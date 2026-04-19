Hodnotitelskou komisi soutěže Regionální potravina zaujaly například hovězí mleté maso v biokvalitě ze statku Hlinky, výjimečně křupavé krekry s pečeným česnekem ze Statku Jakubov či dezert Pavlova od Jess Bakery Sokolov.
Prestižní ocenění získaly také šunka uzená na buku z řeznictví Stanleys Nejdek, sedlácký kozí bio sýr s vlašským ořechem z Hospodářství U sedláků v Útvině, jogurtový nápoj lesní ovoce z biofarmy Belina Nežichov, dvanáctistupňový světlý ležák Krušnohor z pivovaru Krušnohor v Kraslicích a čerstvá vejce z farmy Poustka společnosti Zephyr Františkovy Lázně.
Ocenění producenti převezmou v pátek 24. července na letním koncertě Rádia Blaník v Mariánských Lázních.
„Letošní ročník soutěže Regionální potravina Karlovarského kraje nabídl škálu kvalitních výrobků, které potvrzují vysokou úroveň místních producentů. Rozmanitost regionální produkce je pro tuto značku zásadní, a proto bych rád povzbudil další výrobce kvalitních lokálních potravin, aby se do soutěže v budoucnu zapojili. Poděkování patří všem účastníkům za jejich práci i hodnotitelské komisi za profesionální přístup,“ uvedl Lukáš Vacek, krajský koordinátor Regionální potraviny Karlovarského kraje.
Cílem soutěže, která je projektem ministerstva zemědělství, je podpora domácích producentů lokálních potravin a motivace zákazníků k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců.
Koná se ve všech krajích České republiky a soutěžit o značku Regionální potravina mohou producenti mikro, malých a středních zemědělských nebo potravinářských podniků. Oceněný výrobek získává právo užívat značku zdarma po dobu čtyř let.
Kraj má své dobroty
Své nejlepší výrobky představil i Karlovarský kraj. Hodnotitelská komise, která měla za úkol vybrat vítěze jubilejního 10. ročníku soutěže Dobrota Karlovarského kraje, se sešla v Sokolově. Soutěž pro malé a střední podniky byla vyhlášena v pěti kategoriích, přihlásilo se 21 výrobců se 79 výrobky. Certifikát Dobrota Karlovarského kraje získali tři nejlepší z každé kategorie.
Z masných výrobků nejvíc zaujal Josef Pelant se svou klobásou z komína, v kategorii mléčné výrobky získal první místo Sedlácký kozí sýr na gril Marie Květoňové.
V oblasti pekařství se o první místo podělily svatební koláčky z Karlovarské cukrárny a chléb Křupan z pekařství Od Elišky. Mezi cukrářskými výrobky zabodoval vanilkový Choux, se kterým se do soutěže přihlásila Střední škola živnostenská Sokolov, v nápojích uspěl nejlépe Václav Lojín se svojí whisky Taylor’s a v kategorii ovoce, zelenina, medy a čaje porota označila za vítěze med z lesních stanovišť od Miroslava Dimy.
„Těší mne, že máme v našem kraji takové množství výrobců, kteří se o ocenění ucházejí a jejichž produkty jsou chuťově naprosto famózní,“ dodal krajský radní a porotce soutěže Dobrota Karlovarského kraje Jan Vrba.