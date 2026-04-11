Muž potřeboval pomoc v pondělí krátce před desátou hodinou večer. Na svém mobilním telefonu vytočil linku 112 a operačnímu středisku sdělil, kde se nachází.
„Bylo to poblíž čerpací stanice na ulici Pobřežní,“ popsali členové městské policie začátek nezvyklého zásahu.
Na místo se okamžitě rozjeli. S mužem zůstali po telefonu ve spojení, aby je co nejpřesněji navedl do místa, odkud se nemohl dostat. „Oznamovatel naštěstí disponoval velmi dobrými navigačními schopnostmi, a tak se jej podařilo během krátké chvíle najít,“ pokračují strážníci.
Hlídka na místě zjistila, že muž nemá dost sil na to, aby se z příkopu sám vydrápal. Kromě kluzkého povrchu mu to znemožňovalo také husté náletové křoví.
Na takové situace jsou však strážníci připravení. Vyndali z vozidla lano, hodili ho muži a následně ho bezpečně vytáhli ven.
„Naštěstí se tato svízelná situace obešla bez zranění, poděkoval a po rozloučení odešel neznámo kam,“ uzavřeli strážníci. Jak se muž do hlubokého příkopu dostal, už nevysvětlili.