Ocenění získal dezert Pavlova, kozí sýr s ořechem či šunka uzená na buku

Jitka Dolanská
  9:55
Dvacet lokálních výrobců z Karlovarského kraje s více než osmi desítkami produktů se letos zapojilo do soutěže Regionální potravina. Hodnotitelská komise, která zasedla v Ostrově, vybírala to nejlepší z regionu v devíti kategoriích. Své vítěze zná také soutěž Dobrota Karlovarského kraje.
Dvacet lokálních výrobců z Karlovarského kraje s více než osmi desítkami...

Dvacet lokálních výrobců z Karlovarského kraje s více než osmi desítkami produktů se letos zapojilo do soutěže Regionální potravina.

Dvacet lokálních výrobců z Karlovarského kraje s více než osmi desítkami...
Hodnoticí komise vybírala vítěze 10. ročníku soutěže Dobrota Karlovarského...
Hodnoticí komise vybírala vítěze 10. ročníku soutěže Dobrota Karlovarského...
Hodnoticí komise vybírala vítěze 10. ročníku soutěže Dobrota Karlovarského...
6 fotografií

Hodnotitelskou komisi soutěže Regionální potravina zaujaly například hovězí mleté maso v biokvalitě ze statku Hlinky, výjimečně křupavé krekry s pečeným česnekem ze Statku Jakubov či dezert Pavlova od Jess Bakery Sokolov.

Prestižní ocenění získaly také šunka uzená na buku z řeznictví Stanleys Nejdek, sedlácký kozí bio sýr s vlašským ořechem z Hospodářství U sedláků v Útvině, jogurtový nápoj lesní ovoce z biofarmy Belina Nežichov, dvanáctistupňový světlý ležák Krušnohor z pivovaru Krušnohor v Kraslicích a čerstvá vejce z farmy Poustka společnosti Zephyr Františkovy Lázně.

Podnikatelé ocenění logem Regionální potravina. Zkoušíme návrat ke kořenům, ale chybí nám lidé

Ocenění producenti převezmou v pátek 24. července na letním koncertě Rádia Blaník v Mariánských Lázních.

„Letošní ročník soutěže Regionální potravina Karlovarského kraje nabídl škálu kvalitních výrobků, které potvrzují vysokou úroveň místních producentů. Rozmanitost regionální produkce je pro tuto značku zásadní, a proto bych rád povzbudil další výrobce kvalitních lokálních potravin, aby se do soutěže v budoucnu zapojili. Poděkování patří všem účastníkům za jejich práci i hodnotitelské komisi za profesionální přístup,“ uvedl Lukáš Vacek, krajský koordinátor Regionální potraviny Karlovarského kraje.

Dvacet lokálních výrobců z Karlovarského kraje s více než osmi desítkami produktů se letos zapojilo do soutěže Regionální potravina.
Dvacet lokálních výrobců z Karlovarského kraje s více než osmi desítkami produktů se letos zapojilo do soutěže Regionální potravina.
Hodnoticí komise vybírala vítěze 10. ročníku soutěže Dobrota Karlovarského kraje.
Hodnoticí komise vybírala vítěze 10. ročníku soutěže Dobrota Karlovarského kraje.
6 fotografií

Cílem soutěže, která je projektem ministerstva zemědělství, je podpora domácích producentů lokálních potravin a motivace zákazníků k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců.

Koná se ve všech krajích České republiky a soutěžit o značku Regionální potravina mohou producenti mikro, malých a středních zemědělských nebo potravinářských podniků. Oceněný výrobek získává právo užívat značku zdarma po dobu čtyř let.

Kraj má své dobroty

Své nejlepší výrobky představil i Karlovarský kraj. Hodnotitelská komise, která měla za úkol vybrat vítěze jubilejního 10. ročníku soutěže Dobrota Karlovarského kraje, se sešla v Sokolově. Soutěž pro malé a střední podniky byla vyhlášena v pěti kategoriích, přihlásilo se 21 výrobců se 79 výrobky. Certifikát Dobrota Karlovarského kraje získali tři nejlepší z každé kategorie.

Z masných výrobků nejvíc zaujal Josef Pelant se svou klobásou z komína, v kategorii mléčné výrobky získal první místo Sedlácký kozí sýr na gril Marie Květoňové.

V oblasti pekařství se o první místo podělily svatební koláčky z Karlovarské cukrárny a chléb Křupan z pekařství Od Elišky. Mezi cukrářskými výrobky zabodoval vanilkový Choux, se kterým se do soutěže přihlásila Střední škola živnostenská Sokolov, v nápojích uspěl nejlépe Václav Lojín se svojí whisky Taylor’s a v kategorii ovoce, zelenina, medy a čaje porota označila za vítěze med z lesních stanovišť od Miroslava Dimy.

„Těší mne, že máme v našem kraji takové množství výrobců, kteří se o ocenění ucházejí a jejichž produkty jsou chuťově naprosto famózní,“ dodal krajský radní a porotce soutěže Dobrota Karlovarského kraje Jan Vrba.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.

Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v...

Posádka mise Artemis II na sobě při obletu Měsíce měla vlněné prádlo ze Sokolova

Skupinové selfie posádky (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a...

Čtveřice astronautů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném českou rodinnou společností Lasting sídlící v Sokolově. V úterý...

Agresor zaútočil ve školce na zaměstnance. Vadilo mu oslovení jeho družky

ilustrační snímek

Podezření z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví čelí jednatřicetiletý muž z Karlovarska, který ve školce napadl zaměstnance. Rozčílilo ho, že si jeho družka musela krátce vyslechnout provozní...

