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Zchátralý rašelinový pavilon u Císařských lázní má naději na záchranu

Jitka Dolanská
  14:44
Rašelinový pavilon u Císařských lázní překryla do doby, než se podaří sehnat...

Rašelinový pavilon u Císařských lázní překryla do doby, než se podaří sehnat peníze na jeho rekonstrukci, plachta s motivy, jak dříve vypadal. | foto: ČTK

Rašelinový pavilon u Císařských lázní překryla do doby, než se podaří sehnat...
Rašelinový pavilon u Císařských lázní překryla do doby, než se podaří sehnat...
Rašelinový pavilon u Císařských lázní překryla do doby, než se podaří sehnat...
Rašelinový pavilon (vlevo) u Císařských lázní, kterému hrozí demolice, je...
41 fotografií
Zchátralý rašelinový pavilon u nově opravených Císařských lázní v Karlových Varech má naději na znovuvzkříšení. Kraj plánuje opravu památky z roku 1893, kterou navrhli slavní architekti Ferdinand Fellner a Heinrich Helmer jako nedílnou součást Císařských lázní. Zároveň s opravami bude nutné pro budovu, kterou aktuálně trápí vzlínání spodní vody, najít nové využití.

„Sešli jsme se s památkáři, kteří nás informovali, že rašelinový pavilon je zásadní památkou s celosvětovým významem. Jednali jsme na to téma s ministrem kultury Oto Klempířem, který přislíbil podporu. V současné době monitorujeme stav spodní vody a zadali jsme studii na využití pavilonu, abychom věděli, co by tam v budoucnu mohlo být a kolik to asi bude stát,“ řekl karlovarský hejtman Petr Kubis.

Rašelinový pavilon u Císařských lázní překryla do doby, než se podaří sehnat peníze na jeho rekonstrukci, plachta s motivy, jak dříve vypadal.
Rašelinový pavilon u Císařských lázní překryla do doby, než se podaří sehnat peníze na jeho rekonstrukci, plachta s motivy, jak dříve vypadal.
Rašelinový pavilon u Císařských lázní překryla do doby, než se podaří sehnat peníze na jeho rekonstrukci, plachta s motivy, jak dříve vypadal.
Rašelinový pavilon u Císařských lázní překryla do doby, než se podaří sehnat peníze na jeho rekonstrukci, plachta s motivy, jak dříve vypadal.
41 fotografií

Podle něj by budova mohla sloužit například jako kulturní centrum, hudební klub a podobně.

„Cílem je, aby se z ní nestala jen nějaká expozice, ale aby žila,“ doplnil s tím, že zároveň bude nutné najít zdroj financování.

Rašelinový pavilon překryla plachta, na jeho opravu prozatím nejsou peníze

Rašelinový pavilon je součástí budovy Císařských lázní. Budova má dvě podzemní a dvě nadzemní podlaží. Nadzemní část pavilonu je obdélného půdorysu s téměř plochou střechou, která je krytá atikovou zídkou.

Architektonicky strohá fasáda, členěná pravoúhlými a segmentově ukončenými okny, byla původně opatřena dekorativní konstrukcí s popínavými rostlinami. Právě tady se rašelina připravovala pro další využití a následně ve vozících rozvážela do koupelen podzemní spojovací chodbou.

V podstatě se dá říci, že vše, co by mohlo hosty Císařských lázní rušit, bylo ukryté v rašelinovém pavilonu. To ve své době představovalo velmi pokrokový provoz přípravny a důmyslný systém zásobování, jehož fragmenty jsou dosud zachované jak v podzemních, tak v nadzemních částech provozního pavilonu.

Císařské lázně za 1,4 miliardy. Eben a spol. otevírají opravené varské lákadlo

Významnou technickou hodnotu představují i sofistikované systémy odvodnění 1. a zejména 2. podzemního podlaží se separačními komorami a odtokovými kanály a kanálky při zdech. V lázních střední a západní Evropy se nikde podobný typ provozu nedochoval.

Rašelinový pavilon je podobně jaké Císařské lázně památkově chráněnou stavbou. Katalog památek na webu Státního památkového ústavu potvrzuje, že z hlediska historického i památkového je mimořádně hodnotný a cenný.

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