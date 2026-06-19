„Jde o první setkání na úrovni pracovních týmů v širším formátu. Nastavíme základní parametry související s procesem převzetí letiště, stanovíme režim komunikace i systém kontrolních mechanismů. Počítáme s tím, že i kraj bude mít určitou kontrolu v našem provozu. Chceme, aby spolupráce byla oboustranně transparentní, vstřícná a funkční,“ ujistil ministr obrany Jaromír Zůna.
Jak řekl, v budoucnu bude v Karlových Varech fungovat letiště se smíšeným provozem. To znamená, že vedle civilního sektoru zde bude fungovat Armáda ČR, letecká záchranná služba, řízení letového provozu a podobně.
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„Je toho k řešení hodně a musí se najít odpovědi na otázky ohledně movitého i nemovitého majetku, provozu, financování a tak dále. Jde o celý komplex otázek, není to jen na nějaké rozhodnutí od stolu. Aktuálně čekám na usnesení vlády, které nám dá legitimní zadání. Bude přijato ještě tento měsíc, my se o něj opřeme a začneme na převodu pracovat,“ zdůvodnil Zůna, proč do Karlovarského kraje osobně přijel.
Součástí změny má být také modernizace letiště včetně prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy za zhruba 1,23 miliardy korun. Tuto investici by měl hradit už stát. Stavební povolení by mělo být vydáno pravděpodobně už v průběhu června. To znamená, že do Karlových Varů by po dokončení prací mohla létat i větší letadla ze vzdálenějších destinací.
Modernizace by také zajistila soulad s budoucími požadavky civilního letectví, zvýšila kapacitu letiště a bezpečnost provozu. Rozšíření dráhy na šířku 60 metrů a délku 2 510 metrů navíc umožní využití dráhy pro vojenský provoz a krizové situace.
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Další podmínkou převodu je, že stát zachová civilní letový provoz a jeho zajištění v rozsahu požadovaném krajem a zachová status veřejného mezinárodního letiště. Stát má také zajistit palivové hospodářství pro leteckou záchrannou službu a zajistit služby letištních hasičů.
Tématem jednání je i možné převzetí a budoucí provozování základny letecké záchranné služby. Karlovarský hejtman Petr Kubis řekl, že základna má byt dostavěna nejpozději na přelomu let 2027 a 2028. Podle jeho slov investice do modernizace letiště nepředstavují pouze podporu regionální letecké dopravy, ale zároveň investici do strategické dopravní a bezpečnostní infrastruktury České republiky, která umožní provoz širokého množství letecké techniky využívané jak Vzdušnými silami Armády České republiky, tak spojenci z NATO.
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3. května 2026