Jejich prádlo oblétlo Měsíc. Artemis zvedla zájem, ale scházejí šičky, říká šéf firmy

Premium
Spolumajitel textilní firmy Lasting v Sokolově Martin Walter. (14. dubna 2026)

Až za hranice volného vesmíru se dostala trika vyrobená z merino vlny českou rodinnou firmou Lasting ze Sokolova. Čtveřice astronautů mise Artemis II je měla na sobě při obletu Měsíce. Potvrdil to...

Kynšperk odhalil rozsáhlé pivovarské podzemí, může se stát novou atrakcí

Pivovarské sklepy v Kynšperku nad Ohří by se mohly stát novou turistickou...

Několik staletí je dlouhá tradice vaření piva v Kynšperku nad Ohří. Vyprávět by o tom mohly téměř zapomenuté historické pivovarské sklepy, které se podařilo znovu objevit a letos i přesně zaměřit a...

Ocenění získal dezert Pavlova, kozí sýr s ořechem či šunka uzená na buku

Dvacet lokálních výrobců z Karlovarského kraje s více než osmi desítkami...

Dvacet lokálních výrobců z Karlovarského kraje s více než osmi desítkami produktů se letos zapojilo do soutěže Regionální potravina. Hodnotitelská komise, která zasedla v Ostrově, vybírala to...

19. dubna 2026  9:55

Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.

Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v...

19. dubna 2026

Jejich prádlo oblétlo Měsíc. Artemis zvedla zájem, ale scházejí šičky, říká šéf firmy

Premium
Spolumajitel textilní firmy Lasting v Sokolově Martin Walter. (14. dubna 2026)

Až za hranice volného vesmíru se dostala trika vyrobená z merino vlny českou rodinnou firmou Lasting ze Sokolova. Čtveřice astronautů mise Artemis II je měla na sobě při obletu Měsíce. Potvrdil to...

18. dubna 2026

Památku padlých vojáků připomene Aš novou deskou i čestnými občanstvími

Město Aš udělilo čestná občanství devíti vojákům US Army, kteří v roce 1945...

Město Aš udělí čestná občanství devíti vojákům US Army, kteří v roce 1945 padli na Ašsku při osvobozování Československa od německé okupace. Listiny, které o tom v českém a anglickém jazyce...

18. dubna 2026  6:19

Žádní agenturní pracovníci a nadprůměrné platy, slibuje Daimler Truck v Chebu

Tisková konference společnosti Daimler Truck, která bude v Chebu vyrábět...

Nákladní automobily s dieselovými motory a později i bezemisní vozy plánuje vyrábět v Chebu společnost Daimler Truck. Z montážních linek by mělo sjet 25 tisíc náklaďáků ročně. Výstavbu nového závodu...

17. dubna 2026  15:26

Hokejovou reprezentaci doplnil v přípravě Černoch, Šimek musí na operaci

Kapitán Karlových Varů Jiří Černoch ve čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy...

Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Jiří Černoch, nahradí zraněného Kevina Klímu. Devětadvacetiletý bronzový medailista ze světového šampionátu v roce 2022 nastoupí...

17. dubna 2026  14:35

Agresor zaútočil ve školce na zaměstnance. Vadilo mu oslovení jeho družky

ilustrační snímek

Podezření z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví čelí jednatřicetiletý muž z Karlovarska, který ve školce napadl zaměstnance. Rozčílilo ho, že si jeho družka musela krátce vyslechnout provozní...

17. dubna 2026  13:37

Kynšperk odhalil rozsáhlé pivovarské podzemí, může se stát novou atrakcí

Pivovarské sklepy v Kynšperku nad Ohří by se mohly stát novou turistickou...

Několik staletí je dlouhá tradice vaření piva v Kynšperku nad Ohří. Vyprávět by o tom mohly téměř zapomenuté historické pivovarské sklepy, které se podařilo znovu objevit a letos i přesně zaměřit a...

17. dubna 2026  11:06

Cheb schválil vstup Mercedesu do průmyslového parku, vyrábět má od roku 2029

Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek schvalovali příchod strategického partnera...

Chebští zastupitelé dnes po dlouhé diskuzi schválili memorandum o spolupráci a vstup Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Mercedes-Benz (dříve Daimler) do Strategického podnikatelského...

16. dubna 2026  16:11,  aktualizováno  16:40

Na bronzovou sochu chlapce s letadlem se složili lidé, teď ji někdo ukradl

Sochu Chlapce s letadlem, která stála v parčíku nedaleko kostela ve Staré Roli,...

Bronzovou sochu Chlapec s letadlem někdo ukradl z jejího místa v karlovarské části Stará Role. Město krádež nahlásilo policii i pojišťovně. Po skončení vyšetřování město rozhodne, zda sochu obnoví,...

16. dubna 2026  11:29

Lipová sází stovky stromů, na Chebsku tak obnovují sudetskou krajinu

Do sázení stromů v obci Stebnice se zapojilo zhruba deset dobrovolníků.

V Lipové na Chebsku obnovují aleje podél místních cest. Zdejší krajině se tak snaží vrátit ráz, jaký mělo původní pohraničí. Jen loni vysadili zdejší obyvatelé v okolí přibližně tisícovku listnatých...

15. dubna 2026  15:25

Stavba letecké záchranky v Karlových Varech začne v září, kraj má povolení

Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského...

Karlovarský kraj získal stavební povolení pro vybudování areálu letecké záchranné služby, která bude sídlit v blízkosti Letiště Karlovy Vary. Má to zvýšit dostupnost rychlé zdravotní pomoci v kraji,...

15. dubna 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.