Začala rekonstrukce Pražského mostu v Karlových Varech, řidiče čekají omezení

  11:18
V Karlových Varech se v pondělí kvůli rekonstrukci uzavřela část Pražského mostu přes řeku Ohři. Ten propojuje průtah městem s výpadovkou směrem na Prahu po silnici I/6 a sjezd z ní na silnici I/13 směrem na Chomutov.

V Karlových Varech začala oprava Pražského mostu, řidiči musejí počítat s dopravními komplikacemi. (30. března 2026) | foto: ŘSD

Doprava, kterou přechodné dopravní značení vede po objízdné trase, byla v pondělí ráno v místě uzavírky plynulá i přes několikasetmetrové kolony na průtahu. Situaci monitorují dopravní policisté.

„Zatím zde nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, policisté situaci na místě monitorují a v nejbližších dnech v tom budou pokračovat,“ řekl ráno policejní mluvčí Jan Bílek.

Kolona se tvoří na průtahu městem ve směru z centra k Pražskému mostu a nákladní i osobní auta stojí také na objízdné trase. Provoz ve směru od Prahy i od Chomutova zůstává plynulý bez front, i když je sveden do jednoho pruhu.

Opravy mostu zhruba za 100 milionů korun bez DPH Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozloží do dvou stavebních sezon, jelikož most tvoří dva oddělené mosty. Letos opraví první z nich, za rok druhý a hotovo by mělo být na konci roku 2027. V první etapě se na objízdnou trasu odklonil výjezd z města směrem na Prahu, za rok bude následovat omezení průjezdu opačným směrem.

Do mostu zatéká

„Ta uzavírka se teď týká rampy směrem na Prahu, takže řidiči směřující na Prahu budou muset jet dál po silnici I/13, odbočit do místní části Dalovice a potom ulicí Bohatická se vrátit zpátky na most a jet směrem na Prahu,“ popsal objízdnou trasu ředitel karlovarské správy ŘSD Lukáš Hnízdil.

Na obou mostech společnost LIZDROJ za 95,867 milionu korun bez DPH vymění hydroizolaci a asfaltové vrstvy, postaví nové římsy, nový zádržný systém a nové dilatační závěry. Podle Hnízdila není Pražský most v dobré kondici a zatéká do něj. Vymění se kromě všech vrstev vozovky také svodidla a mostní ložiska. Cílem oprav je podle ŘSD prodloužení životnosti mostů o desítky let.

Obě etapy rekonstrukce Pražského mostu naplánovalo ŘSD tak, aby se nepotkávaly s dalšími opravami, například na průtahu městem nebo na silnici I/13. Na druhou polovinu roku 2027, kdy by měly opravy Pražského mostu končit, plánuje vedení lázeňského města podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové zahájení oprav dalšího zásadního silničního přemostění řeky Ohře – Chebského mostu.

Oprava Pražského mostu je důležitá i z toho pohledu, že od Prahy se ke Karlovým Varům přibližuje dálnice D6. Zbývá zahájit dva poslední úseky u Karlových Varů, a to Žalmanov – Olšová Vrata a Olšová Vrata – Karlovy Vary. V roce 2027 ŘSD plánuje zprovoznění zhruba 15 kilometrů dálnice mezi Žalmanovem, Knínicemi a Bošovem. Kompletně by měla být dálnice D6 ke Karlovým Varům přivedena v červnu 2029.

