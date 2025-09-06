Mezi stánky na hlavní třídě v Karlových Varech spadl strom, zranil dva lidi

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu odpoledne strom na prodejní stánky. Podle náměstka krajských hasičů Dušana Uhlíka pád stromu zranil dva lidi, muž i žena skončili v nemocnici.
Strom spadl na hlavní třídě Karlových Varů na prodejní stánky, zranil ženu. | foto: HZS Karlovarského kraje

Větve listnáče zasáhly dva stánky a rozvaděč elektrické energie. Na místě zasahovali hasiči i zdravotníci. Strom spadl v dolní části třídy T. G. Masaryka u vstupu do Smetanových sadů.

„Na místě je jedna zraněná osoba. Je při vědomí a je i mimo prostor stánků i mimo spadlý strom,“ uvedl nejprve Uhlík. Posléze doplnil, že zraněni byli dva lidé. Na místo vyrazilo sedm jednotek hasičů, aby následky pádu odstranily.

Strom spadl na hlavní třídě Karlových Varů na prodejní stánky, zranil ženu.

Jak řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Simona Kratochvílová, zdravotníci na místě ošetřili pětapadesátiletou ženu, následně ji s lehkým poraněním transportovali na Emergency nemocnice v Karlových Varech.

Do karlovarské nemocnice následně zamířil i muž, ročník 1963, který při pádu utrpěl středně těžká zranění v oblasti hrudníku a dolních končetin

