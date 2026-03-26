Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení

  10:59
Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena až v roce 2029. V Karlových Varech to ve čtvrtek řekl při své návštěvě Karlovarského kraje premiér Andrej Babiš z ANO. Až dosud se počítalo s tím, že se poslední úseky stihnout dokončit ještě v roce 2028. Za zdržením jsou komplikace při získávání potřebných pozemků pro stavbu.
Ve čtvrtek začala stavba úseku dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi. (24....

Ve čtvrtek začala stavba úseku dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.

Mapa úseku D6 mezi Žalmanovem a Knínícemi.
Ve čtvrtek začala stavba úseku dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínícemi. (24....
„Dálnici z Prahy do Karlových Varů zapomněl někdo postavit,“ řekl ve čtvrtek Andrej Babiš s nadsázkou při návštěvě karlovarské nemocnice. Podle posledních odhadů by se měla dálnice do Karlových Varů dokončit v červnu 2029.

Posunutí termínu potvrdil i ředitel karlovarské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lukáš Hnízdil.. „Příprava se mírně zpožďuje. Obecně jde o komplikace s majetkoprávní přípravou pozemků pro stavby. S vlastníky se musíme domluvit, ale někteří podávají dovolání ke každému správnímu řízení,“ řekl Hnízdil.

Náročnější bude zřejmě i poslední úsek mezi Olšovými Vraty a Karlovými Vary, jehož dodavatele od prosince ŘSD soutěží. „Zatímco většina úseků je projektovaná tak, aby se postavila zhruba za 30 měsíců, v případě složitého úseku mezi lázeňským městem a Olšovými Vraty je termín plnění smlouvy navržen na 36 měsíců, tedy o půl roku delší než obvykle,“ řekl Hnízdil.

Dálnice D6 v úseku Karlovy Vary - Olšová Vrata má být dlouhá osm kilometrů a předpokládaná cena stavby je 4,3 miliardy korun. Nyní se na ni zpracovává zároveň inženýrská činnost pro povolení stavby a majetkoprávní příprava.

Zhruba třetina stavby bude plnohodnotná dálnice s maximální rychlostí 130 kilometrů za hodinu, dvě třetiny stavby budou rozšířením silnice I/6 při napojení dálnice na průtah Karlovými Vary. Ještě v prosinci ŘSD uvádělo termín dokončení v roce 2028.

V loňském roce už začala na D6 stavba 7,9 km dlouhého úseku Knínice – Bošov v Karlovarském kraji za 2,34 miliardy korun a stavba úseku Žalmanov - Knínice, dlouhého 6,95 kilometru, který má stát 2,16 miliardy.

Naopak dokončeny byly loni obchvaty Hořesedel a Hořoviček. Zprovoznění první části dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku se odsunulo na jaro letošního roku. V přípravě je kromě úseku Karlovy Vary - Olšová Vrata i navazující úsek Olšová Vrata - Žalmanov.

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

