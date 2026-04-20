Aš a Karlovy Vary spojí přímý autobus, zatím bude jezdit jen šest měsíců

Města Aš a Karlovy Vary po letech opět spojí přímá autobusová linka. Zatím jen na zkoušku. V praxi to znamená, že ačkoli budou na cestě zastávky, například v Chebu, V Hazlově nebo v Sokolově, lidé jedoucí z Aše do Varů by už nemuseli nikde přestupovat. Linka se čtyřmi zpátečními spoji denně vyjede poprvé v září a bude jezdit půl roku. Kraj poté zhodnotí, nakolik se osvědčila.
ilustrační snímek | foto: ČTK

„Rada v této věci schválila dva materiály. První se týká změny dopravní obslužnosti Karlovarského kraje, což je potřebné k tomu, abychom mohli doplnit na žádost města Aš spoje z Aše do Karlových Varů. Druhým materiálem jsme předschválili zkušební provoz těchto linek od 1. září na půl roku. Pak proběhne vyhodnocení úspěšnosti a vytíženosti. Následně se rozhodneme, jestli budeme pokračovat nebo něco změníme,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík.

Podle jeho slov nová linka vyjde na částku přibližně 5 milionů korun. Město Aš by se mělo podílet 20 procenty. „Co se týče personálních požadavků tak předpokládám, že řidiče máme. Jestli budeme muset kupovat další autobus, to se teprve uvidí. Myslím si, že v této chvíli bychom mohli tou flotilou, co máme, obsloužit i tyto spoje,“ dodal Hurajčík.

Kraj pořídil minibusy, nepobraly lidi. Měli jsme chybná data, hájí se hejtman

O přímé spojení s krajským městem usiluje Aš už delší dobu. „Momentálně jsme jediná obec této velikosti s rozšířenou působností, která v republice nemá přímé spojení s krajským městem. Dost nám to komplikuje život,“ řekl starosta Aše Vítězslav Kokoř s tím, že aktuálně se bez přestupu lidé dostanou jen do Chebu.

„Pro nás je to nutnost a posun v rozvoji města, dostupnosti a mobilitě. Ašsko je geograficky izolované a přitom lidé musí jezdit do okolních měst do zaměstnání, do škol nebo za lékařskou péčí, protože na Ašsku nemáme ambulantní specialisty. Jenže pokud je nutné přestupovat, může to být problém. S navazujícími spoji mohou být potíže, mohou se třeba zpozdit,“ upozornil starosta.

Podle něj Aš přišla o přímé linky zřizované krajem přibližně před deseti lety v souvislosti s rozvojem soukromých dopravců. Ti vypravovali autobusy napříč republikou až do Aše. A také odsud vyjížděli. Po čase se však stal konečnou stanicí Cheb.

„Potřebujeme přímé linky nejen kvůli tomu, že lidé z Ašského výběžku nejsou napřímo propojeni se zbytkem kraje. Potíže to dělá i těm, kteří cestují opačným směrem. Třeba pro kvalifikovaného učitele, zdravotníka či policistu ze vzdálenějších míst by bylo denní dojíždění s přestupy velmi komplikované,“ naznačil starosta.

Podle tamního místostarosty Pavla Mataly přímé linky uvítají lidé, kteří se potřebují rychle a bez zbytečného čekání dostat do nemocnic v Sokolově a Karlových Varech. Ranní spoj z Aše by mohli využívat také studenti dojíždějící na střední nebo vysoké školy.

Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.

Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v...

Posádka mise Artemis II na sobě při obletu Měsíce měla vlněné prádlo ze Sokolova

Skupinové selfie posádky (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a...

Čtveřice astronautů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném českou rodinnou společností Lasting sídlící v Sokolově. V úterý...

Agresor zaútočil ve školce na zaměstnance. Vadilo mu oslovení jeho družky

ilustrační snímek

Podezření z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví čelí jednatřicetiletý muž z Karlovarska, který ve školce napadl zaměstnance. Rozčílilo ho, že si jeho družka musela krátce vyslechnout provozní...

Jejich prádlo oblétlo Měsíc. Artemis zvedla zájem, ale scházejí šičky, říká šéf firmy

Premium
Spolumajitel textilní firmy Lasting v Sokolově Martin Walter. (14. dubna 2026)

Až za hranice volného vesmíru se dostala trika vyrobená z merino vlny českou rodinnou firmou Lasting ze Sokolova. Čtveřice astronautů mise Artemis II je měla na sobě při obletu Měsíce. Potvrdil to...

Kynšperk odhalil rozsáhlé pivovarské podzemí, může se stát novou atrakcí

Pivovarské sklepy v Kynšperku nad Ohří by se mohly stát novou turistickou...

