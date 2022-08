Vyřídili papírování a objeli svět. Nedaleko od svého domova

„Vydali jsme se třeba do Japonska, Ameriky nebo do Afriky na Saharu. Navštívili nás zajímaví hosté, kteří se s námi podělili o své zážitky. Přijeli například karatisté, jejichž trenér pobýval v Japonsku, vyzkoušeli jsme si Rallye Paříž – Dakar, vytvářeli jsme obrázky z písku, uvítali jsme tu Jakuba Greschla, pražského cestovatele a fotografa, který se potýká s následky obrny, a přesto jezdí po světě. Ten pro nás připravil přednášku o amerických národních parcích. To děti hodně bavilo. Ani nedutaly, jak bylo jeho vyprávění zajímavé,“ přiblížila Eliška Petrová.

Ta společně s Janou Munzarovou a Míšou Voráčovou příměstský tábor připravila. Nezastírá, že práce to byla náročná a přípravy trvaly celý rok.

Dotace? Samé papíry

„Co dalo nejvíc zabrat? Asi papírování. Vzhledem k tomu, že jsme čerpali peníze z projektu Evropské unie, bylo těch papírů opravdu hodně. Vedle toho bylo nutné vymyslet téma, rozpracovat jej a dopodrobna připravit. Aby se aktivity neopakovaly a děti, které s námi na táboře byly celé tři týdny, nenudily, přichystali jsme každý týden úplně jiný. Bylo to, myslím, velmi pestré,“ konstatovala Eliška Petrová.

Kromě pobytu na místě děti vyrážely i do okolí. Každý týden měly naplánovaný jeden celodenní výlet. Vycestovaly na letiště v Chebu a s chebskými herci si užily komentovanou prohlídku města, další týden byl jejich cílem zámek Kynžvart a přírodní rezervace Kladská. Zamířily také do Bečova na zámek a do tamní botanické zahrady.

„Díky penězům z Unie jsme mohli objednat autobus a zaplatit vstupy, také celý tábor byl pro děti zdarma. Rodiče platili jen za stravu,“ upřesnila Eliška Petrová a doplnila, že všechny organizátorky pracují v Základní škole Libá.

Pobyt v táboře proto ladily tak, aby se zde děti něco naučily a leccos dozvěděly. Přestože tábor před několika dny skončil, už nyní přemýšlejí o tématu dalšího ročníku.

„Chtěli bychom se pokusit znovu získat podporu z nějakého přeshraničního projektu. Sice to pro nás znamená práci navíc a velké papírování, ale pro rodiče je to výhodné. A když se to nepodaří, půjdeme do toho i tak. Naplnit kapacitu, která je třicet dětí, určitě problém nebude,“ doplnila Eliška Petrová.