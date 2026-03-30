Kde jsou uzavírky a nehody? Přehled o situaci v dopravě přináší nový Geoportál

Jitka Dolanská
  15:54
Jaká je aktuálně situace v dopravě, kde se v kraji pohybují vozy údržby, co se kde opravuje či jaké jsou plánované investiční akce. Takové aktuality nabízí nový Geoportál krajských silničářů, kteří se starají o silnice 2. a 3. tříd v Karlovarském kraji. Kromě toho je z něj možné vyčíst informace o nehodách, uzavírkách, dopravních omezeních a mimořádných situacích na celé silniční síti v regionu.

Dopravní situaci v Karlovarském kraji může veřejnost sledovat na Geoportálu krajských silničářů. Na snímku středisko údržby silnic v Sokolově. | foto: Jitka Dolanská, MAFRA

Vznikat začal loni v únoru, od letošního ledna jel v testovacím provozu a na konci března byly některé jeho moduly zpřístupněny veřejnosti. Podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje (KSÚS) Jiřího Šlachty jde v rámci republiky o novinku. Podle jeho slov by podobný projekt chtěli spustit například na Vysočině, Jihočeském či Olomouckém kraji.

„Silničáři na svém webu nabízejí veřejnou aplikaci pro všechny obyvatele i návštěvníky kraje. Na jednom místě najdou kompletní informace o dopravních omezeních, o investičních a neinvestičních akcích i o běžné údržbě. Pro zajímavost tam jsou napojeny i meteostanice, které informují o teplotě a vlhkosti v daném úseku,“ řekl Šlachta s tím, že kompletní systém za přibližně 16 milionů korun původně vznikl jen pro potřeby silničářů. Ti se však rozhodli část svých dat zpřístupnit veřejnosti.

ŘSD spustilo nový web s mapou, ukazuje polohu vozidel zimní údržby

Systém bude podle jeho slov sloužit i potřebám integrovaného záchranného systému a dopravcům.

„Jsme jedni z prvních v České republice, možná úplně první, kdo v takové míře geoportál spouštějí. V aplikaci je možné vidět všechna dopravní omezení, dlouhodobé uzavírky, sekání trávy nebo třeba zimní údržbu. Lidé se mohou například podívat, kde jezdí vozidla údržby, kdy tam jela naposledy a podobně. Uvidí, jak se vlastně spravují, udržují a opravují silnice druhých a třetích tříd v kraji,“ doplnil informace náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík.

Novinka je volně dostupná na webových stránkách Krajské správy údržby silnic. Ukrývá se pod dlaždicí Údržba silnic. Následně stačí kliknout na odkaz veřejná mapová aplikace.

Všechna data najednou. Silničáři mají k dispozici nový informační systém

Krajští silničáři, kteří udržují v Karlovarském kraji 1844 kilometrů silnic druhé a třetí třídy, se netají ambicemi nabídku služeb rozšiřovat.

„Geoportál budeme dál upravovat. V případě, že by se ukázala potřeba doplnit ty informace o nějaká další data, jsme schopni je do systému prakticky okamžitě nahrát, pokud je tedy máme v rámci našeho systému k dispozici. V okamžiku, kdy zjistíme, že je portál skutečně využívaný, není problém vložit odkaz hned na úvodní stránku krajské správy,“ doplnil ředitel Jiří Šlachta.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Záběry ukazují výstavbu dálnice D6 z výšky. ŘSD narazilo na problémy

Výstavba dálnice D6 u Lubence na Lounsku (březen 2026)

Výstavbu úseku dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku komplikuje geologické složení podkladu. Podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla se tak hledají technické...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

Karlovy Vary - Liberec 4:0. Rozhodne až sedmý zápas, zářil navrátilec Beránek

Hráči Karlových Varů slaví gól v šestém čtvrtfinále proti Liberci.

Hokejisté Liberce na ledě Karlových Varů nevyužili mečbol ve čtvrtfinálové sérii. Západočeši totiž triumfovali jednoznačně 4:0, když se dvakrát trefil navrátilec do sestavy Ondřej Beránek a gólman...

Kde jsou uzavírky a nehody? Přehled o situaci v dopravě přináší nový Geoportál

Dopravní situaci v Karlovarském kraji může veřejnost sledovat na Geoportálu...

Jaká je aktuálně situace v dopravě, kde se v kraji pohybují vozy údržby, co se kde opravuje či jaké jsou plánované investiční akce. Takové aktuality nabízí nový Geoportál krajských silničářů, kteří...

30. března 2026  15:54

Začala rekonstrukce Pražského mostu v Karlových Varech, řidiče čekají omezení

V Karlových Varech začala oprava Pražského mostu, řidiči musejí počítat s...

V Karlových Varech se v pondělí kvůli rekonstrukci uzavřela část Pražského mostu přes řeku Ohři. Ten propojuje průtah městem s výpadovkou směrem na Prahu po silnici I/6 a sjezd z ní na silnici I/13...

30. března 2026  11:18

Návrat jako hrom. Beránek zmrazil Liberec dvěma góly: Sedmý zápas? Jedeme bojovat

Karlovarský Ondřej Beránek slaví trefu proti Liberci.

Tři zápasy ve čtvrtfinále chyběl a jeho tým ve všech případech padl. V důležitém šestém utkání proti Liberci se karlovarský hokejista Ondřej Beránek vrátil ve velkém stylu. Dvěma góly a jednou...

29. března 2026  21:15

Karlovy Vary - Liberec 4:0. Rozhodne až sedmý zápas, zářil navrátilec Beránek

Hráči Karlových Varů slaví gól v šestém čtvrtfinále proti Liberci.

Hokejisté Liberce na ledě Karlových Varů nevyužili mečbol ve čtvrtfinálové sérii. Západočeši totiž triumfovali jednoznačně 4:0, když se dvakrát trefil navrátilec do sestavy Ondřej Beránek a gólman...

29. března 2026  18:47

Nedokončil školu, dnes je nejlepší. Barber ze Sokolovska slaví titul

Radim Geberth zvítězil v prestižní česko-slovenské soutěži Barber of the Year...

Osmadvacetiletý Radim Geberth z Vintířova na Sokolovsku zvítězil v prestižní česko-slovenské soutěži Barber of the Year 2025. Cesta k úspěchu však nebyla přímá. Než se z něj stal nejlepší český a...

29. března 2026  7:49

Aš při náboru neoslovuje policisty ze státní policie, momentálně má plno

Zájem o práci v řadách městských strážníků v Aši je velký.

O práci městských strážníků v Aši je zájem. Dokonce takový, že zde už mají plný stav a tak musejí některé ze zájemců odmítat. Radnice nabízí dobrý plat a spoustu benefitů. Při náboru má ale podmínku....

28. března 2026  8:16

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

27. března 2026  17:45,  aktualizováno  22:21

Cheb provoní jidáše. Velikonoční jarmark láká na tradice i zážitky

Kraslice z kachních a husích vajec zdobené frézováním a voskem na velikonoční...

Propojení velikonočních tradic a řemesel, nabídky regionálních produktů, bohatý program pro malé i velké a doširoka otevřené brány muzejních expozic, provoněné čerstvě napečenými jidáši. To je...

27. března 2026  14:23

Záběry ukazují výstavbu dálnice D6 z výšky. ŘSD narazilo na problémy

Výstavba dálnice D6 u Lubence na Lounsku (březen 2026)

Výstavbu úseku dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku komplikuje geologické složení podkladu. Podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla se tak hledají technické...

27. března 2026  13:42

Za úplatu vystavovala posudky řidičům, přitom je ani nevyšetřila, viní psycholožku

ilustrační snímek

Dopravní psycholožka z Karlových Varů vystavovala podle policie za úplatky posudky o způsobilosti lidem, kteří přišli o řidičský průkaz. Vůbec je přitom nevyšetřila. Policisté sedmapadesátiletou ženu...

27. března 2026  11:09

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Kauza falešných řidičáků bobtná, policie obvinila už téměř padesát lidí

Autoškola

Už osmačtyřicet lidí viní karlovarští policisté z toho, že chtěli získat řidičský průkaz za pomoci úplatků. V rozsáhlém případu se postupně objevují další, kteří údajně přišli k řidičskému oprávnění...

27. března 2026  8:49

Karlovarská nemocnice má nové diagnostické pracoviště, dříve odhalí rakovinu

Otevření nového oddělení PET CT v Nemocnici Karlovy Vary. (26. března 2026)

Nové pracoviště PET CT, první v regionu, uvedli ve čtvrtek do provozu v karlovarské nemocnici. Přinese zásadní posun v dostupnosti a kvalitě diagnostiky nádorových onemocnění. Jde o první pracoviště...

26. března 2026  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.