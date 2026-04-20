Ve městě loupí maskovaní Ukrajinci, šíří se příspěvek. Policie fámu vyvrací

  11:54
Policie odmítla informace, že by se v Karlových Varech zvýšila násilná kriminalita. Reaguje tak na příspěvky na sociálních sítích, které informují o loupežích maskovanou skupinou ukrajinsky mluvících lidí.
ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Karlovarská policie na síti X označila tyto příspěvky za nepravdivé a zdůraznila, že za poslední týdny žádnou loupež neeviduje a v porovnání s loňským rokem násilná trestná činnost v kraji dokonce klesá.

Policie cituje příspěvek na neuvedené sociální síti, v němž uživatel žáky a rodiče varuje před pohybem v centru Karlových Varů, kde údajně skupina maskovaných lidí přepadla kamaráda, vyhrožovala mu zbraní a chtěla po něm telefon a peněženku. Podle příspěvku policie o útocích ví a nejde o ojedinělý případ.

Sociálními sítěmi se šíří zpráva o zvýšené kriminalitě v Karlových Varech. Policie ji ale označuje za lživou.

„Rozesíláním takových nepravdivých zpráv dochází akorát k zneklidňování veřejnosti a vzbuzování obav. V případě, že máte k jakékoli věci informace, oznamte je na linku 158 či na nejbližší policejní služebnu,“ uvedla policie na síti X.

V Karlovarském kraji policie v roce 2025 evidovala 4955 trestných činů, je to o jeden skutek méně než v předchozím roce. Policistům v kraji se ale i přes nenaplněné stavy podařilo zvýšit meziročně podíl objasněných činů na 53,1 procenta.

Zatímco u hospodářské nebo mravnostní kriminality případů přibylo, v jiných oblastech, například u násilné kriminality nebo vloupání, počet případů klesl.

Nejčtenější

Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.

Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v...

Posádka mise Artemis II na sobě při obletu Měsíce měla vlněné prádlo ze Sokolova

Skupinové selfie posádky (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a...

Čtveřice astronautů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném českou rodinnou společností Lasting sídlící v Sokolově. V úterý...

Agresor zaútočil ve školce na zaměstnance. Vadilo mu oslovení jeho družky

ilustrační snímek

Podezření z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví čelí jednatřicetiletý muž z Karlovarska, který ve školce napadl zaměstnance. Rozčílilo ho, že si jeho družka musela krátce vyslechnout provozní...

Jejich prádlo oblétlo Měsíc. Artemis zvedla zájem, ale scházejí šičky, říká šéf firmy

Premium
Spolumajitel textilní firmy Lasting v Sokolově Martin Walter. (14. dubna 2026)

Až za hranice volného vesmíru se dostala trika vyrobená z merino vlny českou rodinnou firmou Lasting ze Sokolova. Čtveřice astronautů mise Artemis II je měla na sobě při obletu Měsíce. Potvrdil to...

Kynšperk odhalil rozsáhlé pivovarské podzemí, může se stát novou atrakcí

Pivovarské sklepy v Kynšperku nad Ohří by se mohly stát novou turistickou...

Několik staletí je dlouhá tradice vaření piva v Kynšperku nad Ohří. Vyprávět by o tom mohly téměř zapomenuté historické pivovarské sklepy, které se podařilo znovu objevit a letos i přesně zaměřit a...

Ve městě loupí maskovaní Ukrajinci, šíří se příspěvek. Policie fámu vyvrací

Ilustrační snímek

Policie odmítla informace, že by se v Karlových Varech zvýšila násilná kriminalita. Reaguje tak na příspěvky na sociálních sítích, které informují o loupežích maskovanou skupinou ukrajinsky mluvících...

20. dubna 2026  11:54

Aš a Karlovy Vary spojí přímý autobus, zatím bude jezdit jen šest měsíců

Nové autobusy na CNG pro provoz v novém systému dopravy v Karlovarském kraji

Města Aš a Karlovy Vary po letech opět spojí přímá autobusová linka. Zatím jen na zkoušku. V praxi to znamená, že ačkoli budou na cestě zastávky, například v Chebu, V Hazlově nebo v Sokolově, lidé...

20. dubna 2026  10:29

Ocenění získal dezert Pavlova, kozí sýr s ořechem či šunka uzená na buku

Dvacet lokálních výrobců z Karlovarského kraje s více než osmi desítkami...

Dvacet lokálních výrobců z Karlovarského kraje s více než osmi desítkami produktů se letos zapojilo do soutěže Regionální potravina. Hodnotitelská komise, která zasedla v Ostrově, vybírala to...

19. dubna 2026  9:55

Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.

Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v...

19. dubna 2026

Jejich prádlo oblétlo Měsíc. Artemis zvedla zájem, ale scházejí šičky, říká šéf firmy

Premium
Spolumajitel textilní firmy Lasting v Sokolově Martin Walter. (14. dubna 2026)

Až za hranice volného vesmíru se dostala trika vyrobená z merino vlny českou rodinnou firmou Lasting ze Sokolova. Čtveřice astronautů mise Artemis II je měla na sobě při obletu Měsíce. Potvrdil to...

18. dubna 2026

Památku padlých vojáků připomene Aš novou deskou i čestnými občanstvími

Město Aš udělilo čestná občanství devíti vojákům US Army, kteří v roce 1945...

Město Aš udělí čestná občanství devíti vojákům US Army, kteří v roce 1945 padli na Ašsku při osvobozování Československa od německé okupace. Listiny, které o tom v českém a anglickém jazyce...

18. dubna 2026  6:19

Žádní agenturní pracovníci a nadprůměrné platy, slibuje Daimler Truck v Chebu

Tisková konference společnosti Daimler Truck, která bude v Chebu vyrábět...

Nákladní automobily s dieselovými motory a později i bezemisní vozy plánuje vyrábět v Chebu společnost Daimler Truck. Z montážních linek by mělo sjet 25 tisíc náklaďáků ročně. Výstavbu nového závodu...

17. dubna 2026  15:26

Hokejovou reprezentaci doplnil v přípravě Černoch, Šimek musí na operaci

Kapitán Karlových Varů Jiří Černoch ve čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy...

Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Jiří Černoch, nahradí zraněného Kevina Klímu. Devětadvacetiletý bronzový medailista ze světového šampionátu v roce 2022 nastoupí...

17. dubna 2026  14:35

Agresor zaútočil ve školce na zaměstnance. Vadilo mu oslovení jeho družky

ilustrační snímek

Podezření z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví čelí jednatřicetiletý muž z Karlovarska, který ve školce napadl zaměstnance. Rozčílilo ho, že si jeho družka musela krátce vyslechnout provozní...

17. dubna 2026  13:37

Kynšperk odhalil rozsáhlé pivovarské podzemí, může se stát novou atrakcí

Pivovarské sklepy v Kynšperku nad Ohří by se mohly stát novou turistickou...

Několik staletí je dlouhá tradice vaření piva v Kynšperku nad Ohří. Vyprávět by o tom mohly téměř zapomenuté historické pivovarské sklepy, které se podařilo znovu objevit a letos i přesně zaměřit a...

17. dubna 2026  11:06

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Cheb schválil vstup Mercedesu do průmyslového parku, vyrábět má od roku 2029

Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek schvalovali příchod strategického partnera...

Chebští zastupitelé dnes po dlouhé diskuzi schválili memorandum o spolupráci a vstup Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Mercedes-Benz (dříve Daimler) do Strategického podnikatelského...

16. dubna 2026  16:11,  aktualizováno  16:40

Na bronzovou sochu chlapce s letadlem se složili lidé, teď ji někdo ukradl

Sochu Chlapce s letadlem, která stála v parčíku nedaleko kostela ve Staré Roli,...

Bronzovou sochu Chlapec s letadlem někdo ukradl z jejího místa v karlovarské části Stará Role. Město krádež nahlásilo policii i pojišťovně. Po skončení vyšetřování město rozhodne, zda sochu obnoví,...

16. dubna 2026  11:29