Několik staletí je dlouhá tradice vaření piva v Kynšperku nad Ohří. Vyprávět by o tom mohly téměř zapomenuté historické pivovarské sklepy, které se podařilo znovu objevit a letos i přesně zaměřit a...

Ocenění získal dezert Pavlova, kozí sýr s ořechem či šunka uzená na buku

Dvacet lokálních výrobců z Karlovarského kraje s více než osmi desítkami...

Dvacet lokálních výrobců z Karlovarského kraje s více než osmi desítkami produktů se letos zapojilo do soutěže Regionální potravina. Hodnotitelská komise, která zasedla v Ostrově, vybírala to...

19. dubna 2026  9:55

Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.

Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v...

19. dubna 2026

Jejich prádlo oblétlo Měsíc. Artemis zvedla zájem, ale scházejí šičky, říká šéf firmy

Premium
Spolumajitel textilní firmy Lasting v Sokolově Martin Walter. (14. dubna 2026)

Až za hranice volného vesmíru se dostala trika vyrobená z merino vlny českou rodinnou firmou Lasting ze Sokolova. Čtveřice astronautů mise Artemis II je měla na sobě při obletu Měsíce. Potvrdil to...

18. dubna 2026

Památku padlých vojáků připomene Aš novou deskou i čestnými občanstvími

Město Aš udělilo čestná občanství devíti vojákům US Army, kteří v roce 1945...

Město Aš udělí čestná občanství devíti vojákům US Army, kteří v roce 1945 padli na Ašsku při osvobozování Československa od německé okupace. Listiny, které o tom v českém a anglickém jazyce...

18. dubna 2026  6:19

Žádní agenturní pracovníci a nadprůměrné platy, slibuje Daimler Truck v Chebu

Tisková konference společnosti Daimler Truck, která bude v Chebu vyrábět...

Nákladní automobily s dieselovými motory a později i bezemisní vozy plánuje vyrábět v Chebu společnost Daimler Truck. Z montážních linek by mělo sjet 25 tisíc náklaďáků ročně. Výstavbu nového závodu...

17. dubna 2026  15:26

Hokejovou reprezentaci doplnil v přípravě Černoch, Šimek musí na operaci

Kapitán Karlových Varů Jiří Černoch ve čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy...

Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Jiří Černoch, nahradí zraněného Kevina Klímu. Devětadvacetiletý bronzový medailista ze světového šampionátu v roce 2022 nastoupí...

17. dubna 2026  14:35

Agresor zaútočil ve školce na zaměstnance. Vadilo mu oslovení jeho družky

ilustrační snímek

Podezření z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví čelí jednatřicetiletý muž z Karlovarska, který ve školce napadl zaměstnance. Rozčílilo ho, že si jeho družka musela krátce vyslechnout provozní...

17. dubna 2026  13:37

Kynšperk odhalil rozsáhlé pivovarské podzemí, může se stát novou atrakcí

Pivovarské sklepy v Kynšperku nad Ohří by se mohly stát novou turistickou...

Několik staletí je dlouhá tradice vaření piva v Kynšperku nad Ohří. Vyprávět by o tom mohly téměř zapomenuté historické pivovarské sklepy, které se podařilo znovu objevit a letos i přesně zaměřit a...

17. dubna 2026  11:06

Cheb schválil vstup Mercedesu do průmyslového parku, vyrábět má od roku 2029

Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek schvalovali příchod strategického partnera...

Chebští zastupitelé dnes po dlouhé diskuzi schválili memorandum o spolupráci a vstup Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Mercedes-Benz (dříve Daimler) do Strategického podnikatelského...

16. dubna 2026  16:11,  aktualizováno  16:40

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ - POZEMNÍ STAVBY ČECHY (50-65.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 50 000 - 65 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Na bronzovou sochu chlapce s letadlem se složili lidé, teď ji někdo ukradl

Sochu Chlapce s letadlem, která stála v parčíku nedaleko kostela ve Staré Roli,...

Bronzovou sochu Chlapec s letadlem někdo ukradl z jejího místa v karlovarské části Stará Role. Město krádež nahlásilo policii i pojišťovně. Po skončení vyšetřování město rozhodne, zda sochu obnoví,...

16. dubna 2026  11:29

Lipová sází stovky stromů, na Chebsku tak obnovují sudetskou krajinu

Do sázení stromů v obci Stebnice se zapojilo zhruba deset dobrovolníků.

V Lipové na Chebsku obnovují aleje podél místních cest. Zdejší krajině se tak snaží vrátit ráz, jaký mělo původní pohraničí. Jen loni vysadili zdejší obyvatelé v okolí přibližně tisícovku listnatých...

15. dubna 2026  15:25

