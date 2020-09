Piškvorky na druhou: strategická hra zabaví děti i kandidáty věd

Zásuvkové lišty, stmívače světla, prodlužovačky všeho druhu, zkrátka elektromateriál. To je hlavní náplň ostrovské firmy Ladislava Tuny. V posledních letech však na trhu proráží se sortimentem na hony vzdáleným.

Po dřevěné stavebnici, která byla splněným dětským snem majitele společnosti, nyní přichází s originální deskovou hrou. Na první pohled piškvorky, ale...

„Je to hra, kterou mohou hrát děti i inženýři. A každého zaručeně chytne,“ s úsměvem tvrdí autor hry. Princip hry je piškvorkovsky jednoduchý. Položit vedle sebe čtyři kameny stejné barvy. Horizontálně, vertikálně nebo úhlopříčně. Jenomže vaše hrací kameny může soupeř překrýt svými. A tady začíná ta pravá mela.

„Je v tom kus strategie, kus prostorové představivosti, soustředění ale hlavně pamatování si,“ líčí nástrahy zábavy pojmenované SET4 Ladislav Tuna. Začátečník nemá proti hráči se zkušenostmi prakticky žádnou šanci. „Je to ale jen věc tréninku,“ ubezpečuje autor po třetí partii, kterou bez větších problémů vyhrál.

Zábava na hodiny

Tato kratochvíle, jejíž hrou ovšem mohou nadšenci strávit i řadu hodin, je zatím k mání jen v online prostředí na webových stránkách společnosti. Prorazit do kamenných obchodů není podle Ladislava Tuny jednoduché. „Narážíme na to, že máme zatím pouze omezený sortiment. Kdybychom nabízeli deset her a dvacet stavebnic, bylo by to asi jednodušší,“ vysvětluje.

I s tím hodlá do budoucna něco udělat. V plánu je rozšíření základní dřevěné stavebnice vyrobené z bukového dřeva, dodávaného ze Slovenska, o prvky, které umožní postavit jednoduché mechanismy. V hlavě má Ladislav Tuna i další hry. „Ta příští by se měla jmenovat Cirkus a budou to vlastně dvě hry v jedné,“ naznačuje podnikatel plány pro nejbližší budoucnost. Po strategické SET4 by měla být novinka určená spíš dětem. „Ale další náš počin bude opět strategická hra,“ dodává Ladislav Tuna.