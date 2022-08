Mosty na říčce Svatavě jsou zajímavé svou konstrukcí ze železobetonu

Největším vodním tokem Sokolovska, nepočítáme-li Ohři, je více než 40 kilometrů dlouhá řeka Svatava. Vydáme-li se na pouť proti jejímu proudu, narazíme postupně na tři mosty, vystavěné ve druhé dekádě minulého století ze železobetonu, který byl v té době ve stavebnictví mostů pořád ještě novinkou.

Obloukový most se zavěšenou mostovkou

Na první z nich narazíme hned v Sokolově jen asi 200 metrů od ústí Svatavy do Ohře. Čtyřiatřicet metrů dlouhý most je zavěšený na zdaleka viditelném, ve vrcholu více než osm metrů vysokém oblouku ze železobetonu, a je druhým nejstarším mostem této konstrukce u nás.

Ten vůbec nejstarší železobetonový obloukový most se zavěšenou mostovkou v Čechách navrhl v roce 1911 průkopník v oboru železobetonových konstrukcí Ing. Stanislav Bechyně, k jehož nejznámějším dílům patří palác Lucerna v Praze.

Pětadvacet metrů dlouhý a dodnes plně funkční most přes řeku Trnávku v Hořepníku na Pelhřimovsku byl vystavěný během pouhých dvou letních měsíců roku 1911.

Sokolovský most přes Svatavu navrhl v roce 1914 další z českých pionýrů železobetonových konstrukcí Ing. Rudolf Kukač (1889–1957), profesor statiky pozemních staveb na Českém vysokém učení technickém v Praze a v akademickém roce 1932–1933 dokonce rektor této školy.

Realizaci jeho projektu však oddálila první světová válka, stavět se začalo na jaře 1919 a most byl dokončený v roce 1920. Sloužil pak více než půl století až do roku 1978, kdy byl jen o pár metrů dál proti proudu řeky postavený nový silniční most. Kukačův most měl tenkrát namále, uvažovalo se prý o jeho zboření, ale k tomu nakonec nedošlo a doufejme, že ani nedojde.

Most s vlastním pisoárem

O pouhých 1400 metrů dál proti proudu řeky je další zajímavý most, který v letošním roce slaví hned dvě „kulatá“ jubilea: Postavený byl před 110 lety a před 10 roky prošel ozdravnou rekonstrukcí. Městys Svatava se pyšní celkem osmi mosty a lávkami, někdy se mu s nadsázkou říká „Sokolovské Benátky“, letošní jubilant je v pořadí proti proudu řeky třetí z nich.

Vystavěný byl v roce 1912 na cestě z centra obce od kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie k železniční stanici na pravém břehu řeky. Železobetonový most, který postavila rakouská stavební společnost Ed. AST & Co. Baugesellschaft, tvoří tři nosné trámy položené na dvou kónických pilířích.

Ze železobetonu jsou také zábradlí a římsy, které byly navrženy tak důmyslně, že všechna dešťová voda i tající sníh odtékaly prudkým spádem směrem od vozovky. Nosná konstrukce zůstala díky tomu i po sto letech poměrně zachovalá a schopná opravy, které se dočkala v roce 2012. Byla při ní zachována původní šířka vozovky necelé čtyři metry i zatížitelnost do 3,5 tuny a most je obousměrný s předností ve směru od centra obce.

Více než most sám o sobě budí pozornost k němu přiléhající objekt někdejšího pisoáru. Postavený byl nejspíše současně s mostem celý z betonu a páni si do něho „odskakovali“ ještě před nějakými padesáti lety.

Pisoár ovšem nebyl napojený na kanalizaci a moč tak odtékala rovnou do řeky, což bylo také důvodem jeho uzavření. Při rekonstrukci mostu před deseti lety byl sice opravený co do vzhledu, nikoli však jeho funkce, a dnes tak stojí u mostu jako pomník dávno minulých dob, kdy podobné stavby bývaly ve městech pomalu na každém kroku.

Parabolický most

Třetí z unikátních mostů na Svatavě překlenuje řeku v Oloví, kde byl postavený v roce 1912 podle systému vyvinutého předním mostním odborníkem, profesorem Německé technické univerzity v Praze inženýrem Josefem Melanem (1853–1941). Vetknutý parabolický železobetonový obloukový most je dlouhý 24 metrů a šest metrů široká klenba, která ho nese, má vzepětí 2,8 metru. Známá a dodnes existující vídeňská stavební společnost Pittel & Brausewetter, která ho vybudovala, odvedla skvělou práci, most je dodnes plně funkční.

V roce 2008 prošel kompletní opravou spojenou s rozšířením vozovky o jeden metr a jeho zatížitelnost se zvýšila až na 30 tun, takže úspěšně slouží i těžké nákladní přepravě. Ke cti zadavatelů i realizátorů opravy je třeba říct, že rekonstrukce v plné míře zachovala nejenom unikátní konstrukční systém mostu, ale i jeho podobu včetně zdobných prvků zábradlí a podobných detailů.