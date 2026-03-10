Doposud bylo možné platit v parkovacích automatech hotově, kartou nebo pomocí městské aplikace Vary Virtual, která nabízí i další služby jako je vjezd do lázeňské zóny nebo zakoupení jízdenek na MHD.
„Město Karlovy Vary se rozhodlo nahradit postupně Vary Virtual a rozšířit možnosti zejména pro návštěvníky Karlových Varů pro parkování. Aplikace EasyPark nefunguje samozřejmě pouze v Karlových Varech, ale je daná i evropsky, v několika jiných městech,“ uvedla primátorka lázeňského města Andrea Pfeffer Ferklová z ANO.
„Spočívá v tom, že si můžete platit parkování i vzdáleně a můžete parkovat za přesné minuty, které parkujete. To znamená, pokud ukončíte parkování dříve, tak se vám finanční prostředky vrátí. Pokud potřebujete prodloužit, tak si lehce přes mobilní aplikaci parkování prodloužíte,“ popsala obsluhu.
Zásadní výhodou aplikace je možnost vyhledání volného místa v konkrétní oblasti. Řidič tak nebude muset objíždět několik parkovacích zón, aby našel místo, ale rovnou si ho bude moci zarezervovat a zaplatit ještě dříve, než na něj dojede.
Karlovy Vary zavedly loni v parkovacích zónách dohled s pomocí vozu CamCar, který za jízdy monitoruje zaparkovaná auta a vyhodnocuje, jestli mají zakoupené rezidenční karty nebo jednorázové parkovné.
Podle primátorky za zavedení a provoz systému nebude město nic platit, veškerý provoz služby bude hrazen z parkovného, které řidiči přes aplikaci zaplatí.