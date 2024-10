Stížnosti na volby brzdí vznik nové vlády kraje. Čeká se, až rozhodne soud

Jana Mračková Vildumetzová vede hnutí ANO do krajských voleb v Karlovarském kraji. (17. září 2024) | foto: archiv J. M. Vildumetzové

„Mám informace, že by se soud s připomínkami mohl vypořádat do tohoto čtvrtka,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová, lídryně vítězného hnutí ANO a nominantka na post hejtmanky.

V takovém případě by se podle ní mohlo první zasedání uskutečnit už mezi 29. říjnem a 1. listopadem. Zákonná lhůta pro vyřešení všech podání je ovšem 20 dnů od termínu, do kdy je mohli stěžovatelé podat. Ten vypršel 4. října v 16 hodin, na rozhodnutí má tak soud čas do 24. října.

„Evidujeme celkem tři podání z Karlovarského kraje,“ uvedla mluvčí plzeňského krajského soudu Jana Rubášová. V jednom případě už soud pravomocně rozhodl, zbylá dvě podání čekají na vyřízení. Podle informací redakce však jedno z nich přišlo až po vypršení zákonné lhůty. Je tedy pravděpodobné, že ho soud zamítne.

Krajský soud zatím odmítl stížnost Petra Ajšmana (Srdcem pro...), který poukazoval na nesrovnalosti při hlasování v zařízeních pro seniory. Hlasovací lístky měli podle jím podané stížnosti do uren namísto klientů vhazovat zaměstnanci zařízení. Na vyřízení ještě čeká podání Karla Špeciána, který podobně jako stěžovatelé v jiných krajích, poukazoval na neetickou kampaň SPD. Identitu třetího stěžovatele nemohla Jana Rubášová sdělit.

„Proti rozhodnutí krajského soudu je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ta ale nemá odkladný účinek,“ dodala.

Jakmile se soud se všemi podněty vypořádá, svolá krajské zastupitelstvo úřadující hejtman Petr Kulhánek. „Má na to patnáct kalendářních dnů od konečného rozhodnutí soudu,“ upřesnila Jitka Čmoková, mluvčí krajského úřadu.

Vláda v kraji bude po následující čtyři roky jednobarevná. Vítězné hnutí ANO totiž získalo ve volbách 28 ze 45 mandátů v krajském zastupitelstvu. „Podobu krajské vlády představíme v pondělí 21. října,“ naznačila bez bližších podrobností Mračková Vildumetzová.

Už dříve ovšem upozornila, že se v ní ANO obejde bez postů uvolněných zastupitelů. Připustila také, že zájmem vítězného hnutí je zeštíhlit komise i výbory krajského zastupitelstva.

Doposud vládnoucí koalici tvoří STAN, ODS, Piráti, Místní, SNK1 a Volba pro kraj. Do krajského zastupitelstva se ovšem nedostali zástupci Místních, Pirátů ani SNK1. Starostové a nezávislí, za které kandidoval úřadující hejtman Petr Kulhánek, pak přišli o jeden mandát. Získali jich sedm.