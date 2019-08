Karlovy Vary chtějí mít chystanou čtvrť u dolního nádraží pod kontrolou

„Vznikla proto, že se jedná o zásadní rozvojové území v intravilánu města a proto, abychom po dlouhé době obnovili i jednání s investorem, společností Lordship,“ zdůvodnil primátorčin náměstek pro strategie a dotace Tomáš Trtek (ANO). Developer má podle něj stále zájem stavět a začal se zabývat studiemi západní části území.

Během let přitom plánovanou zástavbu výškově i objemově mírnil, a to po jednáních s představiteli města.

„Úkolem pracovní skupiny bude analýza projektů, koncepcí a strategií v areálu u dolního nádraží v Karlových Varech. Dále se bude skupina zabývat možností využití areálu do budoucna a vyřešení majetkoprávních vztahů a dalšího nakládání s dotčenými pozemky,“ vyjmenovala mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Náměstek Trtek zároveň připomněl, že je lokalita provázaná s dopravním terminálem, s plány ohledně budoucnosti dopravy v krajském městě a také novým mostem přes Ohři, který by ulevil karlovarskému centru.

Vzniknout by měl prodloužením Charkovské ulice. Jde o plán, který současné vedení města převzalo od předchůdců. Zatím má podobu studie a město by k jeho stavbě potřebovalo právě pozemky Gamma Property.

„Můžeme být rádi, že s námi o nich bude společnost jednat. Bude to velká investice a budeme se opírat spíš o Ředitelství silnic a dálnic nebo ministerstvo dopravy,“ naznačil Tomáš Trtek.

V minulosti radní náklady na nový most odhadovali kolem 300 milionů korun. Členy nové pracovní skupiny budou zástupci města s právníkem, zástupci společnosti Lordship, ředitel Kanceláře architektury města a dopravní inženýr. Podle bývalého primátora, dnes opozičního zastupitele Petra Kulhánka (KOA), měla tato pracovní skupina vzniknout už na přelomu roku. Nikoli téměř rok po volbách.

„Mohla by tak navázat na naše jednání, která jsem se společností Lordship vedl až do podzimu minulého roku. A to jak ve vztahu umírněného konceptu zástavby, funkčního rozdělení, tak zahrnutí přemostění přes Ohři v úrovni Charkovské ulice,“ uvedl.

Během loňska podle něj spolupracovala s developerskou společností Kancelář architektury města, a to na vzniku upřesňující studie týkající se využití území.

Central Park za miliardy

Tyto informace Petr Kulhánek po volbách předal nastupující primátorce v jakémsi manuálu, který se týkal rozpracovaných projektů a několika oblastí. MF DNES jej má k dispozici. S aktivitou koalice u rozvojových projektů města není podle svých slov spokojený.

K další pracovní skupině v Karlových Varech se s odstupem staví opoziční Piráti. Předseda jejich zastupitelského klubu Jindřich Čermák řekl, že se jedná již o pátou pracovní skupinu v oblastech, kde by za normálních okolností mohly pracovat komise nebo výbory.

„Problém pracovních skupin je v tom, že nemusejí zveřejňovat své výstupy - plán činnosti nebo jednotlivé dílčí výsledky,“ podotkl. Zároveň zmínil, že jejich činnost vnímá jako netransparentní. Podle Tomáše Trtka ale nebude pracovní skupina nic tajného.

Kromě společnosti Gamma Property, které patří většina pozemků u dolního nádraží, drží menší podíl město, Správa dopravní a železniční cesty, České dráhy a Autobusy KV. V minulosti nechala firma Lordship území dekontaminovat od staré ekologické zátěže. Podle posledních plánů měla nová městská čtvrť nabízet místo pro obchod, služby, kanceláře i třeba byty. Projekt za miliardy dostal název Central Park Karlovy Vary.