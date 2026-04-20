Karlovarská policie na síti X označila tyto příspěvky za nepravdivé a zdůraznila, že za poslední týdny žádnou loupež neeviduje a v porovnání s loňským rokem násilná trestná činnost v kraji dokonce klesá.
Policie cituje příspěvek na neuvedené sociální síti, v němž uživatel žáky a rodiče varuje před pohybem v centru Karlových Varů, kde údajně skupina maskovaných lidí přepadla kamaráda, vyhrožovala mu zbraní a chtěla po něm telefon a peněženku. Podle příspěvku policie o útocích ví a nejde o ojedinělý případ.
„Rozesíláním takových nepravdivých zpráv dochází akorát k zneklidňování veřejnosti a vzbuzování obav. V případě, že máte k jakékoli věci informace, oznamte je na linku 158 či na nejbližší policejní služebnu,“ uvedla policie na síti X.
V Karlovarském kraji policie v roce 2025 evidovala 4955 trestných činů, je to o jeden skutek méně než v předchozím roce. Policistům v kraji se ale i přes nenaplněné stavy podařilo zvýšit meziročně podíl objasněných činů na 53,1 procenta.
Zatímco u hospodářské nebo mravnostní kriminality případů přibylo, v jiných oblastech, například u násilné kriminality nebo vloupání, počet případů klesl.