, která se poškodila při kácení a instalaci, nahradil sedmnáct metrů vysoký smrk ztepilý z Tuhnic.

25. listopadu 2025  10:18

SUAS zvýší cenu tepla až o 11 procent, garantuje ji ale i pro rok 2027

Elektrárna ETI Tisová

Pro topnou sezonu roku 2026 zvýší skupina Sokolovská uhelná a SUAS Group cenu vyrobeného tepla pro konečné spotřebitele v regionu o deset až 11 procent. Ve stejné výši ji ale zachová i pro rok 2027....

24. listopadu 2025  15:01

Krušnohorské skiareály startují zimní sezonu, první lyžaře přivítají Potůčky

V Potůčkách se poprvé lyžaři sklouznou v úterý 25. listopadu.

V úterý 25. listopadu, tedy o den dříve než loni, začne sezona v lyžařském areálu v Potůčkách na Karlovarsku. Už v pátek 28. listopadu se pak dočkají i ti, kteří míří na Klínovec. Provozovatel areálu...

24. listopadu 2025  12:32

Trest za zotročování a znásilňování dívek. Muž z Karlovarska si odsedí 10 let

Muž z Karlovarska si změnil image. Nechal si ostříhat vlasy a narůst vousy....

Krajský soud potrestal deseti lety vězení třiadvacetiletého Romana M. z Karlovarska, který podle jeho závěru několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky. Podle spisu zcela ovládal jejich...

24. listopadu 2025  10:41,  aktualizováno  11:20

Firma podváděla s postiženými i při sjednávání úvěru. Získala desítky milionů

ilustrační snímek

Falešnými potvrzeními o bezdlužnosti se oháněli dva muži, které kriminalisté z Karlovarského kraje stíhají pro několik zločinů. Díky tomu se jim podařilo získat příspěvek na zaměstnávání zdravotně...

24. listopadu 2025  9:42

Osobní vlak Českých drah vykolejil na trati do Německa, projel návěstidlo

Vlak Českých drah v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční trati z Karlových...

Osobní vlak Českých drah (ČD) v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční železniční trati z Karlových Varů do Německa nedaleko německého města Johanngeorgenstadt. Strojvedoucí i cestující motorové...

23. listopadu 2025  21:39,  aktualizováno  21:41

Jako detektivka. Historik objevil stopu umělce z Krásna až v Moravské Třebové

Dům, na jehož výzdobě se podílel krásenský rodák, si v Moravské Třebové nechal...

Až v Moravské Třebové objevil amatérský historik a spisovatel Luděk Jaša z Františkových Lázní stopu práce krásenského umělce Willyho Russe. Tvůrce známých egerlandských kamen zde v rané fázi své...

23. listopadu 2025  9:23

Bude to automobilový gigant? Cheb zatím možného investora neprozradil

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Cheb čeká období horečné aktivity. Poté, co k nedávnému referendu nepřišel dostatečný počet obyvatel, a je tedy neplatné, pokračuje město společně se Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS)...

22. listopadu 2025  8:50

Pardubický bek Hájek nuceně vynechá dva zápasy, kopnul ležícího soupeře

Pardubický obránce Libor Hájek.

Pardubický obránce Libor Hájek dostal za kopnutí do ležícího karlovarského útočníka Adama Lukošika trest na dva zápasy hokejové extraligy a přijde o deset procent měsíční mzdy.

21. listopadu 2025  17:42

Prodejte nám strategický park, nabízí Accolade Chebu skoro dvě miliardy

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Developerská skupina Accolade nabídla Chebu za Strategický podnikatelský park (SPP) 1,95 miliardy Kč. Město zatím park připravuje ve spolupráci se státní firmou SIRS. Accolade v pátek městu nabídla...

21. listopadu 2025  14:59

Auto se střetlo s blikající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

Na křižovatce v Chebu se srazilo osobní auto se sanitou jedoucí k pacientovi.

K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na majáky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté, hasiči i zdravotníci. Ti do nemocnice převezli celkem šest lehce zraněných. Byly mezi nimi i čtyři...

21. listopadu 2025  12:52,  aktualizováno  14:45

Egerlandský knoflík byl šperkem i vyznamenáním, fenomén přibližuje výstava

Výstava mapuje cestu obyčejného knoflíku, který se stal vyznamenáním i odznakem...

Původně ho měl na svém oděvu každý sedlák z oblasti historického Chebska, německy nazývaného Egerland. Docela obyčejný osmihranný knoflík sloužil k připnutí kožených šlí ke kalhotám. V egerlandském...

21. listopadu 2025  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.