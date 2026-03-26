Čtvrtečního otevření oddělení se zúčastnil předseda vlády Andrej Babiš. Podle jeho slov byl Karlovarský kraj posledním v republice, který takové zařízení neměl.
Moderní technologie umožní lékařům odhalit ranější stádia onemocnění, přesněji určit jeho rozsah a zjistit, jak je ložisko biologicky aktivní. To povede k efektivnějšímu plánování léčby a tedy i ke zvýšení šance pacientů na úspěšnou terapii.
„Je to jeden z posledních dílů mozaiky do statutu komplexního onkologického centra, které v Karlových Varech funguje od letošního roku. Vedle léčby, kterou zde provádíme, budeme mít ještě vlastní komplexní diagnostiku,“ uvedl Jiří Štefan, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice, pod kterou patří Nemocnice Karlovy Vary a Nemocnice Cheb.
Hejtman Petr Kubis připomněl, že odborníci v Karlovarském kraji zaznamenávají alarmující počty některých nádorových onemocnění. I proto je zlepšení onkologické péče pro kraj velmi významné.
Nové PET centrum umožní ročně vyšetřit přibližně dva tisíce pacientů a výrazně rozšíří spektrum diagnostických metod dostupných v regionu. Kromě onkologie najde využití také v kardiologii, neurologii nebo při diagnostice zánětlivých onemocnění.
Magnetická rezonance i nové heliporty. Krajské zdravotnictví čeká rok investic
Celkové náklady na projekt byly zhruba 150 milionů korun, na financování se podílely i dotační prostředky z Národního plánu investic a z Karlovarského kraje.
Samotný přístroj PET CT stál zhruba 80 milionů korun, zbylé peníze spolkla technicky náročná stavba oddělení, kde přístroj pracuje. Problémy se objevily při zakládání stavby, náročné bylo zhotovit monolitickou konstrukci a zajistit nepřerušenou hydroizolaci. Stavbaři museli také zohlednit, že samotný PET skener váží 3,7 tuny, dalších 350 kilogramů má automatický dávkovač radiofarmak.
Stavba je výjimečná i tím, že strop tvoří 16 tun těžká olověná deska, která brání proniknutí ionizujícího záření do okolí. Rovněž ostatní konstrukce a dveře jsou navrženy s vysokým podílem radiační ochrany.
Práce pokračují i na onkologii Nemocnice Cheb. Tady se dokončuje rekonstrukce lůžkového oddělení, které by mohlo začít znovu plně fungovat asi v květnu. V dubnu by měl v Chebu začít pracovat nový lineární urychlovač, který slouží k léčbě některých typů nádorů.