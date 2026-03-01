Až 3,5 milionu pro jeden klub. Karlovarský kraj posiluje podporu sportu

Autor:
  8:30
Karlovarský kraj letos podpoří sportovní kluby v regionu částkou 40 milionů korun. Peníze půjdou na pravidelnou přípravu dětí, mládeže i handicapovaných sportovců a pomůže klubům zvládnout každodenní fungování.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Eret, MAFRA

Cílem programu je udržet sport dostupný napříč regionem a vytvořit stabilní podmínky pro dlouhodobou práci s mladými sportovci.

„Sport je nedílnou součástí zdravého vývoje dětí a mladých lidí. Přispívá k jejich fyzické kondici, podporuje socializaci a učí je zdravému sebevědomí i respektu k pravidlům. Proto považujeme za důležité, aby kluby měly jistotu podpory a mohly se primárně soustředit na práci s dětmi a mládeží,“ uvedla Hana Žáková, radní pro oblast vzdělávání, školství, sportu a tělovýchovy.

Do programu se mohly zapojit organizace věnující se nejrůznějším sportům od fotbalu či hokeje až po florbal, tenis nebo volejbal. Musejí se však systematicky věnovat sportovní přípravě a mít nejméně 10 svěřenců.

Zájem byl mezi kluby veliký. Celkem bylo zaevidováno více než 220 žádostí. Každá z nich prošla kontrolou z hlediska splnění podmínek, bezdlužnosti i případných duplicit. U jednoho žadatele mohla dotace dosáhnout až 3,5 milionu korun, nejméně pak šlo zažádat o 10 tisíc.

„Podpora směřuje do klubů napříč celým regionem – od menších oddílů až po sportovní organizace, jako jsou například FC Slavia Karlovy Vary, Florbal Vary, FC Viktoria Mariánské Lázně, HC Baník Sokolov nebo FK Hvězda Cheb. Finanční prostředky mohou využít například na vybavení, pronájmy sportovišť, dopravu na soutěže, práci trenérů či zdravotní prohlídky,“ vyjmenovala mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šedesátiletá řidička vybrzdila skupinku cyklistů, dva do auta narazili

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty....

Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Cheb vítězí nad Polskem, velký investor míří na západ Čech. Město tají, kdo to je

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Město Cheb se chystá na vstup velkého investora do připravovaného průmyslového parku. Společnost se až donedávna rozhodovala mezi Českou republikou a Polskem a jak se zdá, vše zatím hraje pro Cheb....

Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)

Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...

Historické centrum Chebu má nový vnitroblok, práce zdržela dělová koule

Úpravy vnitrobloku se prodražily o čtyři miliony a trvaly o dva měsíce déle....

Jedna z největších volných ploch v historickém Chebu, vnitroblok mezi ulicemi Dlouhá a Hradební, má za sebou zásadní změny. Úpravy zanedbanou lokalitu pozvedly na úroveň 21. století. Vzniklo zde...

Až 3,5 milionu pro jeden klub. Karlovarský kraj posiluje podporu sportu

V Plzni začala největší sportovní akce pro veřejnost Sportmania 2023. (12....

Karlovarský kraj letos podpoří sportovní kluby v regionu částkou 40 milionů korun. Peníze půjdou na pravidelnou přípravu dětí, mládeže i handicapovaných sportovců a pomůže klubům zvládnout každodenní...

1. března 2026  8:30

Cheb uvádí Zamilovaného Shakespeara, inscenace má vlastní scénickou hudbu

Na jevišti Západočeského divadla v Chebu se již v sobotu 28. února poprvé...

Již v sobotu uvidí diváci v Západočeském divadle v Chebu premiéru nové inscenace Zamilovaný Shakespeare. Na jevišti Karlovarského městského divadla se fiktivní příběh o tom, jak mohla vzniknout...

28. února 2026  9:55

Tuhá zima vysála rozpočet Chebu, za dva měsíce padlo 14 milionů

Na místa, kam nezajedou stroje zimní údržby, posílají Služby města Jihlavy...

Letošní tuhá zima s častým sněžením odčerpala městu Cheb značnou část peněz, které byly v rozpočtu připravené na celoroční údržbu komunikací a chodníků. Za první dva měsíce Chebští zaplatili téměř 14...

27. února 2026  10:13

Finálová repríza. Lvi Praha a Karlovarsko se opět utkají o volejbalový Český pohár

Jakub Ihnát se raduje během finále Českého poháru proti Karlovarsku.

Ve finále Českého poháru volejbalistů se stejně jako vloni utkají Karlovarsko a obhájci prvenství Lvi Praha. Západočeši potvrdili v Českých Budějovicích pozici aktuálních lídrů extraligy a porazili...

26. února 2026  22:45

Historické centrum Chebu má nový vnitroblok, práce zdržela dělová koule

Úpravy vnitrobloku se prodražily o čtyři miliony a trvaly o dva měsíce déle....

Jedna z největších volných ploch v historickém Chebu, vnitroblok mezi ulicemi Dlouhá a Hradební, má za sebou zásadní změny. Úpravy zanedbanou lokalitu pozvedly na úroveň 21. století. Vzniklo zde...

26. února 2026  15:49

Cheb vítězí nad Polskem, velký investor míří na západ Čech. Město tají, kdo to je

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Město Cheb se chystá na vstup velkého investora do připravovaného průmyslového parku. Společnost se až donedávna rozhodovala mezi Českou republikou a Polskem a jak se zdá, vše zatím hraje pro Cheb....

26. února 2026  9:56

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Cheb omezí bezplatné parkování, město zavede nové automaty i ceník

Nové parkovací poplatky na chebském náměstí, místo bezplatných devadesáti minut...

Parkování v Chebu čekají změny. Nové budou automaty i sazby, řidiči budou moct parkovné zaplatit i kartou. Od dubna už také nebude možné nechat stát automobil na náměstí Krále Jiřího půldruhé hodiny...

25. února 2026  15:42

Každý zápas musíme jít na doraz, velí plzeňský kouč Jandač. Chce druhou příčku

Plzeňský trenér Josef Jandač a jeho muži

Olympijská pauza je pryč a hokejová extraliga hned nabízí třaskavé západočeské derby. Ve středu od 17.30 se v plzeňské Logspeed.cz Areně utkají domácí Škoda a karlovarská Energie. Oba týmy, třetí...

25. února 2026  13:06

Šedesátiletá řidička vybrzdila skupinku cyklistů, dva do auta narazili

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty....

Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...

25. února 2026  11:16

Led z hotelové střechy spadl ženě přímo na hlavu a velmi vážně ji zranil

Pokud napadne mimořádné množství sněhu nebo se nerovnoměrně nahromadí na jedné...

Velký kus ledu vážně zranil v Mariánských Lázních na Chebsku jednapadesátiletou ženu. Ta procházela kolem hotelu Excelsior, když se led uvolnil ze střechy a spadl jí přímo na hlavu. Kriminalisté již...

25. února 2026  10:06

Ruční výkopy i bažina. Nová cyklostezka na Mariánskolázeňsku bude výzva

Asfaltová stezka od Zděné boudy k lesnímu hřbitovu vede chodce a cyklisty...

Mariánské Lázně hledají firmu, která vybuduje stezku pro pěší a cyklisty z Úšovic do místní části Skláře. Jakmile bude hotovo, cyklisté a chodci už nebudou muset kličkovat mezi auty na frekventované...

24. února 2026  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.