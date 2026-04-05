Firmy z Karlovarského kraje cílí na studenty, chybějí jim techničtí specialisté

Jitka Dolanská
  9:33
Přesvědčit studenty a absolventy z regionu, že západ republiky nabízí zajímavé pracovní nabídky, je příjemným místem k životu a že má smysl se do kraje po škole vrátit. To byl cíl zástupců karlovarské hospodářské komory, kteří na letošním Veletrhu pracovních příležitostí v Plzni představili zaměstnavatele z Karlovarského kraje a zájemcům přiblížili možnosti pracovního uplatnění v regionu.
Zástupci karlovarské hospodářské komory na letošním Veletrhu pracovních příležitostí v Plzni představili zaměstnavatele z Karlovarského kraje a zájemcům přiblížili možnosti pracovního uplatnění v regionu. | foto: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

„Dlouhodobě se snažíme mladým lidem ukazovat, že Karlovarský kraj má co nabídnout i absolventům vysokých škol. Nejde jen o konkrétní pracovní pozice, ale také o perspektivu profesního růstu, kvalitní zázemí pro život a možnost uplatnit se v moderních a rozvíjejících se firmách,“ uvedla ředitelka Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Lenka Mansfeldová.

Zároveň řekla, že odborníci dlouhodobě vnímají, že zaměstnavatelům v regionu chybějí techničtí specialisté a další kvalifikovaní odborníci. Firmy je dnes hledají stále obtížněji.

„Právě proto považujeme osobní setkání se studenty za velmi důležitá – umožňují jim získat konkrétní představu o pracovních možnostech v kraji a firmám dávají příležitost oslovit mladé lidi už v době studia a ukázat jim, že po absolvování vysoké školy mají v Karlovarském kraji perspektivu,“ vysvětlila Mansfeldová s tím, že právě prezentace příležitostí na univerzitní půdě je důležitou součástí podpory návratu mladých lidí do regionu.

Zástupci karlovarské hospodářské komory na letošním Veletrhu pracovních příležitostí v Plzni představili zaměstnavatele z Karlovarského kraje a zájemcům přiblížili možnosti pracovního uplatnění v regionu.

Podle jejích slov byl mezi studenty o nabídky z Karlovarského kraje zájem. Vedle pracovních příležitostí se ptali na dostupnost bydlení a dopravní spojení, zajímala je i celková kvalita života.

Spolu s hospodářskou komorou se na společném stánku představila také společnost 3MAR ENERGO, která se specializuje na energetické projekty, především na realizaci fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť.

„Pro nás je důležité být v kontaktu s mladými lidmi, kteří chtějí svou profesní budoucnost spojit s moderní energetikou. Obor se rychle vyvíjí a potřebuje technicky zdatné, samostatné a motivované lidi. Veletrh nám dává možnost představit studentům, že i v našem regionu mohou pracovat na projektech, které mají reálný dopad a zároveň velkou perspektivu do budoucna,“ řekl jednatel společnosti Lukáš Vyhlídka.

Do Plzně se vypravili i zástupci společnosti HSF, která působí v oblasti ochrany kritické infrastruktury a implementace podnikových IT systémů. „Výrazný zájem studentů potěšil, naše účast jednoznačně naplnila očekávání, se kterými jsme do Plzně přijížděli,“ shrnul obchodní ředitel společnosti Jiří Štípek.

Studenti se mohli seznámit i s dalšími regionálními zaměstnavateli. Oslovit se je snažila třeba společnost Reitenberger z Mariánských Lázní, která působí v oblasti lázeňské léčebně rehabilitační péče a hledá fyzioterapeuty a lékaře. Společnost Rotas strojírny z Rotavy nabízela uplatnění pro technology či technicko-administrativní pracovníky výroby. Obě firmy zároveň studentům nabízely možnosti praxe, brigád i budoucího zaměstnání po dokončení studia.

