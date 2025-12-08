Volbě předcházela košatá diskuze, ovšem vzhledem k tomu, že ANO drží v krajském zastupitelstvu 28 mandátů z 45, proběhl celý proces hladce. Pro nového hejtmana hlasovalo 29 ze 43 hlasujících zastupitelů. Kraj od 4. listopadu, kdy na funkci Jana Mračková Vildumetzová rezignovala, vedl její náměstek Martin Hurajčík.
Kubis přitom už dříve Mračkovou Vildumetzovou v čele kraje vystřídal a to 1. ledna 2020. Bývalá hejtmanka tehdy očekávala narození potomka.
Nový hejtman Petr Kubis až dosud působil jako náměstek hejtmanky pro zdravotnictví a zatím stále zastává post starosty Sokolova. Právě kvůli těmto dvěma funkcím odmítl před časem mandát poslance poté, co jej voliči vykroužkovali z posledního místa kandidátky na celkově druhé místo.
Kumulaci funkcí odmítl i jako hejtman a uvedl, že jako nový hejtman starostou města Sokolov nezůstane. „Tuto pozici by po mně měla převzít Renata Oulehlová,“ nastínil další střídání v politice Kubis. Renata Oulehlová (ANO), která byla znovu zvolena poslankyní, už také starostkou Sokolova byla.
Kubis by rád zůstal ve vedení okresního města jako neuvolněný radní a jako hejtman si chce ponechat i nadále resort zdravotnictví. Nejbližší zasedání zastupitelů v Sokolově se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince.
V souvislosti se změnami ve vedení kraje došlo i na změny v radě. Novou radní se stala starostka Pramenů Michala Málková (ANO). Ve své gesci bude mít rozvoj venkova a projektové řízení.