V Císařských lázních chybí část vybavení. Historické repliky nejsou k mání

„Zakázku se nám nedaří vysoutěžit. Jsou pro to různé důvody, které ale nejsou na naší straně a věříme, že se to nakonec povede. Ale jde o národní kulturní památku a nejde to vybavit jakýmkoli nábytkem. Nejde tam dát nějaký standardní nebo unifikovaný nábytek a byla by to i škoda,“ uvedla krajská radní pro kulturu Oľga Haláková (KDU-ČSL).

V září to už vypadalo, že se židle pro Císařské lázně podaří zajistit. V soutěži vybrali dodavatele, který se přihlásil jako jediný. Ještě před podpisem smlouvy, na začátku října, ale vítězná firma napsala kraji, že výrobek, který nabídla, již není na trhu dostupný a nevyrábí se.

Účastník sice kraji nabídl jiný výrobek, který však nesplňoval technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci. Účastník soutěže tak musel být z výběrového řízení vyloučen.

„Vzhledem k tomu, že po vyloučení účastníka zadavateli v této části zadávacího řízení nezbude žádný účastník, bude zadávací řízení zrušeno,“ uvádí se v důvodové zprávě krajského úřadu.

Hledá se i výrobce replik historických van

Podobně tomu je i u replik lázeňských van. Karlovarský kraj opakovaně vypsal výběrové řízení na dodavatele, hledal ho i formou takzvané tržní konzultace. Zatím se ale nenašel výrobce, který by byl ochoten se do výroby replik historických van pustit.

U lázeňských van možní dodavatelé navrhli i variantu výroby moderními technologiemi, například 3D tiskem, s tím, že by výsledek byl na první pohled stejný, jako byly originály. Musela by se ale změnit projektová dokumentace.

Na rekonstrukci Císařských lázní kraj získal dotaci z ministerstva kultury. Je ale podmíněna splněním podmínek, mezi které i patří co nejvěrnější zachování vzhledu původní lázeňské budovy. Ve své době šlo o nejmodernější lázně v Evropě.