Kraj letos opět zabojuje o UNESCO, v plánu je oprava lázní i polygon BMW

Již podruhé v UNESCO by se mohl v letošním roce ocitnout karlovarský region. Od léta má na prestižním seznamu krušnohorské hornické památky, nyní by to mohly být i Karlovy Vary a Františkovy a Mariánské Lázně.

Jsou součástí nominace nazvané Great Spas of Europe - Slavné lázně Evropy, o jejichž zápisu rozhodne Výbor světového dědictví během červnového zasedání v Číně.

Západočeské lázně už se na událost připravují řadu měsíců. Očekávají totiž další vzestup turistického ruchu.



„Důležité bude, abychom dali najevo, že chceme hosty, kteří zde budou ubytovaní a budou zde zůstávat delší dobu – alespoň dvě noci,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

K tomu by podle ní mohly návštěvníky nalákat společné balíčky s hornickým regionem. Ty by zahrnovaly lázně i právě hornické památky.

Andrea Pfeffer Ferklová zároveň podotkla, že města budou muset zlepšovat svoji infrastrukturu. V případě Karlových Varů to bude vznik parkovišť, odstavných ploch či navigačního systému.

„Díky tomu se lidé dostanou do centra, ale zároveň ho nebudou ucpávat,“ vysvětlila.

Podle ní bude třeba podívat se na zápis i z ekonomického hlediska. „To, co v Karlových Varech máme, by pro nás mohl být i dodatečný příjem do městské kasy. Je tu spousta zajímavých věcí, ale v podstatě se za nic neplatí. To znamená, že bychom měli najít něco, co bude pro klienty zajímavé a budou ochotni za to zaplatit,“ řekla primátorka.

Podle ní může jít například o muzeum či třeba vyhlídku z Mlýnské kolonády a podobně.

Dětská zimní olympiáda

Region hned v prvním měsíci nového roku zviditelní také dětská zimní olympiáda. Tuto sportovní akci bude kraj hostit zcela poprvé, a to od 19. do 24. ledna.

„Do Karlovarského kraje dorazí 1 890 účastníků, což budou sportovci, kteří se utkají v celkem dvanácti odvětvích, i trenéři a vedoucí výprav,“ informovala před pár týdny krajská náměstkyně Jana Mračková Vildumetzová.

Rozpočet akce je v současnosti kolem 27 milionů korun. Ministerstvo školství na ni dá šest milionů, Český olympijský výbor dva miliony, další peníze pak pošlou ostatní regiony za každého z účastníků. O pořadatelství 9. ročníku akce se podělí Karlovy Vary, Boží Dar, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov.

Vedle tradičních zimních sportů jako je lední hokej, alpské lyžování či biatlon, se kraje utkají také v karate, šachu nebo umělecké soutěži v hraní na klávesové nástroje.

Vývojové centrum BMW

Významné události čekají region v letošním roce z pohledu zaměstnavatelů. Během jara začne růst na Podkrušnohorské výsypce Vývojové centrum společnosti BMW. Jde o zkušební polygon autonomních aut. Nábor pracovních sil plánuje BMW postupný, a to podle vývoje projektu.

„V první vlně budeme nabírat řádově desítky zaměstnanců až k finálnímu číslu, což by mělo být 700 lidí,“ řekl mluvčí BMW Group David Haidinger.

Spektrum profesí bude široké – od inženýrů, řidičů, mechaniků až třeba po vysoce specializované pozice. Vývojové centrum má být hotové v roce 2022.

Největší zaměstnavatel regionu, kterým je společnost Sokolovská uhelná, bude naopak propouštět. Zahajuje totiž postupný útlum těžby uhlí. V letošním roce sníží počet pracovních míst o sedm stovek, v tom dalším pak o tři stovky.

Velké investice

Stejně jako v předešlých letech dojde i letos na velké investice, které chystá kraj, města i obce. Z těch největších krajských akcí to bude například oprava Císařských lázní v Karlových Varech, desítky milionů spolknou také nemocnice, lávky a páteřní cyklostezka Ohře. Pokračovat bude novým úsekem mezi Všeborovicemi a Šemnicí za více než dvacet milionů, ve Svatošských skalách mezi Karlovými Vary a Loktem vznikne nová lávka za 23,2 milionu korun. Hotová bude v říjnu.

S investicemi počítá i krajské město. „Ke konci roku to bude uzavření Dvorského mostu, kde jsou odhadované náklady 100 milionů korun, ale s tím, že budou rozložené ve dvou letech. Dále to bude oprava Sadové kolonády a Mlýnské kolonády, když to dobře dopadne, skončí oprava Vřídelní kolonády,“ vyjmenoval primátorčin náměstek pro strategie a dotace Tomáš Trtek.

Kromě toho chystají Karlovy Vary také opravy některých ulic, v druhé polovině roku také rekonstrukci frekventované zastávky Tržnice.