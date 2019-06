Vstupenky na filmový festival zmizely v online předprodeji za půl hodiny

11:14 , aktualizováno 11:14

Server is too busy. Tato hláška se objevila na nejednom z počítačových monitorů poté, co se zájemci o elektronický předprodej vstupenek na snímky 54. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary snažili zaregistrovat na festivalových stránkách. Jako každý rok byl o lístky enormní zájem.