Potřebujeme německé turisty, zní z obcí na české straně hranice

Němečtí turisté na zahrádkách restaurací, na motorkách i na kolech. Tak by to za normálních okolností vypadalo touto dobou na Božím Daru, který je jedním ze zdejších návštěvnických cílů sousední země.

Jenomže kvůli opatřením na hranicích se zatím musí nejvýše položené české město bez Němců obejít, ačkoli turistická sezona již začala a řada omezení kvůli koronaviru přestala platit.

„Momentálně se situace odvíjí tak, že jsou tady zhruba desítky lidí během víkendů. Využívají cyklistiku a pěší turismus a jedná se hodně o rodiny s dětmi, které si užívají čerstvého vzduchu,“ řekl starosta Božího Daru Jan Horník.

Bez německých hostů podle něj bude rozjezd sezony hodně pomalý, neboť v následujících čtyřech týdnech žádnou masu návštěvníků tamní penziony neočekávají. Lepší by to mělo být s turistickým ruchem až o prázdninách.

„Hodně z nich už má na tuto dobu plnou kapacitu,“ doplnil starosta.

Sám se byl pracovně podívat v sousedním Oberwiesenthalu, který leží necelých šest kilometrů od Božího Daru.

„Češi tam také jezdili, ale ne v takové mase jako Němci k nám. Musím říct, že jsem byl překvapený, protože německých turistů tam bylo poměrně hodně. Tam už sezona naběhla,“ uvedl Horník.

Podle něj Němci, alespoň ti v Sasku, nezůstali během potíží s koronavirem paralyzovaní a život se u nich na rozdíl od Česka nezastavil.

„Mluvil jsem s policisty o tom, jak to vypadá na hranicích, a docela vracejí Němce nazpátek. Němci se totiž dozvědí, že u nás došlo k nějakému uvolnění a domnívají se, že už budou moci přes hranice. Ty ale hlídáme jenom my, v Německu takové zákazy nemají,“ podotkl Horník.

Výpadek návštěvníků je velký problém i pro Cheb

Krušnohorské město však není jediné v regionu, kde tradičně tvoří Němci dominantní skupinu turistů. Jde třeba také o Cheb, který sousedí s Bavorskem. Podle starosty Antonína Jalovce je výpadek německých návštěvníků pro město velkým problémem.

„Pro nás je to vlastně dvojnásobné. Jednak jde o samotný cestovní ruch, to znamená návštěvnost hradu, chebských krovů a tak dále, z čehož má město také nějaké tržby, ale druhou věcí jsou pak Němci jako zákazníci, což je důležité například pro kadeřnictví, obchody, čerpací stanice, lékárny a tak dále. Ty všechny měly významnou část zákazníků z Německa, takže je to postihuje svým způsobem také docela výrazně,“ popsal.

Zástupci města by proto byli rádi, aby se uvolnění na hranicích odehrálo co nejrychleji. Jalovec také upozornil, že v Chebu už týden nebyl jediný případ nové nákazy koronavirem a v Německu to s aktuální situací také nevypadá špatně.

„Každý den, o který se může omezení na hranicích zkrátit, uvítám,“ doplnil starosta.

V podobné situaci jako Cheb jsou také Kraslice, i když v mnohem menším měřítku. „Určitě tady byli někteří obchodníci zvyklí na německou klientelu, která chybí. Myslím si, že to bude i případ restaurací či kadeřnictví,“ řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek.

Zahraniční klienty ale postrádají také zdejší lázně. Zástupci Sdružení lázeňských míst proto před časem apelovali na to, aby do Čech mohli klienti z Evropské unie.

Hosté ze sousedního Německa patří mezi nejčastější zahraniční turisty, kteří míří do Karlovarského kraje. Bylo tomu tak i podle poslední statistiky návštěvnosti za první čtvrtletí letošního roku. Region si pro svůj pobyt od ledna do března vyhlédlo bezmála 80 tisíc Němců. Druzí byli návštěvníci z Ruska. K dalším častým turistům patřili podle statistiků hosté z Tchaj-wanu, ti se ale v kraji moc nezdržují.