V Karlových Varech vznikne nové centrum IZS, výjimečné i na evropské poměry

Jitka Dolanská
  11:04
V Karlových Varech vzniká operační středisko všech složek Integrovaného záchranného systému. Na stavbu za více než půl miliardy korun už kraj hledá dodavatele. Hotovo by mělo být za dva roky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Bude to naprosto unikátní stavba, dovolím si říct, že v rámci celé Evropy. Budou se sem sbíhat všechny tísňové linky v kraji, tedy hasiči, policisté, záchranka, ale i linky obecních a městských policií. Budou se tu koordinovat postupy všech operačních středisek IZS. Mohl by to být takový bezpečnostní mozek kraje. Navíc v současné době připravujeme aktivní spolupráci na tomto projektu i s Armádou České republiky,“ informoval hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Podle jeho slov budou do nového centra, které má vyrůst v areálu krajského úřadu v karlovarské části Dvory, mířit všechny informace bezpečnostního charakteru. Vedle standardních činností poslouží nové středisko i při řešení mimořádných a kritických situací.

Veškerá data na jednom místě

V nové budově najde zázemí také odbor bezpečnosti a krizového řízení kraje. Soustředění všech složek na jedno místo a jejich propojení umožní rychlejší a koordinovanější zásahy, protože složky IZS dostanou potřebné informace hned. Díky tomu budou moci reagovat okamžitě a bez prodlev.

V areálu krajských institucí sídlí operační střediska jednotlivých složek už v současnosti, každé ale funguje a pracuje samostatně. Jednotliví operátoři obsluhují především ´svou´tísňovou linku.

Karlovarští hasiči a strážníci slouží pod jednou střechou

„Do střediska zamíří veškerá data z měst, škol, institucí a podobně. Řada měst má vlastní kamerové systémy a tady se nabízí, že by je mohli využít i například zdravotníci nebo hasiči. Pokud města dají přístupy ke svým systémům, tak ta pomoc může být daleko rychlejší a operativnější,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

Uvedl to na příkladu: „Třeba v případě nějaké dopravní nehody nebo zdravotní indispozice člověka si operátor bude moci kameru zapnout, uvidí danou situaci a bude moci instruovat lidi na místě, jak nejlépe pomoci do příjezdu záchranných složek. Hasiči budou vidět, k jakému zásahu jedou a o co přesně se jedná.“

Na financování stavby a vybavení technologiemi se kraji podařilo získat příslib dotací ve výši přibližně 450 milionů korun. První půjde z Operačního programu Spravedlivá transformace. Druhou, která by měla částečně uhradit vybavení a technologie, má kraj přislíbenou z Integrovaného regionálního operačního programu.

Přesné umístění volajícího. Tísňové linky spustily vylepšenou lokalizaci

Obě dotace by měly být vyúčtovány v létě 2028, což je podle Kubise také termín, kdy by mohla být stavba dokončena.

Inspirace v Ostravě

Podobné středisko, jaké vzniká v Karlových Varech, už funguje v Ostravě. Tam ale do systému nejsou zapojené městské a obecní policie. „Vycházeli jsme ze zkušeností ostravského centra, ale je třeba říct, že poznatky sbíráme zejména od zástupců IZS. Oni si řekli, jak by ty prostory měly vypadat, aby jim to vyhovovalo. Například v Ostravě mají všichni dohromady jednu místnost, což se nám nezdálo ideální. Proto v novém středisku bude mít každá instituce svůj prostor,“ dodal Petr Kubis.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Začíná proměna jezera Medard. Obkrouží ho třináctikilometrová stezka

Na multifunkční stezku kolem jezera Medard vypsala SUAS Group veřejnou zakázku....

Do konce března začne výstavba třináctikilometrové stezky kolem jezera Medard na Sokolovsku. Pro Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP tím začne důležitý projekt, na jehož konci bude proměna bývalé...

Tady byste jíst nechtěli. Potravinářské inspektory překvapila špína i živý hmyz

Restaurace v Mariánských je kvůli špíně a hmyzu uzavřená na neurčito.

Hmyz, plíseň, špína, zrezlé regály či nevhodně uskladněné potraviny. Pohled, při kterém se citlivějším povahám obrací žaludek, se naskytl inspektorům Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)...

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Až do oběda ležel po noční jízdě opilý před obchoďákem, svět se točil, tvář spálená od sluníčka. Poslední kapka, která přiměla mistra světa Jakuba Grofa nastoupit do léčebny. V minulosti zachraňoval...

Zatěžkávací zkoušku zařídili myslivci. Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům

Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali...

Vřídelní kolonáda v Karlových Varech se chce více otevřít společenským akcím. První testem byl sobotní myslivecko-lázeňský ples Karlovarský jelen, který pořádají Správa přírodních léčebných zdrojů a...

Nejkrásnější alej roste na sídlišti, porotu zaujala i fotografie Smetanových sadů

Nejmladší alejí nominovanou do soutěže je Studentská v Sokolově.

V patnáctém ročníku ankety Alej roku, vyhlašované organizací Arnika, zvítězila v Karlovarském kraji Studentská alej a Stromokruh ze Sokolova. Z celkem 59 nominovaných alejí z celé republiky skončila...

8. února 2026  9:45

Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku

ilustrační snímek

V noci z pátku na sobotu se v Chebu poprali dva muži. Starší skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Případem se zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují všechny okolnosti incidentu, řekla...

7. února 2026  16:10

Dozorci utekl při převozu vězeň, po obvinění inspekcí mu hrozí deset let

Vazební věznice Hradec Králové

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila dozorce z věznice v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku. Při loňské cestě do civilního zdravotnického zařízení v Karlových Varech mu utekl vězeň z...

7. února 2026  9:42

Hurvínek slaví stovku. Stopu nechal i v Chebu, kde pro něj chystají výstavu

Hurvínek dostal na zimu slušivou čapku, rukavice i šálu.

Významné jubileum oslaví v květnu dřevěný rošťák Hurvínek. Bude mu rovných sto let. Slavit se bude i v Chebu. Právě tady prožil poslední část svého života řezbář a loutkář Augustin Nosek, který...

7. února 2026  8:25

Obec nabízí odměnu za dopadení traviče psů. Podobné problémy už tam řešili

Ženská vražedkyně nejčastěji používá k dosažení svého cíle jed nebo léky.

Odměnu 20 tisíc korun za dopadení traviče psů nabízí obec Milíkov na Chebsku. Uvedl to starosta Jan Benka s tím, že v posledních měsících nacházeli lidé na svých pozemcích kusy zřejmě otráveného masa.

6. února 2026  11:56

Tady byste jíst nechtěli. Potravinářské inspektory překvapila špína i živý hmyz

Restaurace v Mariánských je kvůli špíně a hmyzu uzavřená na neurčito.

Hmyz, plíseň, špína, zrezlé regály či nevhodně uskladněné potraviny. Pohled, při kterém se citlivějším povahám obrací žaludek, se naskytl inspektorům Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)...

6. února 2026  9:24

První kotel na Sokolovsku už dodává teplo. Elektrárnu vyřadila z provozu porucha

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group

Elektrárna Tisová spustila po 18:30 první ze dvou kotlů, které dodávají teplo do Sokolova a obcí v okolí. Domácnosti i firmy na Sokolovsku, napojené na centrální zásobování teplem z Tisové, by měly...

5. února 2026  11:03,  aktualizováno  22:21

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

5. února 2026  14:20

Přímotopy a angličtina hrou. Kvůli výpadku vytápění musely učitelky improvizovat

Třeťáci si pod vedením Štěpánky Plavcové (zcela vlevo) zábavnou formou...

Halas více než čtyř stovek žáků se v běžné dny nese chodbami Základní školy Pionýrů v Sokolově. Kvůli trvajícímu výpadku dodávek tepla, který zapříčinila středeční porucha kotlů Elektrárny Tisová,...

5. února 2026  13:13

Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Až do oběda ležel po noční jízdě opilý před obchoďákem, svět se točil, tvář spálená od sluníčka. Poslední kapka, která přiměla mistra světa Jakuba Grofa nastoupit do léčebny. V minulosti zachraňoval...

5. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tisíce domácností na Sokolovsku jsou bez tepla, školy plánují náhradní program či volno

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group

Kvůli neočekávané technologické poruše bloků v Elektrárně Tisová musel ve středu dopoledne dodavatel přerušit dodávku tepla a teplé vody na Sokolovsku. Bez těchto služeb se rázem ocitlo 12 tisíc...

4. února 2026  12:15,  aktualizováno  16:50

Děti se otrávily technickým konopím, zneužily volně dostupné výrobky

ilustrační snímek

Desítku případů zdravotních problémů dětí, které požily výrobky ze sušeného technického konopí, řeší od začátku roku policisté v Karlovarském kraji. Volně dostupné výrobky obsahovaly syntetický...

4. února 2026  13:32,  aktualizováno  16:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.