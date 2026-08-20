„Sešli jsme se s památkáři, kteří nás informovali, že rašelinový pavilon je zásadní památkou s celosvětovým významem. Jednali jsme na to téma s ministrem kultury Oto Klempířem, který přislíbil podporu. V současné době monitorujeme stav spodní vody a zadali jsme studii na využití pavilonu, abychom věděli, co by tam v budoucnu mohlo být a kolik to asi bude stát,“ řekl karlovarský hejtman Petr Kubis.
Podle něj by budova mohla sloužit například jako kulturní centrum, hudební klub a podobně.
„Cílem je, aby se z ní nestala jen nějaká expozice, ale aby žila,“ doplnil s tím, že zároveň bude nutné najít zdroj financování.
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Rašelinový pavilon je součástí budovy Císařských lázní. Budova má dvě podzemní a dvě nadzemní podlaží. Nadzemní část pavilonu je obdélného půdorysu s téměř plochou střechou, která je krytá atikovou zídkou.
Architektonicky strohá fasáda, členěná pravoúhlými a segmentově ukončenými okny, byla původně opatřena dekorativní konstrukcí s popínavými rostlinami. Právě tady se rašelina připravovala pro další využití a následně ve vozících rozvážela do koupelen podzemní spojovací chodbou.
V podstatě se dá říci, že vše, co by mohlo hosty Císařských lázní rušit, bylo ukryté v rašelinovém pavilonu. To ve své době představovalo velmi pokrokový provoz přípravny a důmyslný systém zásobování, jehož fragmenty jsou dosud zachované jak v podzemních, tak v nadzemních částech provozního pavilonu.
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Významnou technickou hodnotu představují i sofistikované systémy odvodnění 1. a zejména 2. podzemního podlaží se separačními komorami a odtokovými kanály a kanálky při zdech. V lázních střední a západní Evropy se nikde podobný typ provozu nedochoval.
Rašelinový pavilon je podobně jaké Císařské lázně památkově chráněnou stavbou. Katalog památek na webu Státního památkového ústavu potvrzuje, že z hlediska historického i památkového je mimořádně hodnotný a cenný.