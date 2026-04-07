Karlovarské letiště zůstává i letos ve ztrátě, další propad hrozí kvůli válce

Jitka Dolanská
  10:04
Mezinárodní letiště Karlovy Vary, které vlastní Karlovarský kraj, bude i letos hospodařit se ztrátou. Jak řekl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík (ANO), její výše je plánována na přibližně 34 milionů korun. Je ale možné, že se vinou současné geopolitické situace, a zejména války v Íránu ztráta ještě prohloubí.
Letiště Karlovy Vary | foto: Václav Šlauf, MAFRA

18 fotografií

„Očekáváme, že by se něco takového mohlo stát. Některé letecké společnosti už v této době ruší lety. Jde zejména o malé společnosti, které jsou závislé na aktuálních cenách pohonných hmot a nemají nasmlouvané velké kontrakty. S tím musíme počítat. Jestli se obavy naplní, to uvidíme v průběhu dalších týdnů či měsíců, podle toho, jak se situace bude vyvíjet do konce roku,“ naznačil Hurajčík.

Podle jeho slov stojí za plánovanou ztrátou karlovarského letiště i fakt, že jako jediné z regionálních letišť nebylo po převodu na kraje modernizováno. „Máme úzkou a krátkou dráhu. I z toho důvodu k nám některé společnosti nelétají. Intenzivně pracujeme na nápravě,“ konstatoval.

Letiště Karlovy Vary skončilo v plánované ztrátě přes 31 milionů korun i loni. Jednatelka Alice Justina Undus uvedla, že největší zájem byl o charterové lety do přímořských destinací, ač jich létalo namísto předloňských osmi pouze pět. Byly ale více obsazené.

Nižší počet odbavených letů, který snížil výnosy letiště, byl také důvodem prohloubení účetní ztráty o osm milionů korun oproti roku předchozímu. „Ztráta v uvedené výši je v souladu s finančním plánem. A to i přesto, že letiště hospodaří úsporně a nenavyšuje počet zaměstnanců. Těch je dlouhodobě zhruba 42,“ řekla jednatelka.

Celkově letiště loni zaznamenalo 338 komerčních letů, v roce 2024 bylo odbaveno rekordních 585 letů. V roce 2025 letiště odbavilo přes 18 tisíc cestujících včetně tranzitních. To je oproti roku 2024, kdy prošlo karlovarským letišti bezmála 38 tisíc cestujících, pokles o 52,5 procenta.

„Důvodem je nižší počet charterových destinací, a tedy i menší počet letů,“ vysvětlila Undus s tím, že nejsilnější destinací, kam letadla mířila dvakrát týdně, byla loni v období dovolených turecká Antalya. Klesl i počet cestujících na soukromých letech. Naopak u provozu menších letadel, z nichž většina byla výcviková, se podařilo počet vzletů a přistání udržet.

18 fotografií

Letiště loni investovalo zhruba 12 milionů do nových hangárových vrat, pořídilo dvě vozidla z majetku Letiště Praha na úklid sněhu z přistávací plochy a koupilo čtyřkolky pro letištní hasiče.

Podle Hurajčíka byl modernizován i systém a počítačové sítě. Na plochých střechách letiště byla zprovozněna fotovoltaická elektrárna vybudovaná o rok dříve. Ta v druhé části loňského roku přispěla k úsporám energií.

Karlovarskému letišti se v minulosti dařilo hospodařit i se ziskem. Po roce 2014, kdy byly výrazně omezeny až zcela zrušeny lety do Ruska, však začaly počty pasažérů klesat. Další snížení počtu cestujících přinesla covidová pandemie v roce 2020.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

6. dubna 2026  10:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.