Karlovarská nemocnice má nové diagnostické pracoviště, dříve odhalí rakovinu

Jitka Dolanská
  14:32
Nové pracoviště PET CT, první v regionu, uvedli ve čtvrtek do provozu v karlovarské nemocnici. Přinese zásadní posun v dostupnosti a kvalitě diagnostiky nádorových onemocnění. Jde o první pracoviště tohoto typu v Karlovarském kraji. Pacienti tak už nebudou muset za vysoce specializovaným vyšetřením cestovat do vzdálených center mimo kraj.

Čtvrtečního otevření oddělení se zúčastnil předseda vlády Andrej Babiš. Podle jeho slov byl Karlovarský kraj posledním v republice, který takové zařízení neměl.

Moderní technologie umožní lékařům odhalit ranější stádia onemocnění, přesněji určit jeho rozsah a zjistit, jak je ložisko biologicky aktivní. To povede k efektivnějšímu plánování léčby a tedy i ke zvýšení šance pacientů na úspěšnou terapii.

„Je to jeden z posledních dílů mozaiky do statutu komplexního onkologického centra, které v Karlových Varech funguje od letošního roku. Vedle léčby, kterou zde provádíme, budeme mít ještě vlastní komplexní diagnostiku,“ uvedl Jiří Štefan, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice, pod kterou patří Nemocnice Karlovy Vary a Nemocnice Cheb.

Hejtman Petr Kubis připomněl, že odborníci v Karlovarském kraji zaznamenávají alarmující počty některých nádorových onemocnění. I proto je zlepšení onkologické péče pro kraj velmi významné.

Nové PET centrum umožní ročně vyšetřit přibližně dva tisíce pacientů a výrazně rozšíří spektrum diagnostických metod dostupných v regionu. Kromě onkologie najde využití také v kardiologii, neurologii nebo při diagnostice zánětlivých onemocnění.

Magnetická rezonance i nové heliporty. Krajské zdravotnictví čeká rok investic

Celkové náklady na projekt byly zhruba 150 milionů korun, na financování se podílely i dotační prostředky z Národního plánu investic a z Karlovarského kraje.

Samotný přístroj PET CT stál zhruba 80 milionů korun, zbylé peníze spolkla technicky náročná stavba oddělení, kde přístroj pracuje. Problémy se objevily při zakládání stavby, náročné bylo zhotovit monolitickou konstrukci a zajistit nepřerušenou hydroizolaci. Stavbaři museli také zohlednit, že samotný PET skener váží 3,7 tuny, dalších 350 kilogramů má automatický dávkovač radiofarmak.

Stavba je výjimečná i tím, že strop tvoří 16 tun těžká olověná deska, která brání proniknutí ionizujícího záření do okolí. Rovněž ostatní konstrukce a dveře jsou navrženy s vysokým podílem radiační ochrany.

Práce pokračují i na onkologii Nemocnice Cheb. Tady se dokončuje rekonstrukce lůžkového oddělení, které by mohlo začít znovu plně fungovat asi v květnu. V dubnu by měl v Chebu začít pracovat nový lineární urychlovač, který slouží k léčbě některých typů nádorů.

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

Archeologové přepsali historii hradu Loket, je výrazně starší, než se myslelo

Hrad Loket je starší, než se doposud vědělo. Archeologové objevili zbytky...

Hrad Loket mění dějiny příhraničního regionu Karlovarského kraje. Památka je přibližně o sto let starší, než dosud ukazovaly výsledky vědeckých zkoumání. Novinku prokázaly poslední výzkumy...

Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení

Ve čtvrtek začala stavba úseku dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi. (24....

Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena až v roce 2029. V Karlových Varech to ve čtvrtek řekl při své návštěvě Karlovarského kraje premiér Andrej Babiš z ANO. Až dosud se počítalo s tím,...

26. března 2026  10:59

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

25. března 2026  21:31

Výrobce silikonů Wacker převzal nový závod v Karlových Varech, zaměstná až 200 lidí

Firma WACKER nabídne až 200 pracovních míst. Zleva: Milan Kratina (CEO,...

Globálně působící chemický koncern a přední výrobce speciálních silikonů Wacker vstupuje do Karlových Varů. Společnost už převzala dokončenou budovu nového výrobního areálu, který pro ni připravil...

25. března 2026  15:11

Obec Šemnice zůstává rozdělená, stavební povolení na most znovu neprošlo

Most přes řeku Ohři v Šemnici bude kvůli havarijnímu stavu uzavřen. (7....

Situace okolo roky uzavřeného mostu přes řeku Ohře, který malou obec Šemnice na Karlovarsku rozděluje na dvě poloviny, se dostává do patové polohy. Krajský stavební úřad opět smetl ze stolu žádost o...

25. března 2026  9:27

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:27

Rekonstrukce Vřídelní lávky začne po filmovém festivalu, vyžádá si miliony

Pohled na karlovarskou Vřídelní kolonádu z Divadelní lávky

Karlovy Vary chtějí letos zahájit opravu Vřídelní lávky. Přemostění řeky Teplé, které je součástí Vřídelní kolonády, je ve špatném stavu a pro veřejnost až na dobu každoročního filmového festivalu...

24. března 2026  15:46

Tisíce párů rukavic i vzácné textilní vzorníky v Aši ohrožuje spodní voda

Ašský zámeček, sídlo tamního muzea, potřebuje rekonstrukci.

Ašské národopisné a textilní muzeum se topí ve vodě. Do historické obytné budovy na Mikulášském vrchu, která stojí na místě vyhořelého zámku rodu Zedtwitzů, masivně proniká zemní vlhkost. Muzeum...

24. března 2026  9:43

Město Chodov řeší zanedbané teplovody, opravy vyjdou na desítky milionů

Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od...

Zanedbaná údržba, absence důležitých součástí, závady a průsaky vody, havarijní stav některých částí. Tak popsal stav tepelných zařízení, které před několika dny na základě soudního rozhodnutí...

23. března 2026  13:46

Žádný dodatečný trest pro Weatherbyho za faul na Tomka. Pavlík zaplatí pokutu

Bitka hráčů Liberce a Karlových Varů po ošklivém zákroku Weatherbyho na...

Liberecký útočník Jasper Weatherby nedostane dodatečný trest za faul na karlovarského Petra Tomka ve druhém zápase čtvrtfinále play off hokejové extraligy. O rozhodnutí disciplinární komise...

23. března 2026  12:15

Sokolov opraví střechu Hornického domu, památku pokryjí červené tašky

Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto...

Město Sokolov pokračuje v opravách Hornického domu. Kulturní památka získá ještě letos novou střechu. V souladu s požadavkem památkářů bude dominantu náměstí Budovatelů nově zdobit krytina z...

23. března 2026  10:44

Liberec nepustil karlovarské fanoušky do haly. Prali se mezi sebou, přijela i policie

Před libereckou brankou se strhla šarvátka.

Hokejisté Karlových Varů odjížděli z Liberce v dobré náladě. Zvládli oba zápasy a ve čtvrtfinálové sérii vedou. Zato některé jejich fanoušky potkaly i horší chvíle. Pár z nich se totiž na druhé...

22. března 2026  15:32

Archeologové přepsali historii hradu Loket, je výrazně starší, než se myslelo

Hrad Loket je starší, než se doposud vědělo. Archeologové objevili zbytky...

Hrad Loket mění dějiny příhraničního regionu Karlovarského kraje. Památka je přibližně o sto let starší, než dosud ukazovaly výsledky vědeckých zkoumání. Novinku prokázaly poslední výzkumy...

22. března 2026  9:04